వివాహేతర బంధానికి అడ్డుగా ఉన్న భర్త - ప్రియుడితో కలిసి హతమార్చి పూడ్చిపెట్టిన భార్య
భర్తను చంపి జేసీబీతో గొయ్యి తీసి పూడ్చిపెట్టిన భార్య - తొమ్మిది రోజులుగా భర్త కనబడట్లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు - అనుమానంతో అమెను విచారించడంతో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన
Published : May 24, 2026 at 5:44 PM IST
Wife Killed Husband in Sangareddy : వివాహేతర సంబంధం నేపథ్యంలో ఓ మహిళ తన భర్తను హత్య చేసిన ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్లో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గంగాపురం గ్రామానికి చెందిన ముత్యంరెడ్డి కల్పన దంపతులు ఉండేవారు. భార్య ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పని చేస్తోంది. మానూర్కు చెందిన చింటుతో కల్పన వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. వివాహేతర సంబంధానికి భర్త అడ్డొస్తున్నాడని భావించిన భార్య ప్రియుడితో కలిసి చింటును హత్య చేసింది. మృతదేహాన్ని జేసీబీతో గొయ్యి తీసి పూడ్చిపెట్టింది. తొమ్మిది రోజులుగా భర్త కనబడట్లేదని ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే దర్యాప్తులో కల్పనను విచారించగా తమ బంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడనే నెపంతో ముత్యంరెడ్డిని హత్య చేసినట్లు విచారణలో తేలింది.