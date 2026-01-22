ETV Bharat / state

ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను చంపిన భార్య - ఆపై రాత్రంతా పోర్న్‌ వీడియోలు చూస్తూ?

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హతమార్చిన భార్య - బిర్యానీలో 20 నిద్రమాత్రల పొడిని వేసి భర్తను చంపిన భార్య - తర్వాత దిండుతో ముక్కుపై అదిమి చంపిన వైనం

Wife Murdered Her Husband in Guntur District
Wife Murdered Her Husband in Guntur District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Wife Murdered Her Husband in Guntur District : వివాహేతర సంబంధాలు పచ్చని సంసారంలో చిచ్చుపెడుతున్నాయి. కట్టుకున్న భార్యను కడతేర్చుతున్న మృగాళ్లు ఓ పక్కన ఉంటే మరోవైపు ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను కాటికి పంపుతున్న మహిళలు రోజరోజుకు పెరిగిపోతున్నారు. క్షణిక సుఖం కోసం ఏర్పడే సంబంధాలు నిండు ప్రాణాలను హరించేస్తున్నాయి. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నవాళ్లేకాదు అన్నెంపున్నెం ఎరుగని వాళ్లు కూడా ఈ అక్రమ సంబంధాలకు బలవుతున్నారు. తాజాగా గుంటూరు జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. ప్రియుడి మోజులోపడి ఓ మహిళ కట్టుకున్న భర్తను దారుణంగా చంపేసింది. తర్వాత ఒంటరిగా కూర్చుని రాత్రంతా పోర్న్‌ వీడియోలు చూస్తూ గడిపింది.

గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరులో జరిగిన ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. మంగళగిరి గ్రామీణ సీఐ వెంకటబ్రహ్మం, దుగ్గిరాల ఎస్సై వెంకటరవి ఈ వివరాలు తెలిపారు. చిలువూరుకు చెందిన ఉల్లిపాయల వ్యాపారి లోకం శివనాగరాజు రెండు రోజుల క్రితం అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. ఆయనకు లక్ష్మీమాధురితో 2007లో వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు మగపిల్లలు.

భర్త వ్యాపారాన్ని నామోషీగా భావించిన భార్య : భార్య విజయవాడలో సినిమాహాల్లో టికెట్‌ కౌంటర్‌లో పనిచేసేది. ఆ సమయంలో సత్తెనపల్లికి చెందిన గోపితో పరిచయం అయ్యింది. అది వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. భర్త వ్యాపారాన్ని నామోషీగా భావించిన ఆమె ఆ వ్యాపారం మాన్పించేసింది. గోపి హైదరాబాద్‌లో కారు ట్రావెల్స్‌ నిర్వహిస్తుండడంతో అక్కడికి ఉద్యోగానికి పంపింది. కొంతకాలం తర్వాత నాగరాజు హైదరాబాద్‌ నుంచి చిలువూరు వచ్చేశారు. దీంతో భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలు ఏర్పడ్డాయి.

నాగరాజు ఎక్కువగా ఇంటివద్ద నుంచే వ్యాపారం చేస్తుండడంతో ప్రియుడితో సంబంధానికి అడ్డుగా మారింది. ఎలాగైనా అడ్డు తప్పించుకోవాలని లక్ష్మీమాధురి భావించింది. ఈ నెల 18న రాత్రి ఆమె బిర్యానీ చేసింది. భర్తకు పెట్టే బిర్యానీలో 20 నిద్రమాత్రలు పొడిగా చేసి కలిపింది. బిర్యానీ తిన్న నాగరాజు గాఢంగా నిద్రపోయారు. రాత్రి 11.30 సమయంలో ప్రియుడు వచ్చాడు.

ఛాతీపై కూర్చోని దిండుతో ముక్కుపై అదిమి : నిద్రపోతున్న నాగరాజు ఛాతీపై గోపి కూర్చోగా మాధురి దిండుతో ముక్కుపై అదిమి నొక్కిపట్టింది. అతడు మృతి చెందాడని నిర్ధారించుకున్నాక గోపి వెళ్లిపోయాడు. ఆ తర్వాత రాత్రంతా మాధురి పోర్న్‌ వీడియోలు చూస్తూ గడిపింది. తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల సమయంలో ఇరుగుపొరుగును పిలిచి గుండెనొప్పితో తన భర్త చనిపోయాడని హడావుడి చేసింది.

భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలు, ఆమె వివాహేతర సంబంధం గురించి తెలిసిన ఇరుగుపొరుగువారు అనుమానించారు. అరగంటలో మృతదేహాన్ని అంత్యక్రియలకు తరలిస్తారనగా నాగరాజు స్నేహితులు వచ్చారు. అతని చెవిలో నుంచి రక్తం రావడం, చెవి వద్ద గాయం కనిపించడంతో తండ్రితో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయించారు. ఎస్సై వెంకటరవి కేసు నమోదుచేసి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టానికి పంపారు. నివేదికలో మృతుని ఛాతీ వద్ద ఎముకలు విరిగి ఉండడం, గాలి ఆడకుండా చేయడంతో చనిపోయాడని తేలడంతో పోలీసులు మాధురిని విచారించగా అసలు విషయాలు బయటపడ్డాయి.

