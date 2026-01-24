ETV Bharat / state

కళ్లలో కారం కొట్టి, కత్తితో పొడిచి - ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను దారుణంగా చంపిన భార్య

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని తమ్ముడితో కలిసి భర్తను దారుణంగా చంపిన భార్య - బాధితుడు అక్కడికక్కడే మృతి

Wife Kills Her Husband in Prakasam District
Wife Kills Her Husband in Prakasam District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Wife Kills Her Husband in Prakasam District : వివాహేతర సంబంధాలు పచ్చని సంసారంలో చిచ్చుపెడుతున్నాయి. కట్టుకున్న భార్యను కడతేర్చుతున్న మృగాళ్లు ఓ పక్కన ఉంటే మరోవైపు ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను కాటికి పంపుతున్న మహిళలు రోజరోజుకు పెరిగిపోతున్నారు. క్షణిక సుఖం కోసం ఏర్పడే సంబంధాలు నిండు ప్రాణాలను హరించేస్తున్నాయి. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నవాళ్లేకాదు అన్నెంపున్నెం ఎరుగని వాళ్లు కూడా ఈ వివాహేతర సంబంధాలకు బలవుతున్నారు. తాజాగా ప్రకాశం జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. ప్రియుడి మోజులోపడి ఓ మహిళ కట్టుకున్న భర్తను దారుణంగా చంపేసింది.

ప్రకాశం జిల్లా పెద్దారవీడు మండల పరిధిలో వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడనే కారణంగా భర్తను తమ్ముడి సాయంతో కళ్లలో కారం కొట్టి ఓ భార్య హత్య చేసిందని డీఎస్పీ నాగరాజు తెలిపారు. ఈ ఘటన బుధవారం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. పూర్తివివరాలు సేకరించి శుక్రవారం విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటుచేసి వెల్లడిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

కారు డ్రైవర్​తో వివాహేతర సంబంధం : దోర్నాలకు చెందిన అడపాల లాలు శ్రీను(38)కు సున్నిపెంటకు చెందిన ఝాన్సీకి 17ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ముగ్గురు సంతానం. లాలు శ్రీను లారీ డ్రైవర్​గా పని చేస్తూ చెడు వ్యసనాలకు బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలో రెండు నెలల క్రితం గంజాయి విక్రయిస్తూ పట్టుబడి ఒంగోలు జైలులో రిమాండ్‌లో ఉన్నాడు. అప్పటికే నిందితురాలు ఝాన్సీకి తమ్ముడి స్నేహితుడు జమ్మిదోర్నాలకు చెందిన కారు డ్రైవర్​ సూర్యనారాయణతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతోంది. రిమాండ్‌లో ఉన్న శ్రీనుని కలిసేందుకు వెళ్లిన భార్యను, ఆమె తమ్ముడిని బయటకు వచ్చి చంపేస్తానంటూ బెదిరించారు. ఈ నేపథ్యంలో తానే అతన్ని చంపాలని నిర్ణయించుకుని గుంటూరుకు చెందిన మరో నలుగురితో రూ. రెండు లక్షలు సుపారీ ఇచ్చేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఝాన్సీ.

కళ్లలో కారం కొట్టి, కత్తితో పొడిచి : ఒంగోలు నుంచి బెయిల్‌పై వస్తున్న క్రమంలో ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం చీమకుర్తి వద్దగానీ, పొదిలి వద్దగానీ చంపాలనుకుంటే కుదరలేదు. చివరకు పెద్దారవీడు అంకాలమ్మ గుడి సమీపంలో మూత్ర విసర్జనకు కారు ఆపాలని కోరారు. కారులో భార్య ఝాన్సీ, ఆమె తమ్ముడు పథకం ప్రకారం వేచి ఉండగా వెనుక బండిపై వచ్చిన సూర్యనారాయణ, అతని స్నేహితులు మృతుడి కళ్లలో కారం కొట్టగా, కారులో వెంటతెచ్చుకున్న కత్తితో భార్య, ఆమె తమ్ముడు పొడిచారు. దీంతో లాలుశ్రీను అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.

లొంగిపోతే బెయిల్‌పై బయటకు తెస్తామని : మీరిద్దరూ లొంగిపోతే మేం బయట ఉండి బెయిల్‌పై తెస్తామని ఇతర నిందితులు వారికి చెప్పారు. దీంతో ఝాన్సీ, ఆమె తమ్ముడు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి లొంగిపోయారు. వీరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నామని, మిగిలిన వారిని త్వరలోనే పట్టుకుని కోర్డులో హాజరు పరుస్తామని డీఎస్పీ నాగరాజు తెలిపారు. సమావేశంలో త్రిపురాంతకం సీఐ జి.అస్సాన్, ఎస్సై సాంబశివయ్య పాల్గొన్నారు.

