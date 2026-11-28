సంసారంలో మద్యం చిచ్చు! - వేధింపులు తాళలేక భర్తను సజీవదహనం చేసిన భార్య
Wife killed Husband : మద్యం మహమ్మారి పచ్చని కుటుంబంలో చిచ్చు రేపింది. నిత్యం తాగి వచ్చి కొడుతున్న భర్త హింసను తట్టుకోలేక చివరకు అంతమొందించింది.
Published : November 28, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 2:58 PM IST
మద్యం మహమ్మారి ఆ పచ్చని కుటుంబంలో చిచ్చు రేపింది. నిత్యం మత్తులో ఊగిసలాడేలా చేసి ఆ దాంపత్య జీవితాన్ని ఆగం చేసింది. భార్యాభర్తల మధ్య అగ్గిరాజేసి వారి జీవితాలను బుగ్గిపాలు చేసింది. నిత్యం తాగి వచ్చి కొడుతున్న భర్త హింసను తట్టుకోలేక కట్టుకున్న భార్య అతన్ని మట్టుపెట్టింది. అసలు సాఫీగా సాగుతున్న వారి జీవితంలో మద్యం ఎలాంటి చిచ్చు రేపిందో చూద్దాం.
అర్థరాత్రి అగ్గి
ఇంట్లో భార్య, కుమార్తె నిద్రిస్తున్నారు. భర్త ఇంటి ఆరుబయట ఆదమరిచి పడుకున్నాడు. అర్ధరాత్రి ఉన్నట్టుండి భర్త కేకలు వేశాడు. కాలుతున్న అతడ్ని రక్షించుకునేందుకు ఆ ఇల్లాలు పరుగులు తీసి స్థానికుల సాయం కోరింది. అంతా కలిసి ఆ అగ్గిని ఆర్పారు. అయినా ఫలితం లేదు. మంట ధాటికి అతను అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతని మరణంతో భార్య, కుమార్తె శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.
మృతుని అన్న అనుమానం
కరెంట్ షాక్ వల్ల తగలబడ్డాడని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఎందుకో మృతుని అన్నకు మాత్రం అది నమ్మాలనిపించలేదు. కరెంట్ వల్ల జరిగిన దుర్ఘటన అయితే చుట్టూ ఏం ధ్వంసం కాకుండా ప్రత్యేకంగా అతనికొక్కడికే ఎలా మంటలంటుకున్నాయో అర్థం కాలేదు. ఇక పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేశారు. మరి విచారణలో పోలీసులు ఏం తేల్చారు? అసలు అతన్ని కాల్చి చంపిందెవరు? కరెంట్ షాక్ వల్ల తగలబడ్డ మృతదేహాం వద్ద పెట్రోల్ వాసన ఎందుకు వచ్చింది?
చిత్రహింసలు భరించలేక
సంగారెడ్డి జిల్లా కంగ్టి మండలం దేగులవాడి గ్రామానికి చెందిన బుజ్జమ్మ-జేరప్ప దంపతులు. ఈ నెల 10వ తేదీన జేరప్ప అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందాడు. ఆరుబయట నిద్రిస్తున్న అతడిపై పెట్రోల్ పోసి తగులబెట్టారు. భార్య కేకలతో అక్కడికి చేరుకుని అతన్ని రక్షించేందుకు యత్నించినా ఫలితం లేదు. అర్ధరాత్రి జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికులను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. భర్తకు కరెంట్ షాక్ కొట్టి ఇలా మంటలంటుకున్నాయని బుజ్జమ్మ చెప్పింది. కానీ జేరప్ప మృతి, బుజ్జమ్మ ప్రవర్తనపై అతని సోదరుడికి అనుమానం కలిగింది. పోలీసులను సంప్రదించగా అతని అనుమానమే నిజమని తేలింది. మద్యం మత్తులో తరచూ భర్త పెడుతున్న చిత్రహింసలు భరించలేక భార్యే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.
సంసారంలో మద్యం చిచ్చు
మద్యం మహమ్మారి బంధాల మధ్య రగిల్చే చిచ్చు పచ్చని సంసారాన్ని కూలుస్తోంది. దాని నిప్పు ధాటికి ఎంతటి అన్యోన్య దాంపత్యమైనా బూడిద కావాల్సిందే అనడానికి జేరప్ప మరణమే నిదర్శనం. పదేళ్లుగా తాగుడుకు బానిసైన జేరప్ప, నిత్యం భార్యను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించేవాడని సమాచారం. ఈ నెల 10వ తేదీన తాగొచ్చిన జేరప్ప రాత్రి భార్యతో గొడవపడ్డాడు.
అప్పటికే అతని ఆగడాల వల్ల విసిగిన బుజ్జమ్మ ఎలాగైనా అతన్ని చంపేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అర్ధరాత్రి ఆరుబయట నిద్రిస్తున్న భర్తపై పెట్రోల్ పోసి తగులబెట్టింది. తగులబడుతున్న భర్త కేకలు విని భయపడ్డ బుజ్జమ్మ స్థానికులను సాయం కోసం పిలిచింది. అందరికి కరెంట్ షాక్ వల్ల ఇలా జరిగిందని చెప్పింది. అంతా నిజమనే నమ్మారు. కానీ చివరకు ఆమె నిందితురాలని తేలడంతో అంతా షాక్ అయ్యారు.
" రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా జేరప్ప భార్యతో గొడవపడ్డాడు. భార్య, కుమార్తె ఇంట్లో నిద్రిస్తున్నారు. అతను బయట నిద్రిస్తున్నాడు. అర్ధరాత్రి 12 తర్వాత ఇంట్లో బైక్లో పోసేందుకు తెచ్చిన పెట్రోల్ ఉండడంతో భర్త గాఢనిద్రలో ఉన్నపుడు పోసి నిప్పంటించింది. కరెంట్ షాక్తో ప్రమాదవశాత్తు జరిగినట్టుగా నమ్మించింది. అందరూ వచ్చి మంటలు ఆర్పారు. అతని అన్న అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. వేధింపుల వల్ల ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టుగా ఆమె ఒప్పుకుంది. హత్య వెనక చిత్రహింసలే కారణమా? ఇందులో ఇంకెవరిదైనా ప్రమేయం ఉందా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం." - వెంకట్ రెడ్డి, కంగ్టి సీఐ
తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు దూరమైన కుమార్తె
భర్త తాగొచ్చి చిత్రహింసలు పెడుతున్నాడన్న నెపంతో బుజ్జమ్మ ఘోరాన్ని తలపెట్టింది. ఆమె నిర్ణయం వల్ల వారి కుమార్తె తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు దూరం కావాల్సి వచ్చింది. సమస్య పరిష్కారానికి మరో మార్గం ఆలోచించకుండా బుజ్జమ్మ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల తాను కటకటాల పాలై, కుమార్తెను ఒంటరిని చేసింది.
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