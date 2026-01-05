ETV Bharat / state

భర్తకు గుండెపోటని గుండెలవిసేలా రోదించింది - ట్విస్ట్​ తెలిసి విస్తుపోయిన గ్రామస్థులు

తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్తను చంపేందుకు భార్య ప్లాన్​ - ఒకసారి విఫలమైన హత్యాయత్నం - భర్తను చంపి గుండెపోటుతో మరణించాడని నమ్మించే ప్రయత్నం - తమ్ముడి అనుమానంతో బయటపడ్డ నిజాలు

Wife Killed Husband With Her Lover
Wife Killed Husband With Her Lover (ETV Bharat)
Wife Killed Husband With Her Lover : భర్త గుండెపోటుతో మరణించాడని అందరికీ చెప్పి, గుండెలు పగిలేల రోదించింది. అంత బాధలోనూ చాలా హడావిడిగా అంత్యక్రియలు పూర్తి చేసింది. 'ఒంటరిగా ముగ్గురు పిల్లలను ఎలా పెంచిపోషిస్తుందో' అని చూసిన వారంతా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇజ్రాయెల్​లో ఉన్న మృతుడి తమ్ముడికి అనుమానం రావడంతో ఆమె బండారం మొత్తం బయటపడింది. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను దారుణంగా హతమార్చి, అందరి ముందు నాటకమాడినట్లు పోలీసులు తేల్చడంతో గ్రామస్థులు విస్తుపోయారు. ఆదివారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో నిజామాబాద్‌ ఏసీపీ రాజా వెంకట్‌ రెడ్డి ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.

గుండెపోటుతో మరణించాడని నమ్మించి : నిజామాబాద్‌ జిల్లా మాక్లూర్‌ మండలం బోర్గాం(కే) గ్రామానికి చెందిన పల్లాటి రమేశ్‌ (35), సౌమ్య (అరుణ లత) దంపతులకు 13 ఏళ్ల క్రితం వివాహం అయింది. వారికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. గత నెల (డిసెంబర్) 20న రమేశ్‌ ఇంట్లో గుండెపోటుతో మరణించాడని సౌమ్య బంధువులందరికీ చెప్పి, నమ్మించింది. అంతేకాకుండా వెంటనే అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి చేయించింది. కానీ రమేశ్‌ మెడపై గాట్లు ఉన్నట్లు కొందరు స్థానికులు గుర్తించారు. ఆ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్న అతని తమ్ముడు కేదారికి చెప్పారు.

బయటపడ్డ వివాహేతర సంబంధం : ఈ మేరకు మాక్లూర్‌ పోలీసులకు గత నెల 21న ఫోన్‌ చేసి తన సోదరుడి మరణంపై అనుమానాలున్నాయని కేదారి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు 24న మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి, పోస్టుమార్టం నిర్వహించడంతో హత్యగా తేలింది. సౌమ్యను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా తానే హత్య చేసినట్లు అంగీకరించింది. తన ప్రియిడు, ఓ సుపారీ గ్యాంగ్​తో కలిసి ఈ హత్య చేసినట్లు తెలిపింది. సౌమ్య నిజామాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో నాన్‌ టీచింగ్‌ స్టాఫ్‌గా పని చేస్తున్నారు. అక్కడే పని చేస్తున్న పీఈటీ, నందిపేట్‌ మండలం బాద్గుణకు చెందిన నాలేశ్వర్‌ దిలీప్‌తో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం క్రమంగా వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. ఈ విషయం రమేశ్‌కు తెలిసి భార్యతో గొడవపడ్డారు. దాంతో పిల్లల గురించి కూడా ఆలోచించకుండా, ప్రియుడితో కలిసి భర్తను అడ్డుతొలగించుకోవాలని ప్రణాళిక వేసింది.

విఫలమైన మొదటి ప్రయత్నం : గతేడాది ఆగస్టులో రమేశ్‌ ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా ప్లాన్​ ప్రకారం దిలీప్‌ కారుతో ఢీకొట్టాడు. అదృష్టం కొద్దీ రమేశ్​ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. ఈ ప్రయత్నం విఫలం కావడంతో సౌమ్య తన బంగారు ఉంగరాన్ని రూ.35 వేలకు విక్రయించి సుపారీ గ్యాంగ్‌తో చంపించేందుకు పథకం రచించింది. అందులో భాగంగా గత నెల 19న రమేశ్‌కు మంచి నీటిలో 10 నిద్రమాత్రలు కలిపి తాగించింది. దాంతో మృతుడు మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకున్నారు. అనంతరం సుపారీ గ్యాంగ్‌ను పిలిపించి వారితో చంపించాలని ప్రయత్నించగా వారు ఫోన్‌లో స్పందించలేదు.

ప్రియుడితో కలిసి హత్య : ఈ విషయం తెలిసుకున్న దిలీప్‌ ఇక చేసేదేమీ లేక తన తమ్ముడు అభిషేక్‌తో కలిసి అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సౌమ్య ఇంటికి వెళ్లారు. ముగ్గురూ కలిసి రమేశ్‌ మెడకు టవల్‌ బిగించి, దిండుతో ముక్కు, నోరు మూసి చంపారు. ఈ కేసులో నిందితులు సౌమ్య, దిలీప్, అభిషేక్‌తో పాటు సుపారీ గ్యాంగ్‌ సభ్యులు మాదాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన జితేందర్, వేణు కిషాన్‌నగర్‌ తండాకు చెందిన కెలోత్‌ శ్రీరామ్‌ ఎలియాస్‌ బబ్లూ, రమావత్‌ రాకేశ్‌లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరో నిందితుడు మోసిన్‌ పరారీలో ఉన్నాడు.

