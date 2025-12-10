ఫోన్ ఎక్కువగా మాట్లాడవద్దని మందలించిన భర్త - గొడ్డలితో దాడి చేసి చంపిన భార్య
అల్లూరి జిల్లా చింతపల్లి మండలం మేడూరులో దారుణం - ఫోన్ ఎక్కువగా మాట్లాడవద్దన్న భర్తపై గొడ్డలితో దాడి చేసి చంపిన భార్య - భర్తను చంపిన భార్యను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
Wife killed Her husband with Axe Due to Phone Issue : భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రావటం సహజం. దాంపత్య జీవితం సాఫీగా సాగాలంటే వారిద్దరూ ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలి. కానీ ప్రస్తుత సమాజంలో అలాంటి వారు మచ్చుకు కొందరూ మాత్రమే కనిపిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం సమాజంలో అనుమానంతో భార్యను భర్త చంపడం, భర్తను భార్య చంపించడం వంటి నేరాలు ఎన్నో చూస్తున్నాం. రోజువారీ జీవితంలో ఇలాంటి వార్తలు భాగమైపోయాయి.
తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే మరోకటి వెలుగు చూసింది. అసలేం జరిగిందంటే, ఆ దంపతులకు వివాహం జరిగి దాదాపు 2 దశాబ్దాలు అవుతుంది. తరచూ ఆమె ఫోన్ మాట్లాడుతుంది. అతని భర్త మొబైల్ ఎక్కువగా మాట్లాడొద్దని ఆమెను మందలించాడు. అదే అతను చేసిన నేరమైంది. చిన్న చిన్న మాటలతో మొదలైన గొడవ ఏకంగా భార్య గొడ్డలితో భర్త పై దాడి చేసింది. దీంతో అతడు మృతి చెందాడు. ఈ దారుణం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతూ మృతి : వివరాల్లోకి వెళ్తే, అల్లూరి జిల్లా చింతపల్లి మండలం మేడూరులో భర్తని భార్య హత మార్చింది. ఫోన్ ఎక్కువగా మాట్లాడవద్దు అని గట్టిగా చెప్పినందుకు భర్త రాజారావుపై భార్య గొడ్డలితో దాడి చేసింది. ఘటనలో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వెంటనే స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. విశాఖ కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతూ రాజారావు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు భార్యను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాజారావుకి ముగ్గురు పిల్లలున్నారు. అతని పెద్ద కుమార్తె ఫిర్యాదుతో నిందితురాలని పోలీసులు అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
అమ్మానాన్నకి మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు ఉన్నాయి. నాన్న నిద్రపోతున్న సమయంలో అమ్మా తలపై గొడ్డలితో కొట్టింది. మేము పక్క ఇంట్లో మా స్నేహితురాలతో కలిసి నిద్రపోతున్నాం. తమ్ముడు నా దగ్గరే ఉన్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి వెళ్లి చూచే సరికి నాన్న రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నాడు. ఫోన్ ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంది. ఎవరితో అనేది తెలియదు. మా గురించి ఆలోచించేదే అయితే ఇలా చేస్తుందా? - కొర్రా బుజ్జి, మృతుడి కుమార్తె
ఈ దంపతులకు వివాహం అయ్యి 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. గత 3 ఏళ్ల నుంచి పిల్లల్ని సరిగా చూసుకోవడం లేదు. ఆమె బయట తరచూ ఎక్కువగా ఫోన్ మాట్లాడడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య గొడవలు వచ్చాయి. అతను వ్యవసాయం పనులు చేస్తారు. ఇంటికి వచ్చి ఆయన చాలా సార్లు తనకు పని భారం అవుతుందని చెప్పేవాడు. ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకున్న ఆమె రాత్రి అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో ఇంటిలో ఉన్న గొడ్డలితో భర్తను కొట్టి చంపింది. - వినోద్బాబు, సీఐ
