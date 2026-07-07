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ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్య - మృతదేహాన్ని మహారాష్ట్రలో పూడ్చి పెట్టిన భార్య

ప్రియుడితో కలిసి భర్త పెంటేశ్​ను చంపి పూడ్చి పెట్టిన భార్య - భర్త కనిపించడం లేదని గతేడాది నవంబర్‌లో మహిళ ఫిర్యాదు - భార్య కాల్ రికార్డులు, సీసీ ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా నిందితుల అరెస్ట్

Wife Kill Husband in Miyapur
Wife Kill Husband in Miyapur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 6:06 PM IST

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Wife Kill Husband in Miyapur : హైదరాబాద్​లోని మియాపూర్​లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య మృతదేహాన్ని మహరాష్ట్ర బోర్డర్​కు తీసుకెళ్లి పూడ్చిపెట్టింది. ఈ ఘటన గతేడాది నవంబర్​లో ఈ ఘటన జరిగింది.

వారిద్దరీ కాల్‌ రికార్డులు తనిఖీ చేయడంతో : ఈ హత్య అనంతరం రెండు రోజుల తర్వాత తన భర్త పెంటేశ్‌ (45) కనిపించడం లేదంటూ భార్య సత్యవతి మియాపూర్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. తొలుత మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని విషయాల్లో పోలీసులకు అనుమానం రావడంతో భర్త కాల్‌ రికార్డుతో పాటు, ఆమె కాల్‌ రికార్డును కూడా తనిఖీ చేశారు. సత్యవతి మరో వ్యక్తితో తరచూ మాట్లాడుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేయగా అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది.

సీసీ టీవీ ఫుటేజ్​ను పరిశీలించిన పోలీసులు ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసినట్లు గుర్తించారు. నిందితులను అదుపులోకి పోలీసులు తీసుకున్నారు. పెంటేశ్‌ మృతదేహాన్నివెలికి తీసి హైదరాబాద్‌ తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. నిందితురాలు సత్యవతి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని అమలాపురానికి చెందినట్లు తెలుస్తోంది.

ఎలా హత్య చేశారంటే? : భర్త పెంటేశ్‌ తినే అన్నంలో నిద్రమాత్రలు వేసిన భార్య సత్యవతి అతను నిద్రలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రియడితో కలిసి దిండుతో అదిమి ఊపిరాడకుండా చేసింది. చనిపోయిన తరువాత కారులో మహరాష్ట్ర తుల్జాపూర్ సమీపానికి తీసుకెళ్లి మృతదేహాన్ని పూడ్చిపెట్టింది. అనంతరం నిందితులు తిరిగి హైదరాబాద్​కు వచ్చారు. తరువాత తన భర్త కనిపించడం లేదని సత్యవతి పోలీసులను ఆశ్రయించింది. దర్యాప్తు జరిపిన పోలీసులు సత్యవతి, అతని ప్రియుడు కారణమని గుర్తించి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.

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