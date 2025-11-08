మాస్టర్ ప్లాన్ : రూ.16 కోట్ల కోసం భర్తనే కిడ్నాప్ చేయించిన భార్య - ఇలా అవుతుందనుకోలేదు!
Published : November 8, 2025 at 5:31 PM IST
Wife Kidnaps Husband in Hyderabad : ఓ వ్యక్తిని కొందరు వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేశారు. పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో నిందితులను చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. అపహరణకు గురైన వ్యక్తిని క్షేమంగా రక్షించారు. ఘటనకు గల కారణాలపై ఆరా తీయగా, విస్తుగొలిపే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భర్త ఆస్తిని బలవంతంగా ఛేజిక్కించుకోవడానికి, ఆపై హత్య చేయడానికి మొదటి భార్యే కుట్ర పన్నినట్లు పోలీసులు తేల్చారు. కిడ్నాప్నకు పాల్పడిన 10 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లో 600 చదరపు గజాల స్థలాన్ని విక్రయించగా వచ్చిన రూ.16 కోట్లను ఛేజిక్కించుకోవాలని భర్తను కిడ్నాప్ చేసి, హత్య చేయించాలని మొదటి భార్య పథకం వేసింది. హైదరాబాద్ డీడీ కాలనీలో గత నెల 29న జరిగిన కిడ్నాప్ కేసును అంబర్పేట పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలతో ఛేదించారు. అమెరికాలో కొంతకాలం పాటు ఉన్న కరీంనగర్కు చెందిన మంత్రి శ్యామ్, ఆయన భార్య మాధవీలత విడాకులు తీసుకున్నారు.
కిడ్నాప్కు రూ.1.50 కోట్ల ఒప్పందం : శ్యామ్ తన పేరును అలీగా మార్చుకుని ఫాతిమాను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. మొదటి భార్య మాధవీలత బండ్లగూడ సన్సిటీలో పిల్లలతో కలిసి ఉంటుంది. బంజారాహిల్స్లో విలువైన స్థలాన్ని విక్రయించగా డబ్బులు వచ్చాయని తెలుసుకున్న మాధవీలత, భర్తను హత్య చేయించాలని రాంనగర్ నివాసి కట్ట దుర్గాప్రసాద్ అలియాస్ సాయితో రూ.1.50 కోట్లకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. మాధవీలత సూచనలతో పక్కా పథకం ప్రకారం మంత్రి శ్యామ్ను కిడ్నాప్ చేశారు.
"మాధవీలత తన భర్తకు గత మూడేళ్లుగా దూరంగా ఉంటుంది. ఈమె దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఇతను వేరే మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె పేరు ఫాతిమా. ఇతను మంత్రి శ్యామ్ నుంచి అలీగా పేరు మార్చుకుని ఫాతిమాను వివాహం చేసుకున్నాడు. దీంతో మాధవీలత కక్ష పెంచుకుంది. ఈ కిడ్నాప్నకు పథకం రచించింది. బాధితుడు మంత్రి శ్యామ్ రెండు నెలల క్రితం బంజారాహిల్స్లో ఉన్న షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ను రూ.20 నుంచి రూ.22 కోట్లకు విక్రయించాడు. అందులో మిగిలిన డబ్బు కోసం ఏ1గా ఉన్న మాధవీలత పథకం రచించింది. దుర్గా ప్రసాద్తో తన ఆలోచనను పంచుకుంది. దుర్గాప్రసాద్ అలియాస్ సాయి ద్వారా మిగిలిన నిందితులను కూడగట్టుకొని అక్టోబరు 29న నిందితుడిని తన ఇంటి నుంచి బలవంతంగా ఎత్తుకెళ్లారు." - బాలస్వామి, వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ
పోలీసుల ప్రవేశంతో బాధితుడు సేఫ్ : కిడ్నాప్ జరిగిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు డీడీ కాలనీలోని నిఘా కెమెరాల సహాయంతో కారు నంబరు, యజమానిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకోగా, వాహనాన్ని అద్దెకు ఇచ్చినట్లు వెల్లడైంది. కిడ్నాపర్లు కారును చర్లపల్లి వద్ద వదిలేసి మరో కారులో శ్యామ్ను విజయవాడ నగర శివారు ఇబ్రహీంపట్నం తీసుకొచ్చారు. కిడ్నాప్ చేశాక అతన్ని మాధవీలత నివాసానికి తీసుకొచ్చి అప్పగించాలనేది ఒప్పందం. విచారణ నిమిత్తం ఆమెను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో కిడ్నాప్ చేసిన శ్యామ్ను ఎక్కడకు తీసుకెళ్లాలనేది కిడ్నాపర్లకు తెలియక అనేకచోట్లకు తిప్పారు. ఈ క్రమంలోనే 10 మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి 3 కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు, 8 మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
