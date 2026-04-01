పచ్చని కాపురంలో రెండో పెళ్లి చిచ్చు - ఇద్దరు పిల్లలను చంపి మొదటి భార్య ఆత్మహత్య
కూకట్పల్లిలోని ఖైత్లాపూర్లో పచ్చని కాపురంలో రెండో పెళ్లి చిచ్చు - భర్త వేధింపులకు తాళలేని మొదటి భార్య స్రవంతి ఇద్దరు పిల్లలతో ఆత్మహత్య - ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్ వచ్చిన కుటుంబం
Published : April 1, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 2:36 PM IST
Mother Hanged her two sons in Hyderabad : పచ్చని కాపురంలో రెండో పెళ్లి చిచ్చురేపింది. భర్త వేధింపులకు తాళలేని మొదటి భార్య పన్నెండేళ్ల లోపున్న తన ఇద్దరు కుమారులకు ఉరేసి తానూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. హైదరాబాద్ ఖైత్లాపూర్లో జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన కలకలం రేపింది. భర్తను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం : వరంగల్ జిల్లా చెన్నారావుపేట మండలం ఎల్లయ్యగూడెంలోని మాణిక్యం తండాకు చెందిన బోడ ప్రవీణ్ అదే పంచాయతీలోని పదహారు చింతల తండా నివాసి బానోతు స్రవంతిని పదిహేనేళ్ల క్రితం ప్రేమవివాహం చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం కూకట్పల్లిలోని ఖైత్లాపూర్ను ఆనుకుని ఉన్న రాఘవేంద్ర సొసైటీలో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి పన్నెండేళ్ల కార్తీక్, పదేళ్ల కౌషిక్ కుమారులు ఉన్నారు. ప్రవీణ్ గతంలో డ్రైవర్గా పనిచేయగా ప్రస్తుతం భవన నిర్మాణ రంగంలో కోర్ కటింగ్, డ్రిల్లింగ్ మిషన్ నడుపుతున్నాడు. స్రవంతి ఫుట్పైత్పై భోజనం విక్రయిస్తూ జీవనం సాగిస్తుంది.
రెండో వివాహం వల్ల గొడవలు : మొదట్లో వీరి కాపురం సజావుగానే సాగింది. కొన్నాళ్ల క్రితం స్రవంతి భర్త ప్రవీణ్ తనకు మరదలి వరుసయ్యే మహేశ్వరి అలియాస్ సోనిని రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. అప్పట్లో మహేశ్వరిని ప్రవీణ్ స్రవంతి వద్దకు కాపురానికి తీసుకురాగా గొడవ జరిగింది. దాంతో ఆమెను వేరే చోట ఉంచి అపుడప్పుడు ఆమె వద్దకు వెళ్లి వస్తుండేవాడు. ఈ క్రమంలో మొదటి భార్య స్రవంతితో ప్రవీణ్ నిత్యం గొడవ పడుతుండేవాడు. ఆయనతో కాపురం చేయలేనని స్రవంతి సొంతూరులోని కుల పెద్దలను ఆశ్రయించింది.
దీనిపై పలు మార్లు పంచాయితీలు కూడా జరిగాయి. భర్త వేధింపులు నానాటికీ తీవ్రమవుతుండంతో మూడు రోజుల క్రితం స్రవంతి మళ్లీ భర్త సొంతూరులో పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టింది. భార్యతో కలిసి ఉంటానని బాగా చూసుకుంటానని ప్రవీణ్ కాళ్లావేళ్లా పడడంతో పెద్ద మనుషులు స్రవంతికి సర్దిచెప్పి దంపతులను కలిపారు. అనంతరం స్రవంతి, ప్రవీణ్ పిల్లలతో కలిసి సోమవారం హైదరాబాద్లోని ఇంటికి చేరుకున్నారు.
పిల్లలకు ఉరేసి తల్లి ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య : సోమవారం రాత్రి ప్రవీణ్ భార్య స్రవంతితో గొడవపడ్డాడు. తన ఆనందానికి అడ్డొస్తున్నారంటూ ఆమెను తీవ్రంగా కొట్టాడు. దీంతో మనస్థాపానికి గురైన స్రవంతి మంగళవారం తన ఇద్దరు పిల్లలకు ఉరేసి తానూ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఉదయం పనులకు వెళ్లిన భర్త మధ్యాహ్న భోజనం కోసం ఇంటికి వచ్చాడు. అప్పటికే తలుపులకు గడియ పెట్టి ఉంది. ఎంత పిలిచినా భార్య బదులివ్వకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి స్థానికుల సాయంతో తలుపులు బద్దలు కొట్టాడు. లోపలికి వెళ్లి చూడడంతో అప్పటికే భార్యతో పాటు ఇద్దరు కుమారుల మృతదేహాలు ఇంటి పైకప్పుకు వేళాడుతు కన్పించాయి.
''పెళ్లి అయినా తర్వాత నుంచి ఖైత్లాపూర్లో నివాసం ఉంటున్నారు. కాకపోతే ఈ మధ్య ఒక అమ్మాయితో పరిచయం ఏర్పడంతో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల వీరిద్దరి మధ్య గొడవలు, మనస్పర్థలు వచ్చాయి. ఈ సంఘటనలో నాలుగు రోజుల క్రితం భార్య అమ్మవారి ఇంటికి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు కూడా పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో మాట్లాడుకుని అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటా అని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఇక్కడ వచ్చారు. రాత్రి ఏం జరిగిందో ఏమో విచారణ చేయాలి. ఉదయం ప్రవీణ్ పనికి వెళ్లిపోయాడు. మధ్యాహ్నం భోజనానికి వచ్చే సమయానికి ఇంట్లో తలుపులు పెట్టకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు'' - నరేశ్రెడ్డి, కూకట్పల్లి ఏసీపీ
మానసికంగా కుంగిపోయి ఇలా : స్రవంతి, పిల్లల మృతి చెందడంతో ఆవేశంలో మాణిక్యం తండాలోని ప్రవీణ్ ఇంటికి ఆమె బంధువులు నిప్పుపెట్టారు. ప్రవీణ్ మరో వివాహం చేసుకోవడం, స్రవంతిని భర్త ఇష్టం వచ్చినట్లు కొట్టడం వల్లే మానసికంగా మరింత కుంగిపోయిన స్రవంతి ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ముగ్గురి బలవన్మరణానికి కారణమైన నిందితుడు ప్రవీణ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.
