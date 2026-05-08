వివాహేతర సంబంధానికి భర్త బలి - సుపారీ ఇచ్చి మరీ!
సుపారీ ఇచ్చి భర్తను చంపించిన భార్య - వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని ఘాతుకం - అయిదుగురు నిందితుల అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 8:01 AM IST
Wife Given Supari To Gangsters And Murdered Her Husband in NTR District: వివాహేతర సంబంధానికి భర్త అడ్డుగా మారడని ఎలాగైనా అతడిని అడ్డును తొలగించుకోవాలని ఆ ఇల్లాలు భావించింది. అనుకుందే తడవుగా ప్రియుడితో కలిసి వ్యూహరచన చేసింది. చివరకు తెలిసిన కొద్దిమందికి సుపారీ ఇచ్చి మరీ భర్తను చంపించింది. ఈ ఘటన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని: ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లి మండలం వడ్లమానుకు చెందిన రెడ్డి సులోమన్రాజు, దుర్గామణి దంపతులు. సులోమన్రాజు విజయవాడలోని ఓ బ్యాంకులో ఎగ్జిక్యూటివ్గా పని చేస్తున్నారు. అయితే వడ్లమాను సచివాలయంలో విధులను నిర్వర్తిస్తున్న పలగాని వెంకన్నబాబు అనే వ్యక్తితో దుర్గామణికి వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. అయితే ఈ విషయం భర్తకు తెలియడంతో ఆమెను నిలదీయగా, చివరకు ఎలాగైనా అతడి అడ్డుతొలగించుకోవాలని దుర్గామణి భావించింది. విషయాన్ని తన ప్రియుడైన వెంకన్నబాబు చెప్పి భర్తను హతమార్చేందుకు వ్యూహరచన చేసింది.
రూ. 12 లక్షలకు సుపారీ ఇచ్చి మరీ: ఈ క్రమంలో దుర్గామణి భర్త సులోమన్రాజును హత్య చేయాలని ప్రియుడు వెంకన్నబాబు తన సోదరుడు కలతోటి మణికంఠకు చెప్పాడు. ఆ తర్వాత దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను వారు చేసుకున్నారు. ఆపై తనకు పరిచయమున్న సాయిశ్రీనివాస్, జశ్వంత్రాయ్తో అన్నదమ్ములు రూ.12 లక్షలకు సుపారీ మాట్లాడుకుని పరస్పర ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ ఇంటి నిర్మాణానికి రుణం కావాలని సులోమన్రాజుకు సాయి శ్రీనివాస్, జశ్వంత్రాయ్ కావాలని కలిశారు. ఏప్రిల్ 17న రుణం విషయమై మాట్లాడేందుకు సులోమన్రాజు ఇంటికి వెళ్లారు. కానీ అతడు లేకపోవడంతో ఫోన్ చేశారు. గొల్లగూడెం వద్దకొస్తే కలుస్తానని సులోమన్రాజు చెప్పగా అక్కడికెళ్లి అతడిని కారులో ఎక్కించుకుని మద్యం తాగించారు. ఆపై గన్నవరం మండలం కొండపావులూరు పేదల కాలనీ వద్దకు తీసుకెళ్లారు. చివరకు మద్యం మత్తులోని సులోమన్రాజు గొంతుకు ఛార్జింగ్ వైరు బిగించి అత్యంత కర్కశంగా ఊపిరాడకుండా చేసి దారుణ హత్య చేశారు.
అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు: అయితే ఈ హత్య కేసుపై ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లి మండలానికి చెందిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును చేపట్టారు. అంతేకాకుండా అన్ని కోణాల్లోనూ విచారణను చేపట్టి కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలం బండారుగూడేనికి చెందిన కలతోటి సాయిశ్రీనివాస్, కలతోటి మణికంఠ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం భీమరాజుగుట్టకు చెందిన మద్దాలి జశ్వంత్రాయ్, గన్నవరం మండలం గొల్లపల్లికి చెందిన ప్రియుడు పలగాని వెంకన్నబాబు, మృతుడి భార్య రెడ్డి దుర్గామణిలను గురువారం గన్నవరంలో మొత్తానికి శోధించి చివరకు అరెస్టు చేశారు. అంతేకాకుండా నిందితుల వద్ద నుంచి కారు, 5 ఫోన్లు, హత్య చేసిన ప్రదేశంలో ఖాళీ బీరు సీసాలు, ఛార్జింగ్ కేబుల్ వైరు, రూ.75,000 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
కేసును త్వరితం చేధించిన నూజివీడు గ్రామీణ సీఐ కె. రామకృష్ణ, ఆగిరిపల్లి ఎస్సై శుభశేఖర్లను అభినందించారు. ఈ కేసులో భార్యతో పాటు ఐదుగురిని ఆగిరిపల్లి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గురువారం జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిశోర్ ఈ కేసు కేసు వివరాలు వెల్లడించారు.
