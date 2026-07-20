కుమార్తెకు డబ్బులిచ్చినందుకు భార్యను హత్య చేసిన భర్త - ఆపై తానూ ఆత్మహత్య
అల్లం వెల్లుల్లి వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్న దంపతులు - తనకు చెప్పకుండా కుమార్తెకు డబ్బులిచ్చిందన్న అక్కసుతో దారుణం - ఆస్తిని కుమారులిద్దరూ సమానంగా పంచుకోవాలంటూ సూసైడ్ లేఖ
Published : July 20, 2026 at 8:18 PM IST
Wife And Husband Got Killed Suryapeta : ఊరంతా పొద్దున్నే లేచి వాకిట్లో ముగ్గులు పెట్టే హడావుడిలో ఉన్నారు. ప్రతిరోజూ ముందుగా లేచి స్నేహితుడిని వాకింగ్ పిలుచుకు వెళ్లే మనిషి 7 గంటలు దాటినా పత్తాలేడు. ఆందోళన చెందిన స్నేహితుడు ఏమైందో తెలుసుకుందామని తమ కొడుకుని వాళ్లింటికి పంపించాడు. ఇంటికి లోపలి నుంచి గడియపెట్టి ఉంది. ఏమాత్రం అలికిడి లేదు. కిటికిలోంచి లోపలికి చూసిన చుట్టుపక్కల వారంతా నిర్ఘాంతపోయారు. ఆ ఇంట్లో ఉండే దంపతులిద్దరూ విగతజీవులుగా కనిపించారు.
సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం గొట్టిపర్తికి చెందిన 66 ఏళ్ల కోట సత్యనారాయణ, ఆయన భార్య 63 ఏళ్ల కనకలక్ష్మికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. ముగ్గురికీ వివాహాలయ్యాయి. వారిద్దరిది 50 ఏళ్ల దాంపత్యం. సత్యనారాయణ, కనకలక్ష్మి అల్లంవెల్లుల్లి వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. పెద్దకుమారుడు డ్రైవర్గా సూర్యాపేటలో నివాసముంటుండగా, చిన్నకుమారుడు తిరుమలగిరిలో బైక్ మెకానిక్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఉన్నంతలో కుమార్తె వివాహం చేశారు. ఇన్నేళ్ల దాంపత్య జీవితంలో కలహాలకు తావులేకుండా సంసారాన్ని నెట్టుకొచ్చారు.
తెలియకుండా సొమ్ము ఇచ్చినందుకు కోపం : సాధారణంగా 60 ఏళ్ల వయసంటే విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటారు. అయినా ఆ దంపతులు రెక్కల కష్టంతో కొడుకులకు భారం కాకూడదని చిన్న వ్యాపారంతో బతుకీడుస్తున్నారు. అదే వారి ఇన్నేళ్ల కాపురంలో కలహాలు తెచ్చింది. వ్యాపారం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులను కనకలక్ష్మి భర్తకు తెలియకుండా కుమార్తెకు ఇచ్చింది. ఈ విషయమై సత్యనారాయణ భార్యతో తరచూ గొడవపడుతుండేవాడు. ఆ ఘర్షణల్లో భార్యపై చేయిసైతం చేసుకున్నాడు. భర్త వేధింపులు పడలేక కనకలక్ష్మి సూర్యాపేటలోని పెద్దకుమారుడు సోమేశ్వర్ వద్దకు వెళ్లింది. భార్య వెళ్లిపోవడంతో ఒంటరైన సత్యనారాయణ పెద్దమనుషుల సాయంతో వెళ్లి ఆమెను తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు.
"దంపతులు చిన్న వ్యాపారంతో జీవనం సాగిస్తున్నారు. వ్యాపారం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులను కనకలక్ష్మి భర్తకు తెలియకుండా కుమార్తెకు రూ. 3 లక్షలు ఇచ్చింది. ఈ విషయమై సత్యనారాయణ నిత్యం తన భార్యతో గొడవపడుతుండేవాడు. భర్త వేధింపులు పడలేక కనకలక్ష్మి సూర్యాపేటలోని పెద్దకుమారుడు సోమేశ్వర్ వద్దకు వెళ్లింది. తర్వాత సత్యనారాయణ తన గ్రామంలోని పెద్దమనుషుల సాయంతో ఆమెవ ద్దకు వెళ్లి తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు" - ఉపేందర్రావు, సీఐ
రాత్రి దంపతుల మధ్య ఘర్షణ : పెద్దమనుషుల పంచాయతీ జరిగిన తర్వాత కూడా సత్యనారాయణ తన వైఖరి మార్చుకోలేదు. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా భార్యతో గొడవపడుతుండేవాడు. ఈ నెల 8వ తేదీన రాత్రి దంపతుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. కోపంలో సత్యనారాయణ భార్యను ఇనుపరాడ్డుతో కొట్టి దారుణంగా చంపి అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. రోజూ వాకింగ్కు ముందుగా వచ్చి పిలిచే సత్యనారాయణ తెల్లవారినా రాకపోయే సరికి అతని స్నేహితుడు కుమారుడిని వారింటికి పంపించాడు. ముందు తలుపు వేసి ఉందని స్థానికుల సాయంతో ఇంటి వెనుక నుంచి వెళ్లి చూడగా వారిద్దరూ విగతజీవులుగా కనిపించారు.
భార్యను చంపిన తర్వాత సత్యనారాయణ రాసిన రెండు సూసైడ్నోట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అతను అప్పులిచ్చిన వారి వివరాలను ఒకదానిలో రాశాడు. దాంతో పాటు తన మరణ గడియ ఉదయం 4 గంటల 20 నిముషాలంటూ మరోదానిలో పేర్కొన్నాడు.
"ఇది నా మరణ వాంగ్మూలం, నేను సంపాదించిన 4 లక్షల 90 వేల రూపాయలు, ఇంటి పత్రాలు ఓ చోట ఉన్నాయని ఆయన లేఖలో తెలిపారు. ఈ సొమ్మును అన్నదమ్ములిద్దరూ సమానంగా పంచుకొమ్మని చెప్పాడు. గొడవ పడొద్దు, నన్ను అనుమానించొద్దన్నారు. నా చావు 4 గంటల 20 నిమిషాలకు అని లేఖలో పేర్కొన్నారు" - ఉపేందర్రావు, సీఐ
ఒక్క మాటైనా చెప్పకుండా డబ్బులిచ్చినందుకు : మాటలతో పరిష్కారం కావాల్సిన సమస్య కాస్తా సత్యనారాయణ కోపం వల్ల రక్తపుటేరులు పారేలా చేసింది. జీవితాంతం తన వెన్నంటి ఉన్న భార్య మాటైనా చెప్పకుండా కుమార్తెకు డబ్బులిచ్చిందన్న అక్కసుతో ఆమెను దారుణంగా హతమార్చి తానూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
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