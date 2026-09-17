'నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు చూసి చంపేయ్' - ప్రియుడితో భర్తను హత్య చేయించిన భార్య
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని ప్రియుడితో భార్య భర్తను హత్య చేయించింది. దొరికిపోకుండా ఉండేందుకు వాట్సాప్కాల్తో ప్రియుడితో కలిసి భర్త మర్డర్కు స్కెచ్ వేసింది. తొలుత నాటకమాడినా పోలీసుల విచారణలో నిజాన్ని అంగీకరించింది.
Published : September 17, 2026 at 2:33 PM IST
Wife Kill Husband With Lover : భార్యాభర్తలన్నాక గిల్లి కజ్జాలు, తగువులు సాధారణమే. కొన్నిసార్లు నువ్వా నేనా అనేట్టుగా గొడవపడతారు. ఆ తర్వాత తప్పు తెలుసుకుని, ఒకరి తప్పును మరొకరు సరిచేసుకుంటూ సంసారాన్ని నెట్టుకొస్తుంటారు. ఈ విషయాన్ని కొందరు గ్రహించలేక పచ్చని సంసారంలో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు. అంతా సాఫీగానే సాగుతున్నా వక్రబుద్ధితో దారి తప్పి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఈ దంపతుల విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. భార్య చెప్పింది వినకుండా కట్టుదప్పి ప్రవర్తిస్తోందని భర్త సైతం అదే తప్పు చేశాడు. అతని దారికి అడ్డొచ్చిన భార్యపై చేయి చేసుకోవడం చివరకు ఆ సంసారాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేసింది.
నిందితుడితో పాటు మృతుడి భార్య అరెస్ట్
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా రామ్నగర్ కాలనీకి చెందిన మహ్మద్ కరీం స్థానికంగా హోటల్ నిర్వహిస్తుండేవాడు. ఈ నెల 9న అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు అతను గాఢనిద్రలో ఉండగా ఎవరో దుండగులు వచ్చి తలుపులు బలంగా కొట్టారు. నిద్రమబ్బులో లేచి తలుపు తీసిన కరీం అవతలి వ్యక్తి ఎవరో గుర్తించేలోగా అతనిపై కొడవలి వేటు పడింది. దీంతో కత్తిదాటికి కరీం అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. అంతకు ముందురోజు నెల్లూరు దర్గాను సందర్శించేందుకు వెళ్లిన అతని భార్య సలీమాబేగం కరీంకు ఫోన్ చేయగా ఎంతకీ ఎత్తకపోవడంతో స్థానికులకు విషయం చెప్పింది. వారు వెళ్లి చూడగా కరీం రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నాడు. దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు మొదట అనుమానస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు. విచారణలో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగు చూడటంతో భార్యను, చంపిన నిందితుడ్ని అరెస్ట్ చేసి కటకటాల్లోకి నెట్టారు.
భాార్య చేసిన తప్పునే తానూ చేశాడు
మొదట చిన్న టీ కొట్టుతో మొదలుపెట్టిన కరీం వ్యాపారం అంచెలంచెలుగా ఎదగడంతో పెద్ద హోటల్ పెట్టుకున్నాడు. అందులో పనిచేసేందుకు వనపర్తి జిల్లా నాగపూర్కు చెందిన తన పిన్ని కుమారుడు గౌస్ పాషాను పనిలో పెట్టుకున్నాడు. అదే అతను చేసిన అతి పెద్ద తప్పైంది. తనకు వదిన వరసైన సలీమా బేగానికి, గౌస్పాషాకి ఉన్న సాన్నిహిత్యం కాస్త వివాహేతర బంధానికి దారితీసింది. ఇది తెలిసిన కరీం ఇద్దరినీ హెచ్చరించాడు. అయినా వినకపోవడంతో పాషాను పనిలో నుంచి తీసేశాడు. పలుమార్లు పెద్దమనుషుల పంచాయతీ పెట్టించినా వారి తీరు మారలేదు.
భార్య తప్పు చేస్తుందని ఆమెకు నచ్చజెప్పకుండా కరీం సైతం హోటల్లో పనిచేసే వేరే మహిళతో అక్రమసంబంధం పెట్టుకున్నాడు. దీంతో దంపతుల మధ్య గొడవలు తారాస్థాయికి చేరాయి. ఈ క్రమంలోనే సలీమా సదరు మహిళ భర్తకు ఫోన్చేసి కరీం వ్యవహారం గురించి చెప్పింది. సలీమా ప్రవర్తనతో విసిగిపోయిన కరీం ఆమెకు విడాకులు ఇద్దామన్నా ఆస్తి మొత్తం ఆమె పేరున ఉండటంతో ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. అప్పటి నుంచి భార్యపై కరీం చేయి చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు.
ఏమీ తెలియనట్లు నటించి
భర్త హింసను భరించలేని సలీమా ప్రియుడితో కలిసి కరీంను చంపేందుకు పథకం వేసింది. అందుకోసం ప్రియుడు గౌస్పాషాతో వాట్సాప్ ద్వారా రెండు నెలలుగా మంతనాలు జరిపింది. హత్యకు ముందురోజు పథకం ప్రకారం నెల్లూరు దర్గాకు వెళ్లిన సలీమా అక్కడి నుంచే గౌస్పాషాకు సూచనలు ఇచ్చింది. పథకం ప్రకారం భర్తను అంతమొందించాక మరుసటి రోజు ఉదయం ఏమీ తెలియనట్లు వాళ్లింట్లో అద్దెకు ఉండే యువకుడికి, బంధువుకు ఫోన్ చేసి చూడమని చెప్పింది. తిరిగొచ్చి తనకేమీ తెలియదన్నట్లు నాటకమాడింది.
"తనకు గౌస్ పాషాతో అక్రమ సంబంధం ఉందని భర్త వేధించాడని విచారణలో సలీమా చెప్పింది. ఓసారి పళ్లు కూడా విరిగాయంది. తన భర్తను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని భావించి గౌస్ పాషాను ప్రోత్సహించింది. ఇద్దరు కలిసి కరీం చంపేందుకు ప్లాన్ వేశారు. ఇందులో భాగంగా ఈనెల 7న సలీమా దర్గాకు వెళ్లింది. ఈ సమయంలో ఇంట్లో కరీం ఒక్కడే ఉంటాడని గౌస్ పాషాకు చెప్పింది. వీళ్లు దొరికిపోకుండా ఉండేందుకు వాట్సాప్ కాల్ ద్వారా సంభాషించారు. ప్లాన్ ప్రకారం 9వ తేదీ అర్ధరాత్రి వేళలో గౌస్ పాషా కరీంను కత్తితో నరికి చంపాడు" - శ్రీనివాస్ యాదవ్, నాగర్కర్నూల్ డీఎస్పీ
కాలం మంచిగా సాగుతున్నప్పుడే భార్యే సర్వస్వంగా భావించిన కరీం కూడబెట్టిన కష్టార్జితమంతా ఆమె పేరిట చేశాడు. తమ్ముడు చేదోడువాదోడుగా ఉంటాడని నమ్మి పనిలో పెట్టుకున్నాడు. చివరికి వారి చేతిలోనే దారుణంగా హతమయ్యాడు. సలీమా తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయం వారి ముగ్గురు పిల్లలను అనాథలుగా మార్చింది.
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