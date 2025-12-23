యువకుడి మోజులో భర్త హత్య - చంపేసి గుండెపోటుగా నమ్మించింది! - కానీ?
వివాహేతర సంబంధమే కారణం- గుండెపోటుతో మరణించాడని నమ్మించే ప్రయత్నం- అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు- విచారణలో బయటపడ్డ నిజాలు
Published : December 23, 2025 at 9:03 AM IST
Wife Killed Husband In Boduppal : వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడన్న కారణంతో కట్టుకున్న భర్తను తన ప్రియుడితో కలిసి అతి దారుణంగా కడతేర్చింది ఓ భార్య. దీని కోసం ముందుగానే ప్రియుడు, అతడి స్నేహితుడితో కలిసి ఒక ప్రణాళిక వేసుకుని ఆ ప్రకారంగా హతమార్చింది. ఆపై తన భర్త గుండెపోటుతో మరణించాడని పోలీసులు, బంధువులను నమ్మించాలని చూసింది. కానీ పోలీసుల దర్యాప్తులో అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. దాంతో ఆమెను, ఆమె ప్రియుడిని, వారికి సాయం చేసిన మరొకర్ని మేడిపల్లి పోలీసులు సోమవారం అరెస్టు చేశారు.
మేడిపల్లి ఇన్స్పెక్టర్ గోవిందరెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కర్ణాటకలోని బెంగళూరుకు చెందిన వి.జె.అశోక్ (45), జె.పూర్ణిమ (36)లకు 2011లో వివాహమైంది. వీరికి 12 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. వీరు బోడుప్పల్లోని ఈస్ట్ బృందావన్ కాలనీలో నివసిస్తున్నారు. అశోక్ యంనంపేటలోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్గా పని చేస్తున్నాడు. పూర్ణిమ ఇంటి వద్దే ప్లేస్కూల్ నిర్వహిస్తోంది.
భర్త మందలించినా ఆగలేదు : గతంలో బోడుప్పల్లోనే మరో ప్రాంతంలో నివాసముంటున్న సమయంలో ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన నిర్మాణ కూలీ పాలేటి మహేశ్ (22)తో పూర్ణిమకు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దీంతో భార్యను అశోక్ మందలించాడు. తమ నివాసాన్ని ఈస్ట్ బృందావన్ కాలనీకి మార్చాడు. అయినా పూర్ణిమ, మహేశ్ల వివాహేతర సంబంధం ఆగలేదు.
పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం : దాంతో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో భర్తను కడతేర్చాలని పూర్ణిమ నిర్ణయించుకుంది. అందుకు మహేశ్ సహకారం కోరింది. అతను యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన తన స్నేహితుడు భుక్యా సాయి కుమార్(22) సాయం కోరాడు. ఈ నెల 11న సాయంత్రం అశోక్ కళాశాల నుంచి ఇంటికి రాగా మహేశ్, సాయికుమార్ ఇద్దరూ కలిసి అతన్ని కొట్టి కిందపడేశారు. తర్వాత పూర్ణిమ, సాయి అశోక్ను గట్టిగా పట్టుకున్నారు. అనంతరం మహేశ్ మూడు చున్నీలను మెడకు బిగించి ఊపిరాడకుండా చేశాడు. చనిపోయాడని నిర్ధారించుకున్నాక మహేశ్, సాయి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
తప్పించుకునే ప్రయత్నం : పోలీసు కేసు నుంచి తప్పించుకోవడానికి పూర్ణిమ ఒక కథను అల్లింది. అసలు అశోక్ ఎలా మరణించాడు అని పోలీసులు ప్రశ్నించగా ఆ కట్టుకథను చెప్పేసింది. తన భర్త సాయంత్రం 6 గంటలకు ఇంటికి రాగానే విశ్రాంతి తీసుకుంటానని పడక గదిలోకి వెళ్లాడని, ఇంతలో తాను ప్లేస్కూల్ ముగించుకుని రాత్రి 8 గంటలకు ఇంటికి వచ్చినట్లు తెలిపింది. భోజన సమయం కావడంతో అశోక్ను పిలవడానికి తమ కుమారుడిని పంపానని, కుమారుడు వెళ్లి చూసేసరికి తన భర్త బాత్రూంలో స్పృహ కోల్పోయి ఉన్నాడని చెప్పింది.
గుండెపోటు అని నమ్మించి : వెంటనే మల్కాజిగిరిలోని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా, అశోక్ అప్పటికే చనిపోయాడని వైద్యులు చెప్పారని తెలిపింది. గుండెపోటుతో మరణించాడని, ఆయన మృతిపై ఎలాంటి అనుమానాలు లేవని పోలీసులకు కట్టుకథ చెప్పింది. బంధువులతోనూ ఇదే మాట చెప్పింది. అయితే మృతుడి ఒంటిపై గాయాలుండటంతో పోలీసులకు అనుమానం కలిగింది. అందుకే ముందు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. పూర్ణిమ ప్రవర్తనపై అనుమానంతో వారి ఇంటి దగ్గరున్న సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా, అశోక్ చనిపోయిన రోజున వారి ఇంట్లోకి మహేశ్, సాయికుమార్ వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. ఆ ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది. దాంతో ఈ హత్యతో సంబంధం ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను సోమవారం రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఇన్స్పెక్టర్ గోవిందరెడ్డి తెలిపారు.
