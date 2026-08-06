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కూరలో గడ్డి మందు కలిపి భర్తను చంపేందుకు యత్నించిన భార్య - ఎందుకంటే?

వివాహేతర సంబంధాలతో పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చు - భర్తతోపాటు కుటుంబసభ్యుల హత్యలకు పథకం - కూరను తినే సమయంలోనే గడ్డి మందు వాసన - సకాలంలో వైద్యం అందడంతో దక్కిన ప్రాణాలు

Wife Attempts to Murder Husband
Wife Attempts to Murder Husband (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 8:43 PM IST

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Wife Attempts to Murder Husband : పెళ్లైన దగ్గర నుంచి భర్తతో సంతోషంగానే ఉంటోందా భార్య. ఆలస్యమైనా భర్త వచ్చాకే పిల్లలు, అత్తతో కలిసి భోజనం చేసేది. కుటుంబసభ్యులకు రోజూ మంచిగా భోజనం వడ్డించేది. ఆరోజు కూడా భర్త కోసం ఘమఘుమలాడే కూర చేసింది. బయటకు వెళ్లిన ఆ భర్త సాయంత్రమెప్పుడో ఆకలితో ఇల్లు చేరాడు. భోజనం వడ్డించమని చెప్పి తినేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఇలా రెండు ముద్దలు పెట్టుకున్నాడో లేదో ఏదో తేడా కొట్టింది. కూర అదో రకం వాసన వస్తోంది. తల తిరగడం మొదలైంది. అప్పటికే ఆ భోజనం తిని అస్వస్థతకు గురైన తల్లితోపాటు అతనూ ఆసుపత్రికి చేరాడు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది? ఆ కూరలో ఏం కలిసింది?

భర్త,అత్తను చంపాలని పథకం : వివాహేతర సంబంధాలు పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చు రేపుతున్నాయి. కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాయి. ఏకంగా భర్తతోపాటు కుటుంబసభ్యుల హత్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. పెద్దల సమక్షంలో మేళతాళాల మధ్య తాళికట్టిన భర్త కంటే పరాయి వాళ్లే ముఖ్యమవడం ఈ ఘటనలకు కారణమవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో భార్యలు తమ జీవిత భాగస్వాములను అంతమొందించేందుకూ వెనకాడటం లేదు. ఇంట్లో దీపం పెట్టడానికి వచ్చిన ఇల్లాలు భర్తలను కడ తేర్చడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ భార్య కూడా భర్త,అత్తను చంపాలని పథకం ర‌చించింది. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా కూరలో విషం పెట్టి ఖతం చేయాలని చూసింది.

కూరలో గడ్డి మందు కలిపి భర్తను చంపేందుకు యత్నించిన భార్య - ఎందుకంటే? (ETV)

అన్యోన్యంగానే సాగుతోన్న జీవితం : నిజామాబాద్‌ జిల్లా ముదక్‌పల్లికి చెందిన భూమయ్యకు పక్క గ్రామానికి చెందిన సోనితో కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ముగ్గురు పిల్లలుండగా భూమయ్య తల్లికూడా వారితోనే నివసిస్తోంది. భూమయ్య గ్రామంలోనే వ్యవసాయం చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. భూమయ్య, సోని దాంపత్య జీవితం అన్యోన్యంగానే సాగుతోంది. కొన్నాళ్లుగా సోని ప్రవర్తనలో మార్పు రావడంతో కుటుంబంలో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. భార్యాభర్తల మధ్య పొరపచ్చాలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే సోని వండిన కూర తిని అత్త భూదేవవ్వకు తీవ్రమైన వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యాయి.

"భార్య తనకున్న వివాహేతర సంబంధం కారణంగా భర్తను హత్య చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. తాను వంట చేసిన తరువాత గడ్డిమందును కూరలో కలిపింది. ఆమె అత్త కూర తిన్నది. తరువాత భర్త తినే సమయంలో వాసనను గుర్తించాడు. పోలీసులకు సమాచారం రావడంతో ఘటన స్థాలానికి చేరుకున్నాం. కూరలను స్వాధీనం చేసుకుని పరీక్షించాం. భార్యను అదుపులోకి తీసుకుని జైలుకు పంపాం. ఈ హత్యాయత్నం వెనుక ఎవరున్నారో తెలియాల్సి ఉంది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నాం" - సురేశ్‌ కుమార్‌, నిజామాబాద్‌ సౌత్‌ సీఐ

పోలీసుల అదుపులో సోని : కాసేపటి తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన భర్త భూమయ్య అదే కూరను తినే సమయంలోనే గడ్డి మందు వాసన వచ్చింది. అప్పటికే కొంత అన్నాన్ని తినేసిన భూమయ్యకు తల తిరగడంతో విషయాన్ని స్థానికులకు చెప్పాడు. వారు వెంటనే అతడ్ని, తల్లి భూదేవవ్వను జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సకాలంలో వైద్యం అందడంతో ఇద్దరూ ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు. భర్త భూమయ్య ఫిర్యాదుతో భార్య సోనిని అదుపులోకి తీసుకొని పోలీసులు విచారించారు. అనైతిక బంధానికి భర్త, అత్త అడ్డొస్తున్నారని కూరంలో విషం కలిపిందని విచారణలో తేలిందన్నారు.

భూమ్మీద ఇంకా నూకలు ఉన్నాయి : వివాహేతర బంధానికి అడ్డొస్తున్నారని అయినవారినే భార్య అంతమొందించడానికి యత్నించడం సంచలనంగా మారింది. ఆ కూర తినికూడా బాధితులు క్షేమంగా బయటపడటంతో ఈ భూమ్మీద ఇంకా నూకలు ఉన్నాయని స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు.

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TAGGED:

WIFE ATTEMPTS TO MURDER HUSBAND
భర్తను చంపేందుకు భార్య ప్రయత్నం
WIFE MURDER HUSBAND
AGRICULTURAL PESTICIDE IN CURRY

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