రాజకీయ రణరంగంలో 'సరిజోడు' - రౌతులపూడి పరిషత్ ఎన్నికల్లో భార్యాభర్తల పోటీ
Wife And Husband In Mptc Elections: కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం రౌతులపూడి మండలంలో పరిషత్ ఎన్నికల బరిలో భార్యభర్తలు నిలిచారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు టీడీపీ నుంచి బరిలో దిగారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 6:57 PM IST
Wife And Husband In Mptc Elections : ఎన్నికలు అంటే రాజకీయ నాయకులు తమ కుటుంబ సభ్యులను బరిలోకి దించి, వారసత్వ రాజకీయాలకు ద్వారాలు తెరవడం సర్వసాధారణం. అయితే ఈసారి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో కుటుంబ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. సాధారణంగా జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలకే పరిమితమైనవిగా భావించే కుటుంబ రాజకీయాలు, ఇప్పుడు సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ ఎన్నికలలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సోదరులు, వదినలు, కోడళ్లు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతున్నారు.
కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం రౌతులపూడి మండల పరిషత్ ఎన్నికలు ఆసక్తికరమైన కుటుంబ రాజకీయాలకు వేదికగా మారాయి. ఈ ఎన్నికల బరిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన భార్యాభర్తలు, మరికొన్ని స్థానాల్లో కీలక బంధువులు వేర్వేరు పార్టీల తరఫున పోటీకి దిగడం స్థానికంగా పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. తెలుగుదేశం పార్టీ, నుంచి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అభ్యర్థులు రంగంలోకి దిగగా, అధికార వైఎస్సార్సీపీ నుంచి మరో కుటుంబానికి చెందిన భార్యాభర్తలు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరేసి, ముగ్గురేసి చొప్పున అభ్యర్థులు బరిలో ఉండటంతో ఈ పరిషత్ పోరు గ్రామాల్లో ఓటర్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా కనిపిస్తున్న కుటుంబాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
టీడీపీ తరఫున ఒకే కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు: రౌతులపూడికి చెందిన ప్రముఖ రాజకీయ కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు యువ నేతలు ఈసారి టీడీపీ తరఫున బరిలో నిలిచారు.
• పైల అశోక్: రౌతులపూడి-1 ఎంపీటీసీ స్థానానికి టీడీపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు.
• పైల సౌజన్య (అశోక్ భార్య): ఎంసీఏ పూర్తి చేసిన ఈమె రౌతులపూడి-2 ఎంపీటీసీ స్థానం నుంచి బరిలో నిలిచారు.
• పైల లోవ కళ్యాణి (సౌజన్య సోదరి/తోటికోడలు): ఈమె రౌతులపూడి జడ్పీటీసీ, స్థానానికి టీడీపీ తరఫున నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ తరఫున భార్యాభర్తల జోడీ: మరోవైపు ఎస్.పైడిపాల గ్రామానికి చెందిన సీనియర్ నేతలు వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు.
• గొల్లు శారద: గతంలో సర్పంచ్గా, జడ్పీటీసీగా పనిచేసిన అనుభవమున్న ఈమె మరోసారి రౌతులపూడి జడ్పీటీసీ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ పడుతున్నారు.
• గొల్లు రమణబాబు (శారద భార్త): గతంలో వైస్ ఎంపీపీగా పనిచేసిన ఈయన ప్రస్తుతం ఎస్.పైడిపాల ఎంపీటీసీ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు.
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