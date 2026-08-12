ఇల్లు కోసం రూ.90 లక్షల అప్పు - ఈ దంపతులకు తీర్చే దారి కనిపించలేదు
ఉరేసుకుని భర్త, విషం తాగి భార్య మృతి - విద్యుత్ శాఖలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న నరేశ్ - అప్పులు, అనారోగ్యమే తన ఆత్మహత్యకు కారణమని సూసైడ్ నోట్లో వెల్లడి
Published : August 12, 2026 at 11:51 AM IST
Wife and Husband Died Nizamabad : ఆర్థిక ఇబ్బందులతో దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషాద ఘటన నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది. పట్టణ నాలుగో పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్వో సతీష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మెండోరా మండలం నాగంపేట్కు చెందిన శేశాల నరేష్(35)కు నిజామాబాద్ కోటగల్లీకి చెందిన మేఘన(30)తో 2014లో వివాహం జరిగింది. తండ్రి మరణించడంతో నరేష్కు కారుణ్య నియామకం కింద విద్యుత్ శాఖలో ఐదేళ్ల కిందట అటెండర్ ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆరు నెలల క్రితం జూనియర్ అసిస్టెంట్(బిల్ కలెక్టర్)గా ప్రమోషన్ పొందారు. ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ రూరల్ ఈఆర్వో కార్యాలయంలో పనిచేస్తూ స్థానిక వినాయక్నగర్లో ఉంటున్నారు.
తీవ్ర మానసిక కుంగుబాటు : నరేష్ గతేడాది రూ.90 లక్షలు అప్పుచేసి ఒక ఇంటిని కొనుగోలు చేశారు. బ్యాంకు రుణం తీసుకుని అప్పు తీర్చాలి అని అనుకున్నారు. కానీ, బ్యాంకుల్లో లోను మంజూరు కాలేదు. అప్పులు తీర్చాలనే ఒత్తిళ్లతో కొద్దిరోజుల కిందట ఆ ఇంటిని అమ్మేశారు. ఆ డబ్బుతో ఎలాగోలా కొన్ని బాకీలను తీర్చారు. ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో అప్పులు మిగిలి ఉండంటంతో తీవ్ర మానసిక కుంగుబాటుకు గురయ్యారు. దీంతో అతడికి కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయిస్తున్నారు. ఒత్తిడి నుంచి కోలుకోని నరేష్ మంగళవారం మధ్యాహ్నం అద్దె ఇంట్లోని బెడ్ రూంలో ఉరివేసుకుని సూసైడ్ చేసుకున్నారు. భార్య మేఘన మరో గదిలో పురుగుల మందు తాగి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.
అనుమానం వచ్చి వెళ్లిచూడగా : మేఘనతో నిజామాబాద్లోనే ఉంటున్న ఆమె తల్లి మంగళవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడారు. కుమార్తె సరిగా మాట్లాడకపోగా, పిల్లలను వేరొకరి ఇంటికి పంపానని చెప్పడంతో అప్పుడే అనుమానం వచ్చింది. గంటన్నర తర్వాత భర్త మోహన్, బంధువులతో కలిసి కుమార్తె ఇంటికి వెళ్లి చూశారు. ఎంత పిలిచినా ఇంటి డోర్ తీయకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి కిటికీలోంచి లోపలకు వెళ్లి చూశారు. ఓ గదిలో నరేష్ ఉరి వేసుకోగా, మరో గదిలో మేఘన విగత జీవిగా పడి ఉండటం గమనించారు. బంధువులు వారిని స్థానిక ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే చనిపోయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారణ చేశారు. దంపతులకు ఏడేళ్ల మిథున్, తొమ్మిదేళ్ల ఆయాన్ష్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. మృతదేహాలను పోలీసులు నిజామాబాద్లోని జీజీహెచ్కు తరలించారు.
ముందే సూసైడ్ నోట్ : అప్పులు, అనారోగ్యమే తన ఆత్మహత్యకు కారణమని, పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని నరేష్ కుటుంబ సభ్యులకు ఉరేసుకునే ముందు సూసైడ్ నోట్ రాశారు. తమ మీద కోపాన్ని పిల్లలపై చూపొద్దని, వారు బాగా చదువుకుని జీవితంలో ఉన్నత స్థాయిలో స్థిరపడాలని అదే లేఖ కింద మేఘన రాసినట్లు ఉంది. భర్త ఉరి వేసుకోక ముందే మేఘన లేఖను చూసి ఉంటుందని, మనస్తాపంతో ముందుగా తానే విషం తాగి ఉండొచ్చని సన్నిహితులు భావిస్తున్నారు.
గమనిక : మానసిక ఒత్తిడి లేదా ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్నవారికి, మీరు సహాయం చేయాలని అనుకుంటే కచ్చితంగా చేయవచ్చు. భారత ప్రభుత్వం ఉచితంగా, చాలా గోప్యంగా మానసికంగా బాధపడేవారికి కౌన్సిలింగ్, వైద్య సేవలు అందించే ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందుకోసం మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన "టెలి-మానస్" హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించవచ్చు. భారత ప్రభుత్వ అధికారిక మానసిక ఆరోగ్య హెల్ప్లైన్ నంబర్లు : 14416 లేదా 1800-891-4416 ఉపయోగించుకోండి.
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