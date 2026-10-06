పుణ్యాత్ములు చేరదీస్తారనే ఆశ - 20 రోజుల పసికందును వీధిలో వదిలేసిన తల్లి
భర్త మరణం, తీవ్ర పేదరికం భరించలేక ఓ తల్లి తన 20 రోజుల పసికందును వీధిలో వదిలేసిన విషాద ఘటన విజయవాడ మొగల్రాజపురంలో వెలుగుచూసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 12:58 PM IST
Newborn Abandoned in Vijayawada : నవమాసాలు మోసి కన్న బిడ్డను గుండెలకు హత్తుకోవాల్సిన ఆ తల్లి మనసు పేదరికంతో రాయిగా మారింది. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఊపిరి పోసిన పసికందును పరాయి పంచన వదిలేయాలనుకుంది. భర్త ఆకస్మిక మరణం, తినడానికి తిండి లేని దయనీయ స్థితి, ఆమెను ఆ కఠిన నిర్ణయం తీసుకునేలా చేశాయి. ఆకలితో అలమటిస్తూ తన వద్ద చనిపోవడం కంటే ఎవరో ఒక పుణ్యాత్ములు చేరదీసి తన బిడ్డకు మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తారనే ఆశతో ఆమె గుండెల్ని కఠినం చేసుకుంది. ఏడుస్తున్న 20 రోజుల పసిగుడ్డును నడివీధిలో వదిలేసి కన్నీళ్లతో వెనుదిరిగింది. విజయవాడ నగరంలో జరిగిన ఈ హృదయ విదారక ఘటన అందరినీ కలచివేసింది.
ఈ ఘటన విజయవాడ మొగల్రాజపురం పరిధిలోని బోయపాటి మాధవరావు వీధిలో చోటు చేసుకుంది. సోమవారం ఉదయం 11.30 గంటల సమయం. ఆ వీధిలోని ఓ అపార్ట్మెంట్ ఎదుట ఉన్న బల్లపై నుంచి ఓ పసికందు (ఆడబిడ్డ) ఏడుపు వినిపించింది. గమనించిన స్థానికులు, అపార్ట్మెంట్ వాసులు వెంటనే ఆ పాపను చేరదీశారు. ఎవరైనా మర్చిపోయి వెళ్లారా అని చుట్టుపక్కల ఆరా తీశారు. ఎవరూ కనిపించకపోవడంతో వెంటనే మాచవరం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పాపను రక్షించి, విచారణ చేపట్టారు.
సీసీ కెమెరాల్లో దొరికిన ఆధారాలు : బిడ్డను వదిలి వెళ్లిన వారిని గుర్తించేందుకు పోలీసులు సమీపంలోని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీలను నిశితంగా పరిశీలించారు. అందులో మొగల్రాజపురంలోని సీఎస్ఐ చర్చి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళ ఆ బిడ్డను బల్లపై వదిలి వెళ్లినట్లు రికార్డైంది. వెంటనే ఆ మహిళ ఆచూకీ కనుగొన్న పోలీసులు ఆమెను స్టేషన్కు తీసుకువెళ్లి విచారించారు. పోలీసుల ప్రశ్నలకు ఆ మహిళ కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించింది. ఆ శిశువు తన సొంత బిడ్డ అని, తన దయనీయ స్థితి వల్లే ఆ పని చేశానని అసలు వాస్తవాలు వెల్లడించింది.
వెంటాడిన దారిద్ర్యం : ఆమె చెప్పిన నిజాలు విన్న పోలీసుల మనసు కూడా చలించింది. ఆమెకు ఇప్పటికే మూడు సంవత్సరాల వయసున్న మరో ఆడపిల్ల ఉంది. భర్త మూడు నెలల కిందట అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు. భర్త చనిపోయే సమయానికి ఆమె ఏడు నెలల గర్భిణి. అండగా నిలవాల్సిన భర్త తరఫు బంధువులు ముఖం చాటేశారు. ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో ఆమె తన తల్లి వద్దకు చేరింది. ఆ తల్లి కూడా రోజువారీ కూలి పనులు చేసుకుంటూనే జీవనం సాగిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 20 రోజుల క్రితం పాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆమె రెండో ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
ప్రేమ చంపుకుని, పాశం తెంచుకుని : ఒకవైపు కటిక పేదరికం, మరోవైపు పూట గడవని పరిస్థితి. వృద్ధురాలైన తల్లిపై ఆధారపడి ఇద్దరు పసిపిల్లలను పెంచడం ఆమెకు అసాధ్యంగా తోచింది. తనవద్ద ఉంటే బిడ్డలు ఆకలితో అలమటిస్తారని భయపడింది. ఎవరైనా సంపన్నులు పాపను తీసుకెళ్లి ప్రాణపదంగా పెంచుకుంటారనే ఆశతో గుండెను రాయి చేసుకుంది. అందుకే 20 రోజుల పసికందును రోడ్డుపై వదిలేసింది. పోలీసుల విచారణలో ఈ విషయాలు తెలుసుకున్న అధికారులు చలించిపోయారు. తల్లీబిడ్డలను విజయవాడ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) ఎదుట హాజరుపరిచారు. పేదరికం వల్లే బిడ్డను పోషించలేక ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె కమిటీ చైర్పర్సన్ ఎదుట రోదించింది. ఆమె పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న కమిటీ, పాప సంరక్షణ బాధ్యతలను స్వీకరించి, ఆ పసికందును సురక్షితంగా ప్రభుత్వ హోమ్కు తరలించింది.
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