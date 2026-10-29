మిస్టరీగా ఆత్మహత్యలు - కారణాలు తెలియకుండానే ముగుస్తున్న జీవితాలు
Suicides Increasing in Nizamabad: నిజామాబాద్లో ఆత్మహత్యల సంఖ్య పెరుగుతుంది. గతంలో ప్రజలు పలు కారణాలతో చనిపోవాలని సూసైడ్ చేసుకునేవారు. ప్రస్తుతం ఎందుకు బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారో తెలియడం లేదు.
Published : October 29, 2026 at 1:45 PM IST
Suicides Increasing in Nizamabad : నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆత్మహత్యలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. గతంలో మద్యపాన వ్యసనం, అప్పులు, కుటుంబ కలహాల కారణంగా ప్రజలు ఆత్మహత్యలు చేసుకునేవారు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో ఆత్మహత్యలకు కారణాలు తెలియడం లేదు. ఆర్థికంగా బాగా ఉన్నవారు, సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైన విధుల్లో ఉన్నవారు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం చర్చనీయాంశమవుతోంది.
- కామారెడ్డి జిల్లాలోని రాజంపేట వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి (ఏఈఓ) ఇటీవల తన స్వగ్రామం తలమడ్లలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఆయనకు మంచి ఉద్యోగం, మంచి ఆర్థిక పరిస్థితి, అండగా నిలిచే భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కూడిన కుటుంబం ఉంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఆయన అందరితో స్నేహపూర్వకంగా ఉండే మంచి వ్యక్తి. అయినప్పటికీ ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకోవడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటిసంద్రంలో మునిగిపోయారు.
- గత ఎనిమిదేళ్లుగా జంగంపల్లి జెడ్పీహెచ్ఎస్లో పనిచేస్తున్న ఒక ఉపాధ్యాయుడు కామారెడ్డిలోని తన ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. పిల్లల జీవితాలను తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయుడి వృత్తిలో ఉండి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఏ కారణం చేతనైనా తన జీవితాన్ని ముగించుకోవాలనే ఆలోచనను అధిగమించే ధైర్యం లేకపోవడం ఎంతో విచారకరం.
ఎవరికీ చెప్పుకోలేక, జీవితంపై ఆశలు కోల్పోయి
జీవితంలో కష్టాలు శాశ్వతం కాదు. ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కొందరు ఒత్తిడిలో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. తమపై ఆధారపడిన కుటుంబాలను రోడ్డున పడేస్తున్నారు. అన్నింటికీ మించి కొందరు జీవితంపై ఆశ కోల్పోతున్నారు. అది కుటుంబ, అనారోగ్య, వృత్తిపరమైన లేదా ఆర్థిక సమస్యలైనా, ఆత్మహత్య ఒక పరిష్కారం కాదు. పైకి మామూలుగా అనిపించినప్పటికీ, కొందరు మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు.
దేశంలో చాలా మంది యువత రోడ్డు ప్రమాదాల తర్వాత మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, సహోద్యోగులు, పని చేసే చోట స్నేహితులు మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్న వారిని గుర్తించి వారికి అండగా నిలబడాలి. మీరు నిపుణులను సంప్రదిస్తే భవిష్యత్తులో ఈ సమస్య పునరావృతం కాకుండా పూర్తిగా నివారించవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రూపంలో మానసిక ఒత్తిడి అనే సామాజిక రుగ్మతతో బాధపడుతూనే ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు ఆత్మహత్య అస్సలు పరిష్కారం కాదు - డాక్టర్ జి. రమణ, సైకియాట్రిస్ట్, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నిజామాబాద్
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు వస్తుంటాయి. సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే ఆ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తప్పక లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఎల్లప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24/7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
'ఈ నిర్ణయం ఎప్పుడో తీసుకున్నాం' - కుమార్తెను చంపి, యువ దంపతుల ఆత్మహత్య
'పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే చస్తా' - ప్రియుడిని బెదిరించి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని ఆత్మహత్య