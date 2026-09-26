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హైదరాబాద్​కు విస్తరించిన 'సోలో డైనింగ్' ట్రెండ్! - అసలు యూత్​ ఎందుకు దీనివైపు మళ్లుతున్నారు?

హైదరాబాద్​లో ఓ కొత్త ట్రెండ్ విస్తరిస్తోంది. టేబుల్​ ఫర్ వన్ అంటూ నగర యువత రెస్టారెంట్లు, కెఫేలను ఆశ్రయిస్తోంది. నగరంలోని పలు కెఫేలు ప్రత్యేకమైన వాతావరణం, వైఫై, వ్యక్తిగత సీటింగ్‌ సౌకర్యాలు అందిస్తున్నాయి.

Solo Dining Trend in Hyderabad
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 2:59 PM IST

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Solo Dining Trend in Hyderabad : ఒకప్పుడు రెస్టారెంట్​కు వెళ్లాలంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్లు లేదా ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి వెళ్లేవారు. కానీ కాలంతో పాటు నగర యువత ఆలోచనలు కూడా మారుతున్నాయి. టేబుల్ ఫర్ వన్​ అంటూ రెస్టారెంట్లు, కెఫేలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఒంటరిగా ఉన్న యువతలో ఈ ధోరణి క్రమంగా పెరుగుతోంది. వారంతంలో కాఫీతో పుస్తకం, ఫోన్​ పక్కన పెట్టి ప్రశాంతంగా భోజనం చేయడం లాంటివి భాగ్యనగర యువత జీవనశైలిలో ఓ భాగం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే నగరంలోని పలు కెఫేలు సోలో డైనింగ్ లవర్స్​ కోసం ప్రత్యేకమైన వాతావరణం, వైఫై, వ్యక్తిగత సీటింగ్ సదుపాయాలు లాంటి సౌకర్యాలను అందిస్తున్నాయి.

నచ్చినట్లు గడిపడమే ముఖ్య ఉద్దేశం

ఫ్రెండ్స్ ఖాళీగా ఉన్నారా? కుటుంబ సభ్యులకు సమయం కుదురుతుందా అని ఎదురు చూడకుండా తమకు సమయం దొరికినప్పుడే బయటకు వెళ్లడం సోలో లైఫ్‌లో ప్రధాన మార్పు అని చెప్పవచ్చు. ఒకరికి నచ్చింది మరొకరికి నచ్చకపోవచ్చు. అందుకే నచ్చినట్లు జీవితాన్ని గడిపేద్దాం అనే ఆలోచన నేటి తరం యువతలో పెరుగుతోంది.

కాలంతో పాటు రెస్టారెంట్ విధానంలో మార్పులు

ఇటీవల కాలంలో సోలో డైనర్ల సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరగుతుండటంతో నగరంలోని పలు రెస్టారెంట్లు కూడా తమ సేవల్లో మార్పులు చేస్తున్నాయి. ఒక్కరు కూర్చునే విధంగా చిన్న టేబుళ్లు, కౌంటర్‌ సీట్లు, కిటికీ పక్కన సీటింగ్, చిన్న పరిమాణంలోని వంటకాలు, బుక్​ చదవడానికి లేదా ల్యాప్‌టాప్‌ ఉపయోగించేందుకు అనువైన వాతావరణాన్ని అందిస్తున్నాయి. రద్దీ తక్కువగా ఉండే రోజుల్లో సోలోగా వచ్చే కస్టమర్లు రెస్టారెంట్‌లకు ఆదాయ వనరుగా మారుతున్నారు. అందువల్ల ఆయా రెస్టారెంట్లు కూడా సోలో డైనింగ్​కు​ ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి.

టేబుల్‌ ఫర్‌ వన్‌కు స్పెషల్ గుర్తింపు

ఈ సోలో డైనింగ్​ వల్ల ఏమైనా ఉపయోగముందా అని చాలా మందికి సందేహం కలగవచ్చు. తమ గురించి తామే ఆలోచించుకునేందుకు ఓ మంచి సమయం దొరుకుతుందని చెబుతున్నారు కొంతమంది. కొన్ని రెస్టారెంట్లు సోలో డైనర్ల కోసం ఇటీవల కాలంలో ‘టేబుల్‌ ఫర్‌ వన్‌’ ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. కొన్ని యాప్‌లలో ఒకరికి టేబుల్‌ ఎంపికను సాధారణ ఎంపికగానే చూపిస్తోంది. రెస్టారెంట్‌ సిబ్బంది సోలో డైనర్లతో బ్యాలన్స్​గా(సమతుల్యంగా) వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని రెస్టారెంట్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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నగరంలో పెరుగుతున్న సోలో డైనింగ్
SOLO DINING TREND IN HYDERABAD

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