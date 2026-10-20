విజయదశమి రోజున పాలపిట్టను ఎందుకు చూస్తారు? - దీనివెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన స్టోరీ ఇదే!
Palapitta on Vijayadashami : తెలంగాణలో దసరా ఉత్సవాలు భాగంగా విజయదశమి రోజున పాలపిట్టను చూడటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. పురాణాల ప్రకారం దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది.
Published : October 20, 2026 at 10:57 AM IST
Palapitta on Vijayadashami : విజయదశమి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక. అలికిన వాకిళ్లు, ఇంటింటా పూజలు, సాయంత్రం వేళ జమ్మిచెట్టు దగ్గర సందడి, పెద్దల ఆశీర్వాదాలు, ఆత్మీయుల పలకరింపులు, వెరసి తెలంగాణ పల్లెల్లో దసరా శోభ ఓ అద్భుతం. జమ్మి ఆకులను బంగారంగా భావించి, పంచుకొనే ఈ పండుగలో ఆకాశంలో నీలిరంగుల రెక్కలతో కనువిందు చేసే పాలపిట్ట దర్శనానికి కూడా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అసలు విజయదశమికి పాలపిట్టకు ఉన్న అనుబంధమేంటి? ఆ పక్షి దర్శనం వెనుక ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి? ఒకప్పుడు పల్లెపల్లెనా కనిపించిన పాలపిట్టలు ఇప్పుడు ఎందుకు అరుదుగా కనిపిస్తున్నాయి?
విజయదశమి రోజు పాలపిట్టను చూడాలా?
పండుగంటే కేవలం పూజలు, పిండి వంటలే కాదు. తరతరాలుగా మన పెద్దలు అందించిన సంప్రదాయాల సమాహారం కూడా. విజయదశమి రోజు జమ్మిపూజ చేసి పాలపిట్టను దర్శించుకోవడం తెలంగాణ సంస్కృతిలో ఓ ప్రత్యేక ఆచారం. నీలం, ఆకాశం రంగుల్ని ఒంటినిండా అద్దుకున్నట్టుగా రెక్కలు విప్పితే రంగుల హరివిల్లును తలపించే ఈ పక్షిని చూస్తే మనసుకు కొత్త ఉత్సాహం ఇస్తుంది. ఈ పక్షిని చూసిన వేళ శుభం కలుగుతుందని తలపెట్టిన పనులు విజయవంతమవుతాయని నమ్మకం.
సంప్రదాయాలు, పురాణ గాథల ప్రకారం
ఈ విశ్వాసం వెనుక ప్రధానంగా జానపద సంప్రదాయాలు, పురాణ గాథల ప్రభావం ఉంది. మహాభారతంలో పాండవులు అజ్ఞాతవాసానికి ముందు తమ ఆయుధాలను జమ్మిచెట్టుపై దాచగా, వాటికి ఇంద్రుడు పాలపిట్ట రూపంలో కాపలా కాచారని ఓ కథ. రాముడు రావణాసురుడితో యుద్ధానికి వెళ్లేప్పుడు కూడా పాలపిట్ట ఎదురుగా కనిపించిందని చెబుతారు. ఈ నేపథ్యంలో పాలపిట్టను చూస్తే విజయం కలుగుతుందనే విశ్వాసంతో ఈ రోజున పాలపిట్ట దర్శనానికి ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు.
"దసరాకు తెలంగాణలో ఓ ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయం ఉంది. ఆ రోజున జొన్నకర్రల్ని జెండాగా పట్టుకొని పాలపిట్టను చూసేందుకు వెళతారు. ఊరిలో గుంపులు గుంపులుగా వెళ్లి పాలపిట్టను దర్శించుకోవడం సంప్రదాయంగా ఉంది. పౌరణికంగా ఈ పక్షిని చూస్తే విజయం కలుగుతుందనే నమ్మకం చాలామందిలో ఉంది "- నందిని సిధారెడ్డి, రచయిత
అంతరించిపోతున్న పాలపిట్టలు
ఒకప్పుడు పల్లెబాటలో నడిచినా, పొలాల గట్లపైకి వెళ్లినా, చెట్ల కొమ్మలపై, విద్యుత్ తీగలపై నీలిరంగు రెక్కలతో పాలపిట్టలు కనిపించేవి. ఇప్పుడు మాత్రం వాటి జాడ కోసం వెతకాల్సిన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షిగా గుర్తింపు పొందిన పాలపిట్ట, సంఖ్య మాత్రం ఏటికేడు తగ్గుతోంది. కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకొనే ఈ పక్షి ప్రకృతి సమతుల్యతలోనూ, వ్యవసాయ ప్రాంతాల్లో కీటకాల నియంత్రణలోనూ తన వంతు పాత్ర పోషిస్తుంది.
అయితే పట్టణీకరణ, చెట్ల నరికివేత, వ్యవసాయంలో రసాయనిక పురుగు మందుల వాడకం పాలపిట్టల మనుగడపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అంతేకాదు దసరా రోజు దర్శనం చేసుకోవాలనే నమ్మకాన్ని, ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు పక్షులను పట్టుకుని పంజరాల్లో బంధిస్తుండటం పాలపిట్టలకు ప్రాణాంతకం అవుతోంది.
పాలపిట్టలను బంధిస్తే కఠిన చర్యలు
వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం 1972 ప్రకారం పాలపిట్టలను బంధించడం, విక్రయించడం, ప్రదర్శించడం నేరమని, ఈ తరహా చర్యలు ఎవరు చేసినా కఠినమైన చర్యలు తప్పవని సీపీ సజ్జనర్ హెచ్చరించారు. ఈ పండుగ పూట మూగజీవాలకు స్వేచ్ఛను ప్రసాదిద్దామని, బంధించిన పక్షుల ప్రదర్శనలను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ప్రోత్సహించకూడదని కోరారు. ఎక్కడైనా పాలపిట్టలను బంధించినట్లు ప్రజల దృష్టికి వస్తే టోల్ఫ్రీ నంబర్లు 18004255364, 9803338666 లేదా డయల్ 112 కు సమాచారం అందించి బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా వ్యవహరించాలని సజ్జనర్ సూచించారు.
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