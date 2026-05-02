హైదరాబాద్​ ఓఆర్‌ఆర్‌పై పగటిపూటే ఎక్కువ రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఎందుకంటే?

2016 నుంచి 2025 జులై వరకు జరిగిన 10,666 ప్రమాదాలు - అందులో 6,086 ప్రమాదాలు (57%) పగటిపూటే జరిగినవే - వేగమే ప్రధాన కారణమా? లేక నిబంధనల అమలులో లోపాలా?

Accident on Hyderabad ORR
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 9:42 AM IST

Accident on Hyderabad ORR : ఔటర్ రింగ్‌ రోడ్​పై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఓఆర్ఆర్​పై పగటి పూటే అధిక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

సాధారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు రాత్రివేళల్లో ఎక్కువగా జరుగుతాయని భావిస్తాం. కానీ హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్‌ (ఓఆర్‌ఆర్‌)పై పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. 2016 నుంచి 2025 జులై వరకు జరిగిన 10,666 ప్రమాదాల్లో 6,086 ప్రమాదాలు (57%) పగటిపూటే జరిగినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అంటే సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం మధ్య ప్రయాణం కూడా అంతే ప్రమాదకరంగా మారింది. తాజాగా శుక్రవారం జరిగిన ఘోర ప్రమాదం కూడా పగటి సమయంలోనే జరిగింది.

వేగమే ప్రధాన కారణం : ఓఆర్‌ఆర్‌పై వాహనాలకు 120 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగ పరిమితి ఉండటం ఒకవైపు సౌలభ్యంగా కనిపించినా, మరోవైపు ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. వేగం పెరిగినప్పుడల్లా ప్రమాదాల సంఖ్య పెరిగినట్లు గణాంకాల్లో స్పష్టమవుతోంది. 2017లో వేగాన్ని 100 కి.మీ.కు తగ్గించినప్పుడు ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. అయితే 2023లో మళ్లీ 120 కి.మీ.కు పెంచిన తర్వాత ప్రమాదాలు మళ్లీ అధికమయ్యాయి. అధిక వేగం కారణంగా డ్రైవర్‌కు నియంత్రణ కోల్పోయే అవకాశం పెరుగుతుంది.

నిబంధనల అమలులో లోపాలు : ఎక్స్‌ప్రెస్​వేలు, జాతీయ రహదారుల్లో కఠిన నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ వాటి అమలు సరిగా జరగడం లేదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా లారీలను ఎక్కడపడితే అక్కడ నిలిపివేయడం ప్రమాదాలకు దారితీస్తోంది. వేగంగా వస్తున్న వాహనాలు అటువంటి పార్కింగ్‌ వాహనాలను ఢీకొని ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఈ అంశంపై పర్యవేక్షణ ఉండాల్సిన అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి.

రూట్ పెట్రోలింగ్ లో నిర్లక్ష్యం : రోడ్డు భద్రతలో రూట్‌ పెట్రోలింగ్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఈ వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా పని చేయడం లేదనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇటీవల రవాణాశాఖ కమిషనర్‌ డీజీపీకి లేఖ రాసి జాతీయ రహదారులపై పెట్రోలింగ్‌ వ్యవస్థపై ఆడిట్‌ చేయాలని కోరడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. సరైన సమయంలో పర్యవేక్షణ జరిగి ఉంటే అనేక ప్రమాదాలు నివారించవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

భద్రతా చర్యలు - మాటల్లోనేనా? : ఓఆర్‌ఆర్‌లో ప్రమాదాల్ని తగ్గించేందుకు హైదరాబాద్ గ్రోత్ కారిడార్ అధికారులు రూట్ పెట్రోలింగ్, వేగ నియంత్రణ, అవగాహన కార్యక్రమాలు వంటి చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్‌ గ్రోత్‌ కారిడార్‌-హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు 2025 సెప్టెంబరులో హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన సుప్రీంకోర్టు కమిటీ(రోడ్డు భద్రత)కి వివరించారు. ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదం కూడా ఈ చర్యలు కేవలం పత్రాలకే పరిమితమయ్యాయనే అనుమానాన్ని కలిగిస్తోంది. అధికారులు చెప్పినట్లు రూట్‌ పెట్రోలింగ్‌ చేసి ఉంటే శుక్రవారం ఆ లారీ పార్కింగ్‌ చేసి ఉండేది కాదని, ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయేవారు కాదని అంటున్నారు.

డ్రైవర్లలో భద్రతపై అవగాహన : ఓఆర్‌ఆర్‌పై ప్రమాదాలను తగ్గించాలంటే కఠిన చర్యలు అవసరం. వేగ పరిమితిని పునర్విమర్శించడం, అక్రమ పార్కింగ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం, సీసీ కెమెరాల ద్వారా పర్యవేక్షణ పెంచడం, నిరంతర రూట్ పెట్రోలింగ్ నిర్వహించడం అత్యవసరం. అదే విధంగా డ్రైవర్లలో భద్రతపై అవగాహన పెంపొందించాలి.

ఓఆర్‌ఆర్‌పై పగటిపూటే జరుగుతున్న ప్రమాదాలు భయానక పరిస్థితిని సూచిస్తున్నాయి. వేగం, నిర్లక్ష్యం, నిబంధనల అమలులో లోపాలు కలిసివచ్చి ప్రాణాలను బలితీసుకుంటున్నాయి. తక్షణ చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ ప్రమాదాలు అధికమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

