స్లీపర్ బస్ డిజైన్లోనే లోపాలున్నాయా? - ప్రమాదం జరిగితే ఆ 2 నిమిషాలే కీలకం
కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు దుర్ఘటన - 19 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం - అసలు స్లీపర్ బస్సుల్లోనే ఎందుకు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి? - ప్రమాదాలకు కారణాలేంటి?
Published : October 24, 2025 at 3:32 PM IST
Why Sleeper Buses met with Accidents : కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు దుర్ఘటన అనేక కుటుంబాలకు తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ట్రావెల్స్ బస్సులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగి పలువురు సజీవ దహనమైన సంగతి తెలిసిందే. సరిగ్గా 10 రోజుల క్రితం రాజస్థాన్లోనూ ఇదే తరహా ప్రమాదం జరిగిన 20 మందికి పైగా ప్రాణాలను విడిచిపెట్టారు. ఇవే కాదు, గత కొన్నేళ్లుగా స్లీపర్ బస్సుల్లో జరుగుతోన్న ప్రమాద ఘటనలు ప్రయాణికుల్లో భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. వీటి నిర్వహణకు కఠిన నిబంధనలు తీసుకురావాలని డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మరి ఈ ప్రమాదాలకు కారణాలు ఏంటో చూద్దామా?
డిజైన్ లోపమేనా : (నిపుణులు అభిప్రాయం)
- సాధారణంగా స్లీపర్ బస్సుల్లో 2x1 సీటింగ్ అనేది ఉంటుంది.
- 30 నుంచి 36 బెర్త్లు ఉంటాయి.
- అదే మల్టీ యాక్సిల్ బస్సులైతే 36-40 మంది ప్రయాణం చేయవచ్చు.
- ఒక్కో బెర్త్ ఆరు అడుగుల పొడవు, 2.6 అడుగుల వెడల్పులో ఉంటుంది.
- అయితే బెర్త్లను అనుసంధానించే గ్యాలరీతోనే ఇక్కడ పెద్ద సమస్య ఈ గ్యాలరీలు చాలా ఇరుకుగా ఉండటంతో ఒకసారి ఒక వ్యక్తి మాత్రమే వెళ్లడానికి ఇక్కడ వీలు ఉంటుంది.
- ప్రమాదాల సమయంలో ప్రయాణికులు ఈ ఇరుకైన ప్రాంతం నుంచి వేగంగా బయటకు రావడం అనేది కష్టం.
- స్లీపర్ బస్సుల్లో ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉంటున్నా, సీట్ల మధ్యలో పరిమిత స్థలం వల్ల ప్రయాణికుల కదలికలకు తీవ్ర ఇబ్బందిగా ఉంటోంది.
- దీనివల్లే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎక్కువ మంది లోపల చిక్కుకుపోతున్నారని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- ఇక, స్లీపర్ బస్సుల ఎత్తు కూడా మరో సమస్యగా మారుతోంది.
- సాధారణంగా వీటి ఎత్తు 8-9 అడుగుల వరకు ఉంటోంది.
- ఒకవేళ బస్సు ఉన్నట్టుండి ఒకవైపుకు ఒరిగిపోయినప్పుడు ప్రయాణికులు కిటికీలను లేదా ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్లను చేరడం కష్టం.
- ఈ ఎత్తు వల్ల రెస్క్యూ ఆపరేషన్కు కూడా ఆటంకం ఏర్పడుతుంది.
- బస్సు ఎక్కి ప్రయాణికులను బయటకు తీసేలోపు మృతుల సంఖ్య పెరుగుతోందని భావిస్తున్నారు.
అలసట, మగత : 300 నుంచి 1000 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండే ప్రయాణాలకు స్లీపర్ బస్సులను అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఈ బస్సులు రాత్రి వేళల్లోనే ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి. దీంతో డ్రైవర్కు అలసట లేదా మగత వచ్చే ముప్పు కూడా ఎక్కువగా ఉంటోందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అధునాతన బస్సుల్లో డ్రౌజీనెస్ అలర్ట్ సిస్టమ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కానీ వాటి పనితీరు, సామర్థ్యంపై ఇంకా అనుమానాలు ఉన్నాయి.
డ్రైవింగ్ సమయంలో తాము నిద్ర మత్తులో ఉంటున్నామని 25 శాతం మంది డ్రైవర్లు అంగీకరించినట్లు 2018లో నిర్వహించిన ఓ సర్వేలో వెల్లడి అయింది. అర్ధరాత్రి తర్వాత నుంచి ఉదయం 6 గంటల్లోపు డ్రైవర్లు నిద్రలోకి జారుకునే అవకాశం ఉందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
ఆ రెండు నిమిషాలే కీలకం : ప్రమాదాల సమయంలో మొదటి రెండు నిమిషాల్లో ప్రతిస్పందించే తీరే అత్యంత కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా స్లీపర్ బస్సుల్లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు నిద్రలోనే ఉంటారు. సీట్లలో మెలకువగా ఉన్నవారు లేదా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తేరుకున్న వారు ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇక, అప్పర్ బెర్త్ల్లో ఉన్నవారు బయటపడటం చాలా క్లిష్టంగా ఉంటోందని చెబుతున్నారు.
చైనాలో నిషేధం : ఈ స్లీపర్ బస్సులు తొలుత పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నడిపేవారు. సిటీల మధ్య వినోద ప్రయాణాల కోసం వీటిని ఎక్కువగా వినియోగించేవారు. ఆ తర్వాత సాధారణ ప్రజా రవాణాలో ఇవి భాగం అయ్యాయి. అయితే, వీటిల్లో జరుగుతున్న ప్రమాదాల కారణంగా కొన్ని దేశాలు ఈ స్లీపర్ బస్సుల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటున్నాయి. చైనాలో 2009 తర్వాత నుంచి 13 స్లీపర్ బస్సు ప్రమాదాల్లో 252 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2012లో వీటి రిజిస్ట్రేషన్లను చైనా నిలిపివేసింది.
