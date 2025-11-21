వివాహ బంధానికి బీటలు - పెళ్లైన కొన్నాళ్లకే విడిపోతామంటున్న జంటలు - కారణాలివే?
రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో పెరుగుతున్న విడాకుల కేసులు - వివాహమైన కొద్దిరోజులకే విడిపోతామంటూ కోర్టుమెట్లు ఎక్కుతున్న వైనం
Divorce Rates Are Increasing In Telangana : పెళ్లంటే మనసులు కలిసిన ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని నిండు నూరేళ్లు పాటు కలిపి ఉంచే బంధమని తెలిసిందే. అయితే పలు కారణాల వల్ల ఇటీవల కాలంలో భార్యాభర్తలు విడిపోవడం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆధునిక సమాజంలో వివాహ బంధాలకు బీటలు వారుతున్నాయి. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో నెలకు సుమారు 40-50 విడాకుల కేసులు నమోదవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇది కేవలం సంఖ్య మాత్రమే కాదు విచ్ఛిన్నమవుతున్న కుటుంబాల వేదనకు ప్రతిరూపంగా నిలుస్తోంది. ఈ సమాజానికి ఇది ఒక హెచ్చరికగా కనిపిస్తోంది. కొత్తగూడెం కలెక్టర్ కోర్టులోనే ఈఏడాది ఇప్పటివరకు 200 కేసులు నమోదయ్యాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన యువజంటలు సైతం కొన్నాళ్లకే ‘విడిపోతాం’ అంటూ కోర్టు మెట్లు ఎక్కడమనేది ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :
- విడాకులు తీసుకున్న అల్లుడిపై మామ కత్తితో దాడి చేసిన దారుణ ఘటన ఇటీవల ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగింది. అడ్డుకోబోయిన అల్లుడి తల్లి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
- విడాకుల నోటీసు ఇచ్చిందనే అక్కసుతో ఒక వ్యక్తి తన భార్యను రోకలిబండతో కొట్టి దారుణంగా చంపిన ఘటన గతంలో ఖమ్మం నగరంలో జరిగిన విషయం తెలిసిందే.
కారణాలు అనేకం :
- భర్తలు మద్యం, గంజాయి లాంటి వ్యసనాలకు బానిసలై నిత్యం భార్యలను శారీరకంగా, మానసికంగా హింసకు గురిచేయటం (ఉభయ జిల్లాల్లోని సఖి కేంద్రాలకు వచ్చేవాటిలో అధికభాగం గృహహింస కేసులే ఉన్నాయి).
- పక్కన ఉన్న జీవిత భాగస్వామిని పట్టించుకోకుండా స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలో మునిగిపోవటం, చాటింగ్, సోషల్ మీడియా ద్వారా ఏర్పడుతున్న బంధాలతో అపార్థాలు, అనుమానాలు విడాకులకు దారితీస్తున్నాయి.
- వివాహేతర సంబంధాలు పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చుపెడుతున్నాయి. ఇవి భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలకు దారితీసి విడాకుల వరకు తీసుకెళ్తున్నాయి.
భరోసా కల్పించేందుకు : దంపతులు విడాకుల వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా కుటుంబాలను తిరిగి కలపేందుకు ప్రభుత్వం, న్యాయవ్యవస్థ కృషిచేస్తున్నాయి. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లోని సఖి కేంద్రాలు గృహహింస బాధితులకు భరోసాను కల్పిస్తున్నాయి. విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికీ ఈ కేంద్రాల్లో ముందుగా కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. వివాదాలతో పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయిస్తున్న భార్యాభర్తలకు పోలీసులూ కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ కోర్టులు విడాకుల కేసులు విచారించి న్యాయమందిస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా న్యాయమూర్తులు ముందుగా కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాలకు పంపి భార్తాభర్తలను కలిపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఈ విధంగా చేస్తే మేలు :
- పెళ్లి చేసుకోబోయే జంటలకు వివాహ బంధం బాధ్యతలు, భావోద్వేగ నియంత్రణ, పరస్పర అవగాహన, ఆర్థిక నిర్వహణపై కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలి.
- మానసిక వైద్యులు, న్యాయనిపుణులు, సోషల్ వర్కర్లతో కూడిన పటిష్ఠమైన కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాలను అవసరమైనచోట్ల ఏర్పాటు చేయడం అవసరం.
- దంపతులు న్యాయస్థానాలకు వెళ్లే ముందు లేదా కేసు దాఖలు చేసిన తర్వాత వారి మధ్య సయోధ్య(రాజీ) కుదిర్చేందుకు నిష్పాక్షికమైన మధ్యవర్తిత్వ సేవలను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది.
"కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలకే భార్యాభర్తలు విడిపోవాలనుకుంటున్నారు. యువ దంపతుల్లో ఈ ధోరణి అధికంగా కనిపిస్తోంది. ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చినప్పుడు కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాలను ఆశ్రయిస్తే వారిని కలిపేందుకు అవకాశం ఉంటుంది"- శుభశ్రీ, సఖి కేంద్రం నిర్వాహకురాలు, కొత్తగూడెం
