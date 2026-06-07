వైద్యులు నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారా? - ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి
6 నెలల్లో పదుల సంఖ్యలో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కేసులు - నిర్లక్ష్యానికీ పరిష్కారం చూపే వినియోగదారుల కమిషన్ - వైద్య ఖర్చులు, నష్ట పరిహారం, చికిత్సల ఖర్చులు పొందే అవకాశం
Published : June 7, 2026 at 3:52 PM IST
Who Should We Complaint On Hospital : కొనుగోలు చేసిన వస్తువులు బాగాలేకపోతే వియోగదారుల కమిషన్కు ఫిర్యాదు ఇస్తాం. అదే చేయించుకున్న వైద్యంలో తేడా వస్తే ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? ఈ సందేహం అనేక మందిని వెంటాడుతోంది. అయితే ఈ సమస్యను కూడా వినియోగదారుల కమిషనే పరిష్కరింస్తుందనే విషయం మనంలో చాలా మందికి తెలియదు. వైద్యుల నిర్లక్ష్యంపై ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి? ఏయే ఆధారాలు చూపాలి? పరిష్కారం ఎలా పొందాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐదు సంవత్సరాలుగా కడుపునొప్పి భరించి : హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన అలేఖ్యకు 2015 అక్టోబర్ 19న చెన్నైలోని ఓ ప్రముఖ ఆస్పత్రిలో ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆమె పండండి ఆడపిల్లకు జన్మనివ్వగా, అదే నెల 24న డిశ్చార్చి చేశారు. తర్వాత ఆమె హైదరాబాద్లో తల్లిదండ్రుల వద్దకు వచ్చింది. తర్వాత ఆమెకు కడుపునొప్పి ప్రారంభమైంది. ఆపరేషన్ జరిగాక నొప్పి కలగడం సహజమే అని ఐదు సంవత్సరాల పాటు పట్టించుకోలేదు.
నొప్పి తీవ్రం కావడంతో 2020 మే నెలలో బోరబండ, హైటెక్సిటీలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో వైద్యులను సంప్రదించారు. ఆమె కడుపులో దూది, దారం ఉందని, ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా పెరిగిందని వైద్యులు గుర్తించారు. శస్త్ర చికిత్స చేసి తొలగించారు. ఆమె కొన్నాళ్లకు కోలుకున్న తర్వాత వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించారు. దీంతో ఆసుపత్రి వైద్యులు ‘డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్’ ఉల్లంఘించారంటూ పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
వెలుగులోకి అనేక మోసాలు : ఇదే తరహాలో గత 6 నెలల్లో పదుల సంఖ్యలో వైద్యలు నిర్లక్ష్యం కేసులు వినియోగదారుల కమిషన్లలో నమోదయ్యాయి. అవసరం లేకున్నా శస్త్రచికిత్స చేయడం, గడువు తీరిన మందులివ్వడం, డయాగ్నసిస్ లోపాలు ఇలా ఆస్పత్రుల్లో జరిగే అనేక రకాల మోసాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులు మనకు ఎదురైన సమయాల్లో మన హక్కులపై పూర్తి అవగాహన పెంచుకొని సరైన సేవలను పొందాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వైద్యం సేవల పరిధిలోకే : ‘భారత వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం - 2019’ ప్రకారం, వైద్య సేవలు కూడా వినియోగదారులు ‘సేవల’ పరిధిలోకే వస్తాయని సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే తేల్చి చెప్పింది. ఒక వైద్యుడి నిర్లక్ష్యం వల్ల శారీరక నష్టం కలిగితే వినియోగదారుల కమిషన్లో కేసు వేయొచ్చు. వైద్య ఖర్చులు, నష్ట పరిహారం, భవిష్యత్తు చికిత్సల ఖర్చులు సైతం కోరవచ్చు.
ఈ హక్కులున్నాయ్ :
- సురక్షితమైన, నాణ్యమైన వైద్య సేవలు పొందే అవకాశం.
- ఆస్పత్రి ఖర్చులు, చికిత్స, రిస్క్లు, ప్రత్యామ్నాయాల గురించి సమాచారం పొందవచ్చు.
- గౌరవం, గోప్యత.
ఎలా రుజువు చేయాలి? :
- వైద్య రికార్డులు - బిల్లులు, ప్రిస్క్రిప్షన్లు, రిపోర్టులు.
- నిపుణుల సాక్ష్యం - ఇతర వైద్యుల అభిప్రాయం రాతపూర్వకంగా లేదా ఆడియో, వీడియో.
- నష్టం వివరాలు - వైద్య ఖర్చులు, మానసిక వేదన, ఆదాయ నష్టానికి సంబంధించిన ఆధారాలు.
ఫిర్యాదు పరిధి ఇలా :
- వైద్యుల నిర్లక్ష్యానికి రోగి బలైతే అతడి కుటుంబ సభ్యులు లేదా రోగి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
- జిల్లా కమిషన్లో రూ.50 లక్షల వరకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
- రాష్ట్ర కమిషన్లో రూ.2 కోట్ల వరకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
- జాతీయ కమిషన్లో రూ.10 కోట్లకుపైన ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
ఈ సమయంలోగా ఫిర్యాదు : ఘటన జరిగిన రోజు నుంచి రెండేళ్లలోపు ఫిర్యాదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు ‘ఇ-జాగృతి’ వెబ్సైట్ను ఉపయోగించొచ్చు.
"వైద్య నిర్లక్ష్యం నిరూపించేందుకు నిపుణుల సాక్ష్యం అవసరం. అది లేకుంటే కేసు వివరాలు నిరూపించగలగాలి. ఓ కేసులో రోగికి ఆపరేషన్లో పరిమాణంకన్నా పెద్ద స్క్రూలు బిగించడం వల్ల నొప్పి తగ్గలేదు. అదే వ్యక్తి మరో ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించుకోగా సరైనవి బిగించారు. దీంతో నొప్పి తగ్గింది. ఈ రెండు ఆధారాలను గమనించి నిపుణుల సాక్ష్యం లేకపోయినా అతడికి వినియోగదారుల ఫోరం పరిహారం మంజూరు చేసింది" - పారుపల్లి జవహర్బాబు, హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్-2 సభ్యుడు
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