ఇంట్లో సిలిండర్​ త్వరగా ఖాళీ అవుతోందా? - ఈ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్​ పాటిస్తే మరిన్ని ఎక్కువ రోజులు!

మీ ఇంట్లో కొన్ని నెలలుగా గ్యాస్​ మంట చిన్నగా వస్తుందా? - అయితే ఈ సమస్యలు తలెత్తకుండా వెంటనే ఈ టిప్స్​ పాటించండి - మీ కోసం ఈ వంటింటి చిట్కాలు!

Gas Saving Tips While Cooking
Gas Saving Tips While Cooking (ETV Bharat)
Gas Saving Tips While Cooking : నేటి కాలంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో పాటు వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు సామాన్యులకు భారంగా మారుతున్నాయి. నెలాఖరు రాకముందే గ్యాస్ అయిపోతుందన్న భయం చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల గ్యాస్ ఎక్కువగా వృథా అవుతూ ఉంటుంది. కొన్ని సులభమైన పద్ధతులు పాటించడం ద్వారా మనం గ్యాస్ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవడమే కాకుండా సిలిండర్ ఎక్కువ రోజులు వచ్చేలా చూసుకోవచ్చు. వంటగదిలో మనం పాటించే క్రమశిక్షణ మన డబ్బును ఆదా చేస్తుంది. ఇకపై ఈ పరిస్థితి మీ ఇంట్లో రాకూడదంటే వెంటనే ఈ చిట్కాలను అనుసరించండి. వీటిని పాటించడం వల్ల గ్యాస్​తో పాటు డబ్బును సేవ్​ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆ విషయాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

బర్నర్​ శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి : ముఖ్యంగా గ్యాస్ స్టౌ బర్నర్ల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చాలా మంది బర్నర్ల మీద పేరుకుపోయిన మురికిని పట్టించుకోరు. వంట చేస్తున్నప్పుడు ఏవైనా పదార్థాలు బర్నర్ రంధ్రాలలో పడిపోవడం వల్ల గ్యాస్ సరిగ్గా రాదు. దీనివల్ల మంట నీలి రంగులో కాకుండా పసుపు రంగులో వస్తుంది. ఇలా మంట రంగు మారడం అంటే గ్యాస్ వృథా అవుతోందని అర్థం. ఇకపై ఇలా కాకుండా ఉండాలంటే వారానికి ఒకసారైనా బర్నర్లను తీసి శుభ్రం చేసుకోవాలి. రంధ్రాలు స్పష్టంగా ఉంటే గ్యాస్ ప్రవాహం బాగుంటుంది. వంట త్వరగా పూర్తవుతుంది. అలాగే గ్యాస్​ పైపులు లేదా రెగ్యులేటర్ దగ్గర ఏవైనా లీకేజీలు ఉన్నాయేమో ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి.

తడి పాత్రలతో అలా చేయకండి : వంట చేసే పాత్రల విషయంలో కూడా మనం తరచుగా పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటాం. పాత్రలు కడిగిన వెంటనే ఆ తడితోనే స్టౌ మీద పెట్టడం వల్ల ఆ తేమ ఆరిపోవడానికి ఎక్కువ గ్యాస్ ఉపయోగపడుతుంది. గిన్నె అడుగు భాగం తడిగా ఉంటే అది వేడెక్కడానికి సమయం పడుతుంది. అందుకే వంట స్టార్ట్​ చేసే ముందు పాత్రలను డ్రై క్లాత్​తో లేదా పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే వాడటం మంచిది. అలాగే వెడల్పాటి పాత్రల కంటే గుంత పాత్రలను వాడటం వల్ల వేడి బయటకు పోకుండా వంట వేగంగా అవుతుంది. వీలైనంత వరకు ప్రెషర్ కుక్కర్లను వాడటం వల్ల గ్యాస్ భారీగా ఆదా అవుతుంది.

కూల్​ తగ్గాక ఉపయోగించాలి : ఈ మధ్య కాలంలో మహిళలు ప్రతి ఆహార పదార్థాన్ని ఫ్రిజ్​లో పెడుతున్నారు. పాల నుంచి పిండి పదార్థాలు వరకు అన్ని పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది. పెట్టారు బాగానే ఉంది కానీ మరి అంత కూల్​గా ఉన్న పదార్థాల్ని తీసుకెళ్లి గిన్నెలో వేస్తే అది హీట్​ అవ్వడానికి కాస్త సమయం పడుతుంది కదా. ఇది కూడా ఓ కారణమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోండి : మరి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వంటకు కావాల్సిన కూరగాయలు, మసాలాలు అన్నీ ముందే సిద్ధం చేసుకుని స్టౌ వెలిగించాలి. తర్వాత కూరగాయలు తరగడం వల్ల మంట పూర్తి వృథాగా పోతుంది. వంట చేసేటప్పుడు పాత్రలపై మూతలు పెట్టడం వల్ల ఆవిరి బయటకు వెళ్లకుండా ఉంటే ఆ ఆహారం త్వరగా ఉడుకుతుంది. పప్పులు, బియ్యం వంటి వాటిని వండే అరగంట ముందు నానబెడితే అవి మెత్తగా అవ్వడానికి తక్కువ గ్యాస్ అవసరమవుతుంది. ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు మన రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకుంటే గ్యాస్ సిలిండర్ మరో వారం పది రోజులు అదనంగా వస్తుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

