వందేభారత్ స్లీపర్ రైళ్లు - సికింద్రాబాద్ జోన్లో ఎప్పుడు నడిచేనో?
Vande Bharat Sleeper Train : వందే భారత్ రైళ్లలో పగటి వేళల్లో దూర ప్రాంతాలకు కూర్చొని వెళ్లడం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంది. వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు వస్తే ఆ ఇబ్బందులు తొలగిపోనున్నాయి.
Published : November 2, 2026 at 9:52 AM IST
వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ఎప్పుడు వస్తుందా అని తెలంగాణ ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నగరంలోని కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ల నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తున్న వందే భారత్ (ఛైర్కార్) రైళ్లకు ప్రయాణికుల నుంచి భారీ డిమాండ్ లభిస్తోంది. పూర్తి స్థాయి ఏసీ కోచ్లతో నడిచే ఈ వందే భారత్ రైళ్లు సాధారణ ఎక్స్ప్రెస్లతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ సమయంలోనే ప్రయాణికులను తమ గమ్యస్థానాలకు చేర్చుతున్నాయి.
అయితే వందే భారత్ (ఛైర్కార్) రైళ్లో పగటి వేళల్లో దూర ప్రాంతాలకు కూర్చొని వెళ్లడం వృద్ధులకు కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు వస్తే ఆ ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయని అంటున్నారు. వందే భారత్ ఛైర్కార్తో పోల్చుకుంటే స్లీపర్లో ఇంకా ఎన్నెన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఇందులో అన్ని కూడా స్లీపర్ బోగీలే ఉండటం మరో విశేషం. వీటిలో అప్పర్ బెర్త్లకు చేరుకోవడానికి మెట్లు ఉంటాయి.
ఛైర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్లతో సరి
హైదరాబాద్ నుంచి ఇప్పటికే వందే భారత్ (ఛైర్కార్) ఎక్స్ప్రెస్లు పలు మెట్రోపాలిటన్ నగరాలకు నడుస్తున్నాయి. అన్ని రైళ్లు కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ల నుంచి ఉదయం బయలుదేరి అర్ధరాత్రి వరకు తిరిగి వస్తున్నాయి. దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు చెందిన సికింద్రాబాద్-విశాఖ, సికింద్రాబాద్-తిరుపతి, కాచిగూడ-యశ్వంత్పూర్ (బెంగళూర్), వందే భారత్లు ఉన్నాయి. సెంట్రల్ రైల్వేకు చెందిన నాగ్పూర్-సికింద్రాబాద్, సౌత్కోస్ట్ రైల్వేకు చెందిన విశాఖ-సికింద్రాబాద్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లు కూడా విజయవంతంగా నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
ఇదీ ప్రస్థానం
- దేశంలోని మొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ను 2026 జనవరి 17న హౌరా- కామాఖ్య మార్గంలో ప్రారంభించారు.
- రెండో రైలు అక్టోబరు 31 నుంచి వారణాసి-న్యూదిల్లీ మధ్య నడుస్తోంది.
- బెంగళూరు-ముంబయి మార్గంలో మూడో వందే భారత్ స్లీపర్ నవంబరు 1న పట్టాలెక్కింది.
- వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లకు హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, బెంగళూరు, ముంబయికి అధిక డిమాండ్ ఉంటుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికార యంత్రాంగం పేర్కొంటోంది. స్లీపర్ రైళ్లు ఇక్కడ అందుబాటులోకి వస్తే ఈ నగరాలకు నడిపే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
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