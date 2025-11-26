'కానిస్టేబుల్' శిక్షణ ఇంకెప్పుడు? - ఫలితాలు విడుదలై మూడున్నర నెలలు
సెప్టెంబరులోనే ప్రారంభిస్తామన్న హోం మంత్రి - ఇప్పటికీ పట్టించుకోవడం లేదని అభ్యర్థుల ఆందోళన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 9:13 AM IST
Conistable Candidates Should Be Training in AP: చదువుకుని ఉద్యోగం రాక కొందరూ ఇబ్బందులు పడుతుంటే, మరోవైపు ఎగ్జామ్స్ రాసి ఫలితాలు విడుదలైన జాబ్ చేసేందుకు లేదు. ట్రైనింగ్ ఎప్పుడూ అంటే అదిగో సెప్టెంబరులో అన్నారు. ఇప్పుడు ఏమో కనీసం దాని గురించే పట్టించుకోవడం లేదు. రాష్ట్రంలో గత మూడున్నర నెలలు కిందట పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల ఫలితాలు, ఎంపిక జాబితా విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికీ శిక్షణ ప్రారంభించకపోవటంతో అభ్యర్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎంపికైన అభ్యర్థుల అందరికీ సెప్టెంబరు నుంచి శిక్షణ ప్రారంభించి 9 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామన్నారు. అలాగే పోస్టింగ్ ఇస్తామంటూ ఆగస్టు 1 ఫలితాల విడుదల సందర్భంగా హోంమంత్రి అనిత ప్రకటించారు. నవంబరు ముగుస్తున్నా ట్రైనింగ్కు సంబంధించి ఏ విధమైన అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు. ఇప్పటికే చాలా జాప్యం అవ్వడంతో చాలా మంది అభ్యర్థులు చిన్నాచితకా పనులకు వెళ్తున్నారు.
మరో నోటిఫికేషన్కు మూడేళ్ల పైనే: రాష్ట్రంలో మొత్తం 6,100 కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి 2022 నవంబరులో నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ప్రాథమిక రాత పరీక్ష నిర్వహించింది. చివరకు ఎంపిక ప్రక్రియలను నిలిపి వేసింది. అభ్యర్థులు ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే న్యాయపరమైన చిక్కులు అన్నింటినీ అధిగమించి. పరీక్షలు నిర్వహించి, ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారి జాబితా సైతం ఖరారు చేసింది.
- 6,014 పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి అయింది. బీసీ-సీ, బీసీ-ఈ కేటగిరీల్లో అర్హులు రాకపోవటంతో ఆ 86 పోస్టులకు ఎంపిక చేయలేదు.
- ఎంపికైన వారికి వెంటనే శిక్షణ ప్రారంభించాల్సి ఉండగా ఇప్పటివరకూ వివిధ కారణాలతో మొదలు కాలేదు. 7,500 మందికి ఏక కాలంలో శిక్షణ ఇచ్చే వనరులు రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయినా ట్రైనింగ్ మొదలు పెట్టకపోవడం గమనార్హం.
- ‘నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి మూడు ఏళ్లు పైనే అయింది. ఈ మూడు సంవత్సరాలు ఎన్నో కష్టనష్టాలకు ఓర్చాం. ఎంతో ఓర్పుతో ఉన్నాం. శిక్షణలో జాప్యం వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నాం’ అని గుంటూరుకు చెందిన ఓ అభ్యర్థి వాపోయారు. ఉద్యోగానికి ఎంపికైనా సరే శిక్షణ మొదలు కాకపోవడం వల్ల కూలీ పనులకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన ఓ అభ్యర్థి చెప్పారు.
సాంకేతిక కోర్సులు చేసిన వారే: కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు 6,014 మంది ఎంపికయ్యారు. వారిలో 810 మంది (13.46%) బీటెక్, ఎంటెక్, బీసీఏ వంటి సాంకేతిక కోర్సులు చేసిన పట్టభద్రులే ఉన్నారు. ఈ పోస్టులకు ఇంటర్మీడియట్ కనీస విద్యార్హత కావడంతో ఎంపికైన మొత్తం అభ్యర్థుల్లో 4,051 మంది (67.35%) డిగ్రీ, అంతకు మించి చదివిన వారే. ఎంబీఏ, ఎమ్మెస్సీ, ఎల్ఎల్బీ, ఎంఏ వంటి ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన వారు కూడా అధికంగానే ఉన్నారు.
డిసెంబరు రెండో వారంలో ప్రారంభిస్తాం:-
'కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు శిక్షణ ప్రారంభించటానికి అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాం. డిసెంబరు రెండో వారంలో శిక్షణ ప్రారంభిస్తాం. అభ్యర్థులకు ఈ సమాచారాన్ని అందజేస్తాం.' -బి.సత్య ఏసుబాబు, డీఐజీ, శిక్షణ విభాగం
