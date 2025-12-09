రేషన్ కార్డుదారులకు గుడ్న్యూస్- జనవరి నుంచి పీడీఎస్ ద్వారా రాగులు, గోధుమ పిండి
అన్ని బియ్యం బస్తాలపై క్యూఆర్ కోడ్ - నవంబరు నుంచే కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా రాగులు, గోధుమ పిండి పంపిణీ - మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 8:59 AM IST
Minister Nadendla Manohar about Ration Distribution : రాష్ట్రంలోని అన్ని చౌకధరల దుకాణాల ద్వారా బియ్యం కార్డుదారులకు ఇప్పుడిస్తున్న బియ్యం, పంచదారతో పాటు జనవరి 1 నుంచి రాగులు, గోధుమ పిండి కూడా అందించనున్నట్లు రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు. ఈ రెండు సరకులను నవంబరు నుంచే కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఇస్తున్నామని, జనవరి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అందించేందుకు కేంద్ర ఆహార, ప్రజాపంపిణీ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషీ అంగీకరించారని చెప్పారు. సోమవారం దిల్లీలో కేంద్రమంత్రి జోషీతో మనోహర్ సమావేశమయ్యారు. అనంతరం రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్ సౌరభ్ గౌర్తో కలిసి ఏపీభవన్లో విలేకర్లతో మాట్లాడారు.
‘జనవరి నుంచి పీడీఎస్ బియ్యం బస్తాలను క్యూఆర్ కోడ్ ట్యాగ్ ఆధారంగా అందజేస్తాం. తద్వారా బియ్యం అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. స్కూళ్లు, హాస్టళ్లలో మధ్యాహ్న భోజనం కోసం సరఫరా చేసే బియ్యం బస్తాలపై ఇప్పటికే ఈ విధానం అమలవుతోంది’. - పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
51 లక్షల టన్నుల ధాన్యం సేకరణ : ‘ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో 51 లక్షల టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలుకు కేంద్రం అంగీకరించగా, ఇప్పటికే 17.30 లక్షల టన్నులు కొనుగోలు చేశామని చెప్పారు. 2.60 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.4,120 కోట్లు జమ చేసినట్లు మంత్రి వివరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2,550 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా, 16 వేల మంది సిబ్బంది, 32 వేల వాహనాలు పని చేస్తున్నాయని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. 7.85 కోట్ల గోనె సంచులు అందించామని మంత్రి మనోహర్ తెలిపారు.
పీపీపీ విధానంలో స్టీల్ సైలోస్లు ఏర్పాటు : రాష్ట్రంలో ఎఫ్సీఐకి ప్రస్తుతం 7.85 కోట్ల టన్నుల నిల్వ సామర్థ్యం ఉండగా, మరో 3.87 కోట్ల టన్నుల మేర పెంచేందుకు కేంద్ర మంత్రి జోషీ అంగీకరించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇందుకోసం పీపీపీ విధానంలో స్టీల్ సైలోస్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు వడ్లు. అధికంగా పండించే ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో వీటిని నిర్మిస్తామన్నారు. తద్వారా ధాన్యం నిల్వనష్టాలు తగ్గి, గింజ నాణ్యత పెరుగుతుందని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వివరించారు.
కూటమి ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు పేదలకు ఇచ్చే బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా కూటమి ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా పేదలకు అందించే బియ్యాన్ని అక్రమంగా నిల్వ చేస్తే సులభంగా గుర్తించేలా ర్యాపిడ్ కిట్ల ద్వారా అడ్డుకట్ట వేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. బియ్యం పట్టుబడిన చోటే తనిఖీల కోసం సమయం వృథా చేయకుండా వెంటనే డిపో గుర్తించే అవకాశం ఈ కిట్ల ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నాయకులు చౌక బియ్యాన్ని చక్కగా కొట్టేసి నాయకులు భారీగా వెనుకేసుకున్నారు. ఇక క్షేత్రస్థాయిలో సరైన తనిఖీ వ్యవస్థ కరవైంది. చౌక బియ్యాన్ని క్షణాల్లో గుర్తించే విధంగా ప్రత్యేక కిట్లు అవసరమని భావించి కూటమి ప్రభుత్వం వీటిని పంపిణీ చేసింది.