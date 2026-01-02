రణరంగ వేదికలుగా సామాజిక మాధ్యమాలు - వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో మహిళల రచ్చ
కాలనీల మహిళల మధ్య గొడవలు పెంచుతున్న వాట్సాప్ గ్రూపులు - మామూలుగా చర్చించుకుంటూనే గొడవలు - పోలీసు స్టేషన్ వరకు వెళుతున్న కేసులు - పోలీసులు సర్ధి చెప్పేందుకే రెండు, మూడు రోజుల సమయం
Published : January 2, 2026 at 7:33 AM IST
WhatsApp Groups Conflicts : ప్రస్తుతం గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లలో నివాసం ఉండటం హోదాగా మారింది. అలాగే కొంతమంది కలిసి ఒక కాలనీగా ఏర్పాటు కావడం న్యూ ట్రెండ్. ఇంత వరకు బాగానే ఉంది. ఎందుకంటే వారి వారి స్థాయిలకు తగ్గట్లుగా వారు జీవనం సాగిస్తారు. కానీ ఇలా ఉంటున్న నివాసాల్లోని గృహిణులతోనే అతిపెద్ద సమస్య వచ్చి పడుతుంది. నలుగురు మహిళలు ఒక దగ్గర చేరితే వారు చేసే రచ్చే వేరని అందరికీ తెలిసిందే. మరి వారంతా కలిసి ఒక గ్రూపుగా ఏర్పాటైతే ఇంకేం ఉంది, కొత్త సమస్యలు పుట్టుకొస్తాయి. ఇప్పుడు అదే సమస్యగా మారింది. ఇలా నివాసం ఉండే మహిళలు అందరూ కలిసి ఒక వాట్సాప్ గ్రూపును క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అందులోనే ఆరోజు ఏం జరుగుందో చర్చించుకుంటారు.
ఇంకా చెప్పాలంటే అందులోనే చీరలు, వంటలు, ఇంకా ఏదైనా కొత్తగా ముచ్చట్లు పెడతారు. ఇలా చేయడం బాగానే ఉంది కానీ, ఆ చర్చే కాస్త పక్కదారి పడితే, ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకోవడం, గొడవలు పడటం వంటివి జరుగుతాయి. ఈ స్టోరీ సేమ్ అలాంటిదే. ఒకే కాలనీలో నివసించే 50 మంది గృహిణులు షాపింగ్లు, వంటకాల ముచ్చట్లను చెప్పుకోవడానికి ఒక గ్రూపును క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అందులో ప్రతీది చర్చించుకునేవారు. ఈ క్రమంలో చర్చ పక్కదారి పట్టి ఒకర్నొకరు తిట్టుకోవటంతో గొడవలు ప్రారంభమై అది కాస్త ముదిరింది. ఈ గొడవపై ఒక మహిళ ఏకంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పంచాయతీ కాస్త పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లింది. ఇద్దరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సర్దుబాటు చేసేందుకు పోలీసులకు రెండు రోజుల సమయం పట్టింది. ఇది ఎవరో చెప్పడం లేదు. ఓ పోలీసు అధికారి తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి కేసులు పోలీసులకు తలనొప్పిని తెప్పిస్తున్నాయి.
గొడవలకు వేదికగా సామాజిక మాధ్యమాలు : దూరాల్ని దగ్గర చేసిన సామాజిక మాధ్యమాలు, ఇప్పుడు రణరంగ వేదికలుగా మారుతున్నాయి. సహోద్యోగులు, మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, అపార్ట్మెంట్లలో ఉండే కుటుంబాలు వాట్సాప్ గ్రూపులను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వారికి కాలనీలో ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా, వేడుకలు ఏమైనా ఉన్నా అందరూ వాట్సాప్ గ్రూపులోనే మెసేజ్ చేస్తూ విషయాన్ని చెప్పుకుంటారు.
విందులు, వేడుకలు చేసుకున్నప్పుడు బాగుందంటూ అందరూ చప్పట్లు కొట్టినవారే, ఏదైనా సమస్య వచ్చి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తే మాత్రం తిట్ల పురాణం మొదలెడుతున్నారు. ఆయా గ్రూపుల్లో మెసేజ్లు చేస్తూ చేస్తూ ఏదైనా తప్పుగా మెసేజ్ చేస్తే మాత్రం అందరూ కలిసి దాడి చేసే పరిస్థితి తలెత్తుతుంది. ఈ గ్రూపుల్లో ఒకరొకరు ఉన్నా సరే వారిలో కూడా మళ్లీ రెండు గ్రూపులు ఉంటాయి. ఇలా వారంతా నోటికి ఏది వస్తే అది తిట్టుకుంటూ చివరికి పోలీసు స్టేషన్ మెట్లెక్కుతున్న సంఘటనలు ఉన్నాయి.
ఇలానే యూసుఫ్గూడలో ఓ అపార్ట్మెంట్ వాసులు తమ వాట్సప్ గ్రూపులో నిర్వహణ సరిగా లేదంటూ ఒకరు పోస్టు చేశారు. ఇదే గొడవకు దారి తీసిందంటే నమ్మగలరా? ఇరువర్గాల ఫిర్యాదుతో కేసు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేసే అంశాలను కొందరు తీవ్రంగా పరిగణిస్తుండటంతోనే గొడవలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని ఓ పోలీసు అధికారి వివరించారు.
ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ ఫిర్యాదులు : గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, సికింద్రాబాద్, బంజారాహిల్స్, నార్సింగి, మాదాపూర్, అబిడ్స్ల్లోనే అధిక శాతం ఈ తరహా ఫిర్యాదులు వస్తున్నట్లు పోలీసులు వివరించారు. ఎక్కువగా ఇక్కడే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలు పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయి.
ఏం చేయాలంటే? : తమకు నచ్చని అంశం పోస్ట్ చేయటం, షేర్ చేసినప్పుడు వారితోనే తమ అభిప్రాయం పంచుకుంటే సమస్య అనేది పరిష్కారం అవుతుందని పోలీసు ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. గొడవలతో పోలీస్ స్టేషన్ వరకు రావటం వల్ల విలువైన సమయంతో పాటు దగ్గరవారిని కూడా దూరం చేసుకున్న వారు అవుతారని గుర్తించుకుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
'డేంజర్లో వాట్సాప్ ప్రైవసీ'- యూజర్ల డేటా, ఫొటోలు ఎలా సేకరించారో తెలుసా?