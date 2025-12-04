ETV Bharat / state

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 'నోటా'కు ఎక్కువ ఓట్లొస్తే? - మిగతా అభ్యర్థుల పరిస్థితేంటి?

ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు నచ్చకపోతే 'నోటా'కు ఓటేసే విధానం - ఇక పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ నోటా - తొలి విడత పోరుకు నేటి నుంచే ప్రచారం

Nota In Panchayat Election
Nota In Panchayat Election (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Nota In Panchayat Election : ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు నచ్చకపోతే నోటా (నన్​ ఆఫ్​ ది ఎబో)కు ఓటు వేయవచ్చు. గతం ఇది కేవలం శాసనసభ, పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో మాత్రమే వినియోగించారు. కాగా ఈ పద్ధతిని తాజాగా పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ విధానంలో అభ్యర్థులను ఎన్నుకునే క్రమంలో బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థుల కన్నా ఎక్కువ ఓట్లు నోటాకు వస్తే తర్వాత ఏం జరగుతుంది అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలిసుకుందాం.

సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు : ఎన్నికల సమయంలో అధిక ఓట్లు నోటాకు నమోదయినప్పటికీ ఎన్నిక రద్దయ్యే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతం ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం నోటాకు ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినా రెండో స్థానంలో ఉన్న అభ్యర్థినే విజేతగా ప్రకటిస్తారు. కాగా నోటాకు అత్యధికంగా ఓట్లు వస్తే ఆ ఎన్నిక ఫలితాన్ని రద్దు చేసి, మళ్లీ పోలింగ్ నిర్వహించాలని గతంలో సుప్రీంకోర్టులో ఓ పిటిషన్​ దాఖలయ్యింది. దానిలో నోటా కన్నా తక్కువ ఓట్లు సాధించిన అభ్యర్థులను తదుపరి అయిదేళ్ల పాటు అన్ని ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా చూసేలా నిబంధనలు రూపొందించాలని పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు.

అయితే ఈ అంశాన్ని పరిశీలించిన కోర్టు ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. అయినా ఇప్పటివరకు సదరు అంశాలపై ఎన్నికల సంఘం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కాగా పీపుల్స్ యూనియన్​ ఫర్​ సివిల్ లిబర్టీస్ (పీయూసీఎల్​) వేసిన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యంలో 2013లో సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈవీఎంలలో నోటా ఆప్షన్​ కల్పించారు.

తొలి విడత పోరు : గ్రామ పంచాయతీ తొలి విడత పోరులో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల లెక్క తేలింది. గత నెల 27న నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా పంచాయతీల వారీగా సర్పంచి, వార్డు స్థానాల అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు నామపత్రాల ఉపసంహరణకు అభ్యర్థుల గడువు విధించగా, పలువురు ఉపసంహరించుకున్నారు. తర్వాత బరిలో నిలిచే అభ్యర్థుల జాబితాను వెలువరించారు. గురువారం నుంచి ప్రచారం మొదలుపెట్టనున్నారు. ఈ నెల 9న సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ప్రచారానికి గడువు ఉంది. 11న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు.

2014 లో ప్రారంభం : తొలుత ఈ నోటాను ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషీన్ (ఈవీఎం)లో అభ్యర్థుల గుర్తుతో పాటు నోటాను ఏర్పాటు చేశారు. అభ్యర్థులకు ప్రతి ఓటు విలువైనదే. గతంలో అభ్యర్థులు నచ్చకుంటే ఏంచేయాలో తోచేది కాదు. చాలా వరకు ఓటింగ్ శాతం తక్కువగా నమోదు కావడానికి ఇది కూడా కారణమని ఎన్నికల సంఘం భావించింది. దీంతో ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా 2014లో ఎన్నికల సంఘం 'నోటా'ను ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు నచ్చకుంటే దీనిని వినియోగించుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు. దీంతో చాలా మంది పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో అమల్లోకి : అయితే అభ్యర్థులు నచ్చకపోతే తిరస్కరించే అవకాశం ఓటరుకు ఉండాలని పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సామాజిక సేవా విభాగాలు సంవత్సరాలుగా తమ డిమాండ్​ను వినిపించాయి. కాగా నోటాను అందుబాటులోనికి తీసుకురావాలని ఎన్నికల సంఘం 2009లో తొలిసారిగా సుప్రీంకోర్టుకు వివరించింది. ప్రభుత్వం దీనిని వ్యతిరేకించినా, ప్రజా సంఘాలు, పలు సంస్థలు దీనికి మద్దతుగా నిలిచాయి.

దీంతో నోటాను అమలులోనికి తీసుకురావాలని సుప్రీంకోర్టు 2013 సెప్టెంబరు 27న తీర్పు ఇచ్చింది. తర్వాత 2014లో నిర్వహించిన శాసనసభ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో, తర్వాత జరిగిన శాసనసభ, పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో దీనిని ఉపయోగించారు. ఈ నోటాకు ఓటు వేస్తే సదరు ఓటు ఎవరికీ పడదు. ఓటు హక్కుగా నోటా వినియోగించుకున్నట్టే అవుతుంది.

