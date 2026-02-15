మీ పిల్లలు లంచ్ బాక్స్ సరిగా తినట్లేదా? - ఇలా చేస్తే ఇష్టంగా తింటారు
పిల్లలు బడికి వెళ్లడం ప్రారంభమైన నాటి నుంచే లంచ్ బాక్స్ కల్చర్ - స్కూల్లో పిల్లలు సరిగా తింటున్నారో లేదో తెలియని పరిస్థితి - దీనివల్ల చిన్నారుల్లో పోషకాహార సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం
Published : February 15, 2026 at 9:45 PM IST
lunch box tips for children telugu : చిన్నారులు పాఠశాలకు వెళ్లడం ప్రారంభమైన నాటి నుంచే వారికోసం ప్రత్యేకంగా భోజనాన్ని ఇంటి నుంచే లంచ్ బాక్స్ సిద్ధం చేసి పంపుతున్నాం. ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలోనూ ఇది సర్వసాధారణంగా మారింది. అయితే కనీసం ఐదో తరగతి వరకైనా పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రుల సమక్షమంలోనే భోజనం చేస్తేనే వారు ఏం తినాలి, ఎలా తినాలి అనే విషయాలు చాలా వరకు పిల్లలకు అర్థమవుతాయి. అయితే చిన్న వయసు నుంచే లంచ్ బాక్స్లు రావడంతో చిన్నారులు ఉపాధ్యాయులు, ఆయాల సమక్షమంలో భోజనాలు చేస్తున్నారు. దీంతో వారేం తింటున్నారో తినకుండా ఆహారాన్ని వృథా చేస్తున్నారో అనే విషయాలు పూర్తిగా గుర్తించలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ కారణంగా అనేక మంది చిన్నారుల్లో బలహీనత, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం కారణంగా ఎప్పటికప్పుడు జర్వాలు, ఇన్ఫెక్షన్లు సోకడం సర్వసాధారణంగా మారింది. మరి పిల్లలు లంచ్ బాక్స్లో ఆహారం విడిచిపెట్టకుండా తినాలంటే ఏం చేయాలి? పోషకాహారలోపం రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి అనే విషయాలపై డాక్టర్ కల్యాణి సూచనలు సలహాలు తెలుసుకుందాం.
పోషకాహార లోపం కారణంగా : ఓ ప్రైవేటు స్కూలుకు వెళుతున్న విద్యార్థి వాళ్ల అమ్మ వండి పెట్టిన అన్నం, కూర, పెరుగుతో పాటు తనకు ఇష్టమైన స్నాక్స్ను తన లంచ్ బాక్సులో తీసుకెళ్తాడు. ప్రతి రోజు ఇదే తరహాలో బాక్స్ పాఠశాలకు తీసుకువెళుతున్నాడు. స్కూల్ నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చే సమయానికి బాక్స్ మొత్తం ఖాళీగా ఉండటంతో అమ్మ ఎంతగానో సంతోషించేది. అయితే కొద్ది కాలంగా ఆ అబ్బాయి తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాడు. జలుబు, నోటిలో అల్సర్లు ఇలా అనేక రకాల వ్యాధులు తనను వెంటాడేవి. దీంతో ఎప్పటికప్పుడు తాను పాఠశాలకు సెలవులు పెట్టాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చేవి. కాగా ఒక రోజు ఆసుపత్రికి తీసుకెళితే పోషకాహార లోపం కారణంగా తనకు నిత్యం ఏదో ఒక వ్యాధి వస్తుందని తేలింది. దీని గురించి ఆ అబ్బాయిని ప్రశ్నించగా తాను ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవడం లేదని తనకు నచ్చిన ఆహారం ఉన్నరోజు బాగానే తింటున్నప్పటికీ, మిగతా రోజుల్లో సగానికి పైగా ఆహారాన్ని పారవేస్తున్నట్లు వైద్యులకు తెలిపాడు. ఇలా చాలా మంది పిల్లలు చేస్తుంటారు.
సగానికి పైగా పారవేస్తూ : మన రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఉన్నాయి. సర్కారు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ప్రభుత్వమే మధ్యాహ్నం భోజనం కల్పిస్తుంది. ప్రైవేటు స్కూళ్లో విద్యార్థులు మాత్రం లంచ్ బాక్స్లనే తీసుకువెళుతుంటారు. వీరిలో కనీసం ఈ విధంగా ఆహారాన్ని వృథాగా పారవేస్తున్న విద్యార్థులు 25 శాతం కంటే తక్కువగానే ఉంటారని నిపుణులు అంచనావేస్తున్నారు. వీరితో పాటు మరో 20 శాతం మంది విద్యార్థులు 80 శాతం ఆహారాన్ని తింటూ మిగతా ఆహారాన్ని పారవేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. సుమారు 45 శాతం మంది సగం కంటే తక్కువగానే ఆహారం తింటున్నట్లు పోషకాహార నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఏదో ఒక కారణంగా విద్యార్థులు తమ లంచ్ బాక్స్లని మొత్తం ఆహారాన్ని తినకుండా పారవేస్తూ ఇంటికి వచ్చేసరికి అంతా తానే తినేసినట్లు నటిస్తున్నారు. అయితే వీరు భోజనం చేసే సమయంలో ఉపాధ్యాయులు ఉంటే వారిలో కనీసం 80 శాతం మంది విద్యార్థులు 85 శాతానికి పైగా ఆహారాన్ని తింటున్నారు.
పోషాకాహారాన్నే అలవాటుగా మార్చాలి : చిన్నారులకు బాల్యం నుంచే పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్నే అందించాలి. ఇలాంటి ఆహారమే వారి డైట్లో ఉండే విధంగా పిల్లలను అలవాటు చేయాలని న్యూట్రీషన్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్ కల్యాణి చెప్పారు. పిల్లల రుచిపైనే శ్రద్ధచూపుతారని అయినా పోషకాలపైనే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా వారిని మలచాలని సూచించారు.
చాలా మంది చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు పోషకాలు బదులు రుచికరమైన వాటికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. దీంతో పిల్లలు కూడా వాటినే ఇష్టపడుతున్నారు. అలాంటి ఆహారం లేకపోతే తినడమే మానేస్తున్నారు. ఇలాజరగకుండా ఉండాలంటే పిల్లలకు పోషకాలు కలిగిన ఆహార పదార్థాలనే వారికి నచ్చిన విధంగా తయారు చేయాలి. గుడ్డుతో ఆమ్లెట్, ఉడికించిన గుడ్లు, పప్పుతో ఆకుకూరలు, ఇతర కాయగూరలు, పెరుగు ఇలా సరైన మోతాదులో పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్ని అందించాలి. - డాక్టర్ కల్యాణి, న్యూట్రిష్ ఎక్స్పర్ట్
