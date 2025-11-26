ETV Bharat / state

సోషల్ మీడియాలో మీ పర్సనల్​ ఫొటోలు, రీల్స్​ షేర్ చేస్తున్నారా? - జర జాగ్రత్త

'సోషల్​ మీడియా' పోస్టింగ్​లతో జర జాగ్రత్త! - వాటిని దుర్వినియోగం చేస్తున్న కొందరు పోకిరీలు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మేలు

Beware Of Social Media Postings
Beware Of Social Media Postings (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 9:54 AM IST

Beware Of Social Media Postings : సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొంతమంది రెచ్చిపోతున్నారు. స్నేహం పేరుతో పరిచయమై ఆ తర్వాత రాక్షసరూపాన్ని బయటపెడుతుంటే గుర్తుతెలియని వారి వికృత వ్యాఖ్యలు అంతులేని క్షోభ మిగులుస్తున్నాయి. బహిరంగ ప్రదేశాలు, బస్టాండ్లు, మార్కెట్లలో అనుమతి లేకుండా తీస్తున్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. వీటి గురించి బాధితులు తెలుసుకునేలోపే అవి వైరల్​గా మారుతున్నాయి. కొంతమంది పోకిరీలు ఫొటోలు, వీడియోలకు అసభ్య కామెంట్లను జోడిస్తున్నారు.

అసభ్య వ్యాఖ్యానాలతో యూట్యూబ్‌ ఛానెళ్లలో వాటిని అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. గత కొన్నిరోజులుగా ఈ తరహా ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. కళాశాల యువతులు, ఉద్యోగినులు, వివాహితలు ఈ అశ్లీల నేరంలో చిక్కుకుని తీవ్ర మనోవేదనను అనుభవిస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ విషయాన్ని తమ కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పలేక, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే పరువుపోతుందనే భయంతో నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. కొంతమంది బాధితులు ధైర్యం చేసి షీ టీమ్స్, సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

జరిగిన కొన్ని ఘటనలు :

  1. ఓ యువతి సోషల్​ మీడియాలో చురుగ్గా ఉంటుంది. తన ఫొటోలు, రీల్స్​ను తరచూ పోస్టు చేస్తుంది. ఒకరోజు ఆమె ఫొటోలు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోని ఒక ఛానల్‌లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి. ఆ ఫొటోకు అసభ్య వ్యాఖ్యలను జోడించి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పోస్టు చేశారు. ఆ అకౌంట్​ నిండా చాలామంది మహిళలు ఫొటోలున్నాయి. అవి ఇతర ఖాతాలకు ట్యాగ్‌ అయ్యాయి.
  2. డిగ్రీ యువతితో స్నేహాన్ని పెంచుకున్న ఓ యువకుడు ఆమెకు దగ్గరయ్యాడు. ఆమె ఫొటోలను తీసుకున్నాడు. ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరిగాక ఆ ఫొటోలతో వేధించాడు. వాటిని అసభ్యంగా మార్చి వైరల్‌ చేశాడు.

వారికి అదో రాక్షసానందం : ఈ తరహా కేసుల్లో నిందితులు బాధితులకు తెలిసినవారే ఎక్కువశాతం ఉంటున్నారు. అప్పటివరకూ స్నేహంగా ఉంటున్న నిందితులు దూరమవ్వగానే తమ నిజస్వరూపాన్ని బయటపెడుతున్నారు. దీనికితోడు అశ్లీల వీడియోల వీక్షణకు అలవాటుపడ్డ కొంతమంది అనైతిక చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడుతోంది. కొందరు సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను నిర్వహిస్తూ వాటిలో అనుమతి లేకుండా తీసిన ఫొటోలు పోస్టు చేస్తున్నట్లు వెల్లడైంది.

ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేయాలి : బహిరంగ ప్రదేశాలు, ఆఫీసుల్లో ఉన్నప్పుడు అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా ఫొటోలు, వీడియోలను తీస్తే ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించొద్దు.

  • సోషల్ మీడియా ఖాతాలకు ప్రైవసీ లాక్​ను పెట్టుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ఫొటోలు ఉన్నట్లుగా గుర్తిస్తే సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసులను ఆశ్రయిస్తే వారే తొలగిస్తారు.
  • 1930 టోల్‌ఫ్రీ నంబరు, సైబర్‌క్రైమ్‌ వెబ్‌సైట్‌లోనూ ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. బాధితులు పేరు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరంలేదు.
  • గూగుల్‌ ఇమేజెస్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసి సెర్చ్‌ చేస్తే ఇతర సోషల్ మీడియా ఆన్‌లైన్‌ వేదికల్లో సదరు చిత్రాలున్నాయో లేదో తెలుసుకునేందుకు అవకాశముంది.

అప్రమత్తతే శ్రీరామరక్ష : ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియా వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. అదే క్రమంలో సైబర్ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు సోషల్​ మీడియాలోని వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. అందువల్ల సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ సమాచారం పోస్టు చేయాలి? ఏది చేయకూడదు అనే విషయంలో అవగాహన కలిగి ఉండటమనేది చాలా అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీ వ్యక్తిగత ఫొటోలను తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసి ఎవరైనా వేధిస్తున్నట్లయితే వెంటనే స్థానిక పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయండి.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో శృతిమించుతున్న పోస్టులు! - వాటిలా రూల్స్​ పెట్టడమే పరిష్కారమా?

సోషల్‌ మీడియాలో ఏది పడితే అది పోస్ట్​ చేస్తున్నారా? - కేసుల్లో ఇరుక్కుంటారు జాగ్రత్త!

