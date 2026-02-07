ETV Bharat / state

'మా పిల్లలు చాలా తెలివైనోళ్లు' : మీరూ ఇలాగే మురిసిపోతున్నారా? - డేంజర్ అంటున్న నిపుణులు

పిల్లలు చదువులో వెనకబడుతున్నారా? - ఎల్లప్పుడూ ముభావంగా ఉంటున్నారా? - చిన్నారుల్లో తెలివితేటలు పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? - ఈ అంశాలపై నిపుణుల సూచనలు ఇవే

How to Improve IQ Levels in Kids
How to Improve IQ Levels in Kids (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 12:57 PM IST

How to Improve IQ Levels in Kids : కొంతమంది పేరెంట్స్ తమ పిల్లలు సరిగా చదవట్లేదని దిగులు చెందుతుంటారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక్కో ప్రతిభ ఉంటుంది. దానిని గుర్తించి, వారికి సరైన తోడ్పాటును అందించినప్పుడు మాత్రమే వారు ప్రతిభావంతులు అవుతారు. మరి పిల్లల్లో తెలివితేటలను ఎలా గుర్తించాలి? వారిలో ఐక్యూ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? తదితర విషయాలపై క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ పి.శైలజ సూచనలు, సలహాలు ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

పుట్టినప్పటి నుంచి నాలుగేళ్ల వయసు వరకు మెదడు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆరేళ్ల కంటే ముందే వారి మెదడు అధికంగా వృద్ధి చెందుతుంది. సరిగ్గా ఈ సమయమే నేర్చుకునేందుకు కీలకమైన దశగా చెప్పవచ్చు. అలాగని నాలుగేళ్లు వయసు వచ్చేసరికి మెదడు ఎదుగుదల నెమ్మదిస్తుందో, ఆగిపోతుందో అని అనుకోనక్కర్లేదు. నిజానికి బాల్యమంతా మెదడు తనను తాను సమాయత్తం చేసుకుంటుంటుంది. పునర్నిర్మించుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో మెదడు నిర్మాణం మరింత సంక్లిష్టమవుతుంది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు పిల్లల్లో మెదడు ఎదుగుదల ప్రారంభ సమయంలో వారి తల్లిదండ్రులు అనవసరంగా హైరానా పడి, తమ పిల్లలు అన్నీ ఒకేసారి నేర్చుకోవాలనే ఆతృతలో వారిని ప్రీ ప్రైమరీ స్కూళ్లలో చేర్పిస్తున్నారు. ఆట బొమ్మలు, కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాముల కంటే కూడా పిల్లల్లోని అంతర్​దృష్టి వారి ఐక్యూను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

సహజంగా నేర్చుకుంటేనే : తమ పిల్లలు చిన్నప్పుడే చకచకా నేర్చుకుంటే పెద్దయ్యాక కూడా చురుగ్గా ఉంటారని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు విశ్వసిస్తారు. కానీ పిల్లలు ఒత్తిడితో కాక సహజంగా నేర్చుకుంటేనే చదవులో ఉత్తమంగా రాణించగలరు. చిన్నప్పుడు వేగంగా నేర్చుకున్న పిల్లలు కూడా హైస్కూల్ స్థాయికి చేరుకునే సరికి నెమ్మదిస్తారు. అప్పుడు సాధారణ విద్యార్థులు వారిని అందుకుంటారు. అయితే పిల్లల్లో మేధో వికాసంలో ప్రారంభ సంవత్సరాలు కీలకమైనవి. శిశువుకు తన చుట్టూ ఉన్నవారితో ఏర్పడే అనుబంధం, కీలక భావోద్వేగాలు, ఇంకా సామాజిక అభివృద్ధి అన్నీ కలిసి తెలివైన బాలుడిగా రూపొందడానికి దోహదం చేస్తాయి.

తెలివైన వారనే ముద్ర వేయొద్దు : పిల్లల్లో స్థిర మానసిక స్థితి, ఎదిగే మానసిక స్థితులను గమనించవచ్చు. స్థిర మానసిక స్థితి ఉన్న చిన్నారులు అప్పటికే తమకు ఉన్న 'తెలివైన పిల్లలు' అనే ట్యాగ్​ను కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తమకు ఆసక్తి ఉన్నదాంట్లో మాత్రమే రాణించగలరు. అదే సమయంలో గ్రోత్ మైండ్​సెట్ ఉన్న పిల్లలు కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు ఇష్టపడతారు. తొలి ప్రయత్నంలో వారు ఓడిపోయినా సరే, రెండో ప్రయత్నంలో విభిన్నంగా ప్రయత్నంచటం లేదా మరింత గట్టిగా కృషి చేసి సవాల్​ను అధిగమిస్తారు. అందుకే మీరు తెలివైన వారు అనే ముద్ర వారిపై వేసి, మీకు ఏదైనా తేలిగ్గా వచ్చేస్తుందనే భావన కలిగించడం సరికాదు. అలా రానప్పుడు వారు నిరాశకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ల శక్తి సామర్థ్యాలపై నమ్మకాన్ని ఉంచుతున్నామనే విషయాన్ని పెద్దలు వారికి తెలియజేస్తూ, ఏదైనా సాధించాలంటే కష్టపడాలనే విషయాన్ని తెలియజేయాలి.

"పిల్లలకు ఎల్లప్పుడూ అటెన్షన్ సీకింగ్ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా చిన్న పని చేశామనుకుంటే ఎదుటి వారు ఎలా స్పందిస్తున్నారో తెలుసుకోవాలని వారికి ఉంటుంది. ఏదైనా సాధించినప్పుడు వారి ప్రతిభను ప్రశంసించడం చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ పిల్లలు ఎక్కడైనా సరిగా ప్రవర్తించకపోతే వారికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పండి. పిల్లలను దూషించినప్పుడు, గట్టిగా తిట్టినప్పుడు వారు ఇంకా ప్రతికూలంగా తయారవుతారు. చిన్నారుల ప్రతిభను గుర్తించి ప్రశంసించినప్పుడు, ఇలా చేస్తే నన్నందరూ మెచ్చుకుంటారు అనుకుని వారు మరింత పాజిటివ్​గా ఉండేందుకు తోడ్పడుతుంది" -పి.శైలజ, క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్

పుస్తక పఠనం, పజిల్స్ చేయించాలి : పిల్లల ఆటపాటల్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో పాలుపంచుకోవాలి. పుస్తకాలు చదవటం, పజిల్స్‌ చేయటం లాంటివి చేయించాలి. ఫలితంగా వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరగటమే కాకుండా తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య అనుబంధం బలపడుతుంది. అంతేకాక నేర్చుకునే నైపుణ్యం, సమస్యల్ని పరిష్కరించే తెలివితేటలూ అలవడతాయి.

పిల్లలకు మంచి విద్యను అందించడంలో కుటుంబమే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మంచి వాతావరణంలో పెరిగిన పిల్లలు సరైన ఆలోచనా దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటారు. చిన్నారులు ఎలాంటి వారి దగ్గర పెరుగుతారో, వారినే ఆదర్శంగా తీసుకుంటారని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

ఇవి చేస్తే మేలు :

  • పిల్లలకు ఆడుకునేందుకు కొంత సమయం కేటాయించాలి.
  • మోరల్ స్టోరీలు చెప్పడం, మంచి పుస్తకాలు చదివించడం చేయాలి.
  • తోటి పిల్లలతో సంభాషించనివ్వాలి.
  • అప్పుడప్పుడూ బయటకు ట్రిప్​లకు తీసుకెళ్లాలి.
  • పిల్లలతో కాసేపు కూర్చుని వారితో మాట్లాడాలి.
  • ఒంటరిగా, సమూహంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో చూడాలి.

