సానబెడితే నీలోనూ ఓ 'మెస్సి' - ఎంచుకున్న రంగంలో 'విజయానికి నాలుగు మెట్లు' ఇవే

మెస్సీ జీవితం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలేంటి? - ఓ సామాన్య వ్యక్తి అసామాన్య క్రీడాకారుడిగా ఎలా ఎదిగాడు? - జీవితంలో విజయం సాధించడం ఎలా?

How to Achieve Success in Life
How to Achieve Success in Life (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 11:15 AM IST

How to Achieve Success in Life : లియోనల్ మెస్సి. ఈ పేరు వినగానే సాకర్ ప్రియులు ఊగిపోతారు. ఇవాళ హైదరాబాద్​ నగరంలో ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌ ఆడనుండగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సైతం బరిలో దిగనున్నారు. అయితే మెస్సీ ఒక్కరోజులోనే ఈ స్థాయికి చేరుకోలేదు. దానివెనక ఎన్నో ఏళ్ల శ్రమ ఉంది. ఎన్నో ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొని ఒక్కోమెట్టూ ఎక్కుతూ ప్రపంచం గుర్తించదగ్గ స్థాయికి ఎదిగారు.

తనకు ఓ బ్రాండ్ ఏర్పరచుకోవడమే కాకుండా, దాన్ని కోల్పోకుండా మెస్సి రాణిస్తున్న తీరు స్ఫూర్తిదాయకం. ఒక్క ఫొటో దిగేందుకు రూ.10 లక్షలు చెల్లించాలంటే ఆయన బ్రాండ్‌ ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ స్థాయిలో మనం రాణించలేమా అంటే, ఎంచుకున్న రంగంలో మనసు పెట్టి కసిగా సాధన చేస్తే మీరు కూడా మాస్టర్​ కావొచ్చు. మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్​ను పెంచుకొని సెలబ్రిటీగా ఎదగొచ్చు. వాటికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సంకల్పం : ఎంతటి ఘన విజయం సాధించాలన్నా, మన మదిలో మెరవాల్సిన మొదటిది సంకల్పమే. లక్ష్యసాధనలో ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ ఎదుర్కోవాలంటే ఇది కావాల్సిందే. అదే మెస్సిని ఓ మాములు వ్యక్తి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చింది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉన్నత స్థాయిలో సత్తా చాటుతున్న వారెంతో మంది ఉన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదివి లక్ష్యం చేరుకున్న వారు అనేకం. పలు రంగాల్లో వారు సత్తాచాటుతున్నారు. మరి ఆ దిశగా సాగలేమా అని ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకుందాం.

నిరంతర శ్రమ : ‘శ్రమ నీ ఆయుధమైతే విజయం నీకు బానిసే’ అంటూ యువతకు సందేశం ఇచ్చారు స్వామి వివేకానంద. ఇది ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలతో ముడిపడిందే. నిరంతరం శ్రమించే తత్వమనేది నలుగురిలో ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది. బాలలు, యువతను సెల్‌ఫోన్‌ భూతం వేధిస్తోంది. సమయం వృథాకు ముఖ్య కారణం అదే. చదువు, ఉద్యోగం, రోజువారీ పనులు, విలువైన కాలాన్ని స్మార్ట్​ఫోన్ హరిస్తుందని గుర్తించాలి.

నైపుణ్యమే కీలకం : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఉద్యోగావకాశాలనేవి నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్లకే ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. కాలానుగుణంగా మార్పును ఆకళింపు చేసుకోవడమనేది తప్పనిసరి. సీనియర్ల సలహాలు, తర్ఫీదు, నిత్య విద్యార్థిగా కొత్తదనం నేర్చుకోవాలనే తపన జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలు అధిరోహించేందుకు ఉపయోగపడతాయి. నైపుణ్యాలు ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా సత్తా చాటవచ్చు.

వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం : ఏ వ్యక్తయినా సమాజంలో రాణించాలంటే వ్యక్తిత్వం అనేది అతిముఖ్య పాత్రను పోషిస్తుంది. మాటతీరు, నడవడిక, ఆలోచనా సరళి తదితర విషయాలు వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఉన్నత విలువలను కలిగి ఉంటే చిరస్థాయిలో నిలిచిపోతారు. ఇందుకు బాల్యం నుంచే పిల్లలకు క్రమశిక్షణను నేర్పించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తమదైన వ్యక్తిత్వాన్ని చాటితే బ్రాండ్‌ సృష్టించవచ్చని చెబుతున్నారు.

డా. బండి శ్రీకాంత్‌ (EENADU)

నిరంతర పరిశోధకుడు : సిద్దిపేట గ్రామీణ మండలంలోని రావురూకుల గ్రామానికి చెందిన డా. బండి శ్రీకాంత్‌ పరిశోధకుడిగా ప్రత్యేకత చాటుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 15 పీజీలు, పీహెచ్‌డీ పూర్తిచేశారు. ఫిషరీస్‌ - ఆక్వాకల్చర్, సెరీకల్చర్, ఎంటమాలజీ, పెస్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్, ఎనిమల్‌ డైవర్సిటీ తదితర వాటిల్లో పరిశోధిస్తున్నారు. మరో ముగ్గురితో కలిసి రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై చేసిన పరిశోధన అంశం ఎల్స్‌వేర్‌ అంతర్జాతీయ జర్నల్‌లో ప్రచురితమైంది. మరో మిత్రుడితో కలిసి పలు అంశాలపై నాలుగు పుస్తకాలు ఆయన రాశారు.

శిక్షణ ఇస్తూ తీర్చిదిద్దుతూ : అనుముల మధుసూదన్‌ అనే వ్యక్తి మెదక్‌లో అథ్లెటిక్స్‌ శిక్షకుడిగా పేరు గడించారు. హవేలిఘనపూర్‌ జిల్లాపరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పీడీగా పని చేస్తున్న ఈయన జిల్లా అథ్లెటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పలు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో అథ్లెటిక్స్‌ జట్టుకు కోచ్‌గా కూడా పని చేశారు. మెదక్‌ జిల్లాలోని జంబికుంటకు చెందిన ఈయన విద్యార్థులు, యువకులకు అథ్లెటిక్స్‌లో ఉచిత శిక్షణను అందిస్తూ ఎంతోమందిని క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. పట్టణంలోని సాయ్‌ అవుట్‌డోర్‌ స్టేడియాన్ని వేదికగా చేసుకున్నారు.

చదువుకోకుండానే 14 దేశాలకు : లక్ష్మమ్మ. ఈ పేరు జహీరాబాద్, పరిసర ప్రాంతాల్లో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. హుమ్నాబాద్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఈమె నిరక్షరాస్యురాలు. పస్తాపూర్‌ కేంద్రంగా కొనసాగుతున్న డీడీఎస్‌లో 30 సంవత్సరాల కిందట చేరారు. అప్పటి నుంచి తమకున్నటువంటి రెండెకరాలలో 30 రకాల చిరుధాన్యాలను సాగు చేస్తున్నారు. వ్యవసాయంలో తనకున్న పట్టుతో పంటలు, వాటి ప్రాముఖ్యత, సాగు పద్ధతులు, ప్రయోజనాలపై విస్తృత ప్రచారం చేశారు. ఈవిధంగా గుర్తింపు సాధించి ఆదర్శంగా నిలిచారు.

