చలి చంపేస్తోంది! - ఈ ఆహార జాగ్రత్తలతో బాడీని వెచ్చగా ఉంచుకోండి
హైదరాబాద్ నగరంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత - విజృంభిస్తున్న న్యుమోనియా, ఇన్ఫ్లూయెంజా కేసులు - వ్యాధులు ఎదుర్కొనేలా వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచుకోవడం ఎలా? - దీనిపై నిపుణుల సూచనలు మీకోసం
Published : December 8, 2025 at 11:58 AM IST
Precautions to Take During Winter Season : హైదరాబాద్ నగరంలో చలి తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతోంది. పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. ఫలితంగా వైరల్ వ్యాధులు విజృంభిస్తున్నాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం లాంటి అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. న్యుమోనియా, ఇన్ఫ్లూయెంజా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ శీతాకాలం సీజన్లో ఆహార జాగ్రత్తలతో రోగ నిరోధక శక్తి(ఇమ్యూనిటీ పవర్) పెంచుకోవచ్చునని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఎలాంటి జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి? తదితర అంశాలకు సంబంధించి ఉస్మానియా వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాజారావు తెలిపిన వివరాలు ఇవే.
సమతుల ఆహారంతో : చలికాలంలో తగిన ఆహరపు జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం ద్వారా శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకోవడంతో పాటు సరైన విటమిన్లు, మినరల్స్తో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు. చలి వాతావరణంలో చిరుధాన్యాలతో చేసిన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జొన్న, రాగి, కొర్రలు, సజ్జలు, సామలు, అరికలు, ఊదలతో చేసిన రొట్టెలు, జావ, సూప్స్, చిరుతిళ్లు శరీరానికి కావాల్సిన మిటమిన్లను పుష్కలంగా అందిస్తాయి.
- చిరుధాన్యాలతో చేసిన ఆహార పదార్థాల్లో ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, జింక్ పుష్కలంగా ఉండటంతో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఫైబర్ శాతం అధికంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణశక్తికి సహాయకారిగాను ఉండటమే కాకుండా మలబద్ధకం లాంటి సమస్యలను దరి చేరనీయవు. బరువు తగ్గేందుకూ ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
- చిరుధాన్యాల్లో ఉండే అమైనో ఆమ్లాలు ఆందోళన(స్ట్రెస్), కుంగుబాటును తగ్గించడంలో తోడ్పతతాయి. రోజూ అల్పాహారంలో భాగంగా ఏదైనా చిరు ధాన్యంతో చేసిన ఉప్మా, రొట్టె, దోసె, అన్నం రూపంలో తీసుకోవడం చాలా మేలని ఎన్ఐఎన్(జాతీయ పోషకాహార సంస్థ) శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
- మధ్యాహ్నం, రాత్రి తీసుకునే భోజనంలో మెంతికూర, పాలకూర, గోంగూర, క్యారెట్, బ్రోకలీ, క్యాలిఫ్లవర్, బీట్రూట్లాంటి ఆకుపచ్చని ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. రోజూ కనీసం 250 గ్రాములు ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా మినరల్స్, విటమిన్లు, యాంటి ఆక్సిడెంట్లు అందుతాయి.
- చలికాలంలో దొరికే పండ్లు నారింజలు, బత్తాయిలు, దానిమ్మ, జామ లాంటి పండ్లలో సి-విటమిన్, యాంటి ఆక్సిడెంట్లు వైరల్ వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. వేడివేడి సూప్లనేవి శరీర ఉష్ణోగ్రతలను సమతుల్యం చేయడంతోపాటు జలుబు నుంచి కూడా ఉపశమనమనం కల్పించడంలో ఉపయోగపడతాయి.
మరిన్ని జాగ్రత్తలు :
- అల్లం టీ, తులసీ టీ, మిరియాల సూప్ లాంటివి దగ్గు, జలుబు నుంచి కాస్త ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
- పాదాల పగుళ్లు తగ్గాలంటే అరటిపండు గుజ్జును అప్లై చేసి, ఓ పావు గంట తర్వాత కడగాలి.
- కాళ్ల వాపులున్నట్లయితే నువ్వుల నూనెతో మర్దనా చేసుకున్నట్లయితే ఫలితం ఉంటుంది.
- పెదాలు పొడిబారకుండా ఉండేందుకు వాటిపై కొబ్బరి నూనె లేదా తేనె లేదా పాలమీగడ రాసుకోవడం ఉత్తమం.
- చుండ్రు పోవాలంటే జుట్టును వేపనూనెతో మర్దనా చేయాలని, ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉంటాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
యోగా, ప్రాణాయామం : వాతావరణంలో మార్పులు వల్ల జలుబు, దగ్గు, చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలొస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే, బయటకు వెళ్లే సందర్భంలో మాస్కులను ధరించడం తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు. సూర్యరశ్మిలో వాకింగ్ చేయడం వల్ల వ్యాయామం అవుతుందని సూచించారు. తద్వారా విటమిన్ డి లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇంట్లో యోగా, ప్రాణాయామంతో పాటు తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేసి శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
