స్టీరింగ్ పట్టకపోయినా ప్రాణాలు పోతున్నాయి - రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మహిళల మరణాలే అధికం
Why Women Die In Road Accidents : రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మహిళల మరణాలు అధికంగా నమోదవడం ఆందోళనకరంగా మారింది. రోడ్లపై అభద్రంగా ఉండడంతో మహిళలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 12:37 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 12:48 PM IST
వాహనాల స్టీరింగ్ వీల్ పట్టుకోకపోయినా, రోడ్లపై మహిళల ప్రాణాలు అభద్రంగా మారుతున్నాయి. బైక్ వెనక కూర్చుని ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, రోడ్లపై నడుస్తున్నప్పుడు కూడా ఎక్కువ మంది మరణిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రవాణా శాఖ ఇటీవల తెలంగాణలో 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన రోడ్డు ప్రమాదాల గణాంకాలను విశ్లేషించింది. బైకులు, కార్లు, ఆటోలు, ఇతర వాహనాలను నడిపే వారి నిర్లక్ష్యం, తప్పుల కారణంగా మహిళలు ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వస్తోందన్న చేదు నిజాన్ని ఈ గణాంకాలు వెల్లడించాయి. కుటుంబ సభ్యుల డ్రైవింగ్ తప్పిదాలు కూడా శాపంగా మారుతున్నాయని తేలింది.
ద్విచక్ర వాహనాలపై వెనక కూర్చుని ప్రయాణించే మహిళల భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గత ఏడాది ఈ విధంగా 315 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చిన్న బిడ్డతో ద్విచక్ర వాహనంపై సురక్షితంగా కూర్చునే అవకాశం మహిళలకు లేదు. అటువంటి సందర్భాల్లో అతి వేగం, అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేయడం, వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడం, చక్రాల్లో చీర ఇరుక్కుపోవడం వంటివి ప్రాణ నష్టానికి లేదా తీవ్ర గాయాలకు దారితీస్తున్నాయి. - సీనియర్ అధికారి, రవాణా శాఖ
రోడ్డు దాటడం సురక్షితమేనా?
ఈ ఏడాదిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న 331 మంది మహిళలు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణించారు. వారు తమ పిల్లలతో రద్దీగా ఉండే రోడ్లను దాటుతుండగా, వాహనాల నుంచి దిగుతుండగా, గ్రామాలకు వెళ్తూ హైవేలను దాటుతుండగా ఈ ప్రమాదాలు జరిగాయి.
ఇలా చేస్తే ప్రాణాలు సేఫ్!
- ద్విచక్ర వాహనాలపై వెనక కూర్చునే మహిళలు హెల్మెట్లు ధరించేలా చూడటం.
- కార్లలో ముందు, వెనక ప్రయాణికులకు సీట్ బెల్టులు వాడటంపై అవగాహన కల్పించడం
- ఆటోలలో ప్రయాణికుల భద్రతను మెరుగుపరచడం
- పాదచారులకు సురక్షిత మార్గాలను కల్పించడం వంటి చర్యల ద్వారా మరణాలను అరికట్టవచ్చని రవాణా శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
|2025లో ప్రమాదాలు ఇలా
|మొత్తం మరణాలు
|మహిళల మరణాలు
|అందులో డ్రైవింగ్ చేస్తూ
|గాయపడిన మహిళలు
|ప్రయాణిస్తుండగా, నడిచి వెళుతుండగా మరణాలు
|6,701
|986
|38
|6,769
|948
వాహనాలు నడిపేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- పరిమిత వేగంతో వాహనాలను నడపాలి.
- వాహనం ఎక్కితే హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్ ధరించాలి.
- నిద్రమత్తులో, మద్యం తాగి వాహనాలు నడపకూడదు.
- ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తప్పక పాటించాలి.
- ఫ్యామిలీ, స్నేహితులతో గొడవ జరిగినప్పుడు, భావోద్వేగాలతో ఉన్నప్పుడు ప్రయాణాలు చేయరాదు.
- సెల్ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయరాదు.
- ముందు వెళ్తున్న వాహనానికి తగినంత దూరం పాటించాలి.
నిత్యం రక్తమోడుతున్న హైవేలు - హడలెత్తిస్తున్న జాతీయ రహదారి-65
మీ ప్రాణం విలువ రూ.500 కాకూడదు - హెల్మెట్ కొనేటప్పుడు పొదుపు వద్దు