రాఖీ గిఫ్ట్స్ : కాస్త వెరైటీగా - జీవితాంతం తోడుగా ఉండేలా - మీ సోదరికి ఈ బహుమతులు ఇవ్వండి
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదలైన రక్షాబంధన్ సందడి - వినూత్నంగా రాఖీ పౌర్ణమి చేసుకోవడం ఎలా? - సోదరికి ఎలాంటి బహుమతులు ఇస్తే మంచిది?
Published : August 28, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 10:57 AM IST
Rakha Bandan Gift Ideas 2026 : సోదర సోదరీమణుల మధ్య ప్రేమానురాగాలను చాటుకునే పండగ రక్షాబంధన్. చెల్లికి అన్న, అక్కకు తమ్ముడు 'నేనున్నా'నని అభయమిస్తూ రాఖీ కట్టించుకొని ఆమె రక్షణకు హామీ ఇస్తారు. సాధారణంగా రాఖీతో పాటు మిఠాయిలు, బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడమనేది ఆనవాయితీ. ఈసారి అందుకు భిన్నంగా ‘జీవితాంతం ఉపయోగపడే కానుక’ అందిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఆప్యాయతతో పాటు ఆర్థిక భరోసా, ఆరోగ్య భద్రత, భవిష్యత్తుకు తోడ్పాటునిచ్చే కానుకలు ఎన్నో ఉన్నాయి. బహుమతి ఎంత ఖరీదన్నది ముఖ్యం కాదు. అది ఎంతకాలం వారికి ఉపయోగపడుతుందన్నదే ముఖ్యం. ప్రేమతో ఇచ్చిన చిన్న పొదుపు, ఆరోగ్య భద్రతకు చేసిన సాయం, చదువుకు అందించే తోడ్పాటు రాఖీ బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు : సోదరి పేరిట ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (ఎఫ్డీ) ప్రారంభించడం మేలైన ఆర్థిక బహుమతి అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఆమె డబ్బును సురక్షితంగా ఉంచడం మాత్రమే కాకుండా, స్థిరమైన వడ్డీ ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. తపాలా కార్యాలయంలో ఈ డిపాజిట్లు వివిధ కాల వ్యవధులతో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆమె ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా 1-5 ఏళ్ల వరకు ఎఫ్డీని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ కానుక ఆమెకు ఆర్థిక భరోసాతో పాటు, నగదు పొదుపు ప్రాముఖ్యాన్నీ నేర్పుతోంది.
ఆడపిల్ల భవిష్యత్తుకు పొదుపు : ఇంట్లో ఆడబిడ్డ ఉంటే ఆమె భవిష్యత్తు కోసం ‘సుకన్య సమృద్ధి యోజన’లో ఖాతా తెరిపించి ప్రారంభ జమ చేయవచ్చు. సోదరి పేరుతో చిన్న మొత్తంతో సేవింగ్ లేదా పెట్టుబడిని ప్రారంభించి, భవిష్యత్తులో విద్య, ఉన్నత చదువులు, ఇతర ముఖ్య అవసరాలకు ఉపయోగపడేలా చూడొచ్ఛు. ప్రతి నెల కొంత మొత్తం జమ చేసే బాధ్యతను కుటుంబ సభ్యులు పంచుకుంటే అది మరింత సులభమని చెప్పొచ్చు.
- హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి 15 ఏళ్ల కిందట రక్షాబంధన్ సందర్భంగా 10 ఏళ్ల వయసున్న సోదరి పేరు మీద పోస్టాఫీసులో ‘సుకన్య సమృద్ధి యోజన’ ఖాతా తెరిచి నెలకు రూ.2000 చొప్పున క్రెడిట్ చేశారు. ఆమె పెళ్లి వయసు వచ్చేసరికి ప్రస్తుతం ఉన్న వడ్డీ లెక్కల ప్రకారం సుమారు రూ.11 లక్షలకు పైగా జమైంది. సోదరి పెళ్లికి ఏ అప్పూ చేయకుండానే వివాహం జరిపించారు. ఇది కేవలం ఉదాహరణ మాత్రమే.
పిల్లలకు చదువే పెట్టుబడి : పిల్లలకు పుస్తకాలు, విద్యా సామగ్రి, చదువుకు ఉపయోగపడే కంప్యూటర్ తదితర కానుకలివ్వొచ్చు. చిన్న మొత్తంతో వారి పేరుపై పొదుపు అకౌంట్ ప్రారంభించి భవిష్యత్తు కోసం దాచడం కూడా ఉపయోగకరం. ఇప్పుడిచ్చే చిరు కానుక రేపటి పెద్ద అవసరానికి అండగా నిలుస్తుంది.
హెల్త్ ఇన్యూరెన్స్ : సోదరి ఆరోగ్యాన్ని మించి విలువైంది ఏదీ ఉండదు. ఆమె పేరిట ఆరోగ్య బీమా పాలసీ(హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్) తీసుకోండి. తద్వారా ఆమె ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలకు ఆర్థిక రక్షణను కల్పించొచ్చు. ఈ రాఖీ పర్వదినాన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ బహుమతిగా ఇస్తే ఊహించని వైద్య ఖర్చుల బారినపడకుండా చూసినట్టే. ఇది మీ సోదరి పట్ల మీరు చూపే ప్రేమ, శ్రద్ధను చూపిస్తోంది. ఇప్పటికే తనకు పాలసీ ఉంటే, దానికి సూపర్ టాపప్ చేయించడం మంచిది.
తీపి జ్ఞాపకాలు పంచుదాం : పెద్దలయితే వారు చాలాకాలంగా వెళ్లాలనుకుంటున్న ఆధ్యాత్మిక లేదా సందర్శనీయ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లడం మంచిది. ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి వారితో ఒకరోజు ఆనందంగా గడపడం, పాత ఫొటోలు, మధుర జ్ఞాపకాలతో ప్రత్యేక ఆల్బమ్ను తయారు చేసి ఇవ్వడం ద్వారా వారి ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేయొచ్చు.
అవసరానికి అనుగుణంగా : అవసరానికి అనుగుణంగా ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే కానుకలను కూడా ఇవ్వొచ్చు. యువతీ, యువకులకు నాణ్యమైన శిరస్త్రాణం (హెల్మెట్), వృద్ధులకు అవసరమైన ఆరోగ్య పరికరాలు, దివ్యాంగులకు వీల్చైర్, వాకర్ తదితర సహాయక పరికరాలను అందించొచ్చు. కంటి, దంత పరీక్షలు చేయించుకునేలా ఆరోగ్య సేవల వోచర్లు లేదా కార్డులు లాంటివి ఇవ్వడం కూడా మంచి ఆలోచనే అని చెప్పవచ్చు.
ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు :
- రాఖీ కట్టిన తర్వాత ఓ మొక్కను నాటడం.
- అనాథ ఆశ్రమంలోని పిల్లలతో కలిసి పండగను జరుపుకోవడం.
- ఓల్డేజ్హోమ్నకు వెళ్లి పెద్దలతో కొంత సమయం గడపడం.
- బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం లేదా ఆరోగ్య శిబిరం నిర్వహించడం.
- నిరుపేద కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరకులు అందించడం.
- ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు బుక్స్, బ్యాగులు ఇవ్వడం.
- ఒక్కరోజు సేవకే పరిమితం కాకుండా అవసరమైన వారికి నిరంతరం సేవ చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకోవడం.
రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?
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