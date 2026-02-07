రోజ్ డే స్పెషల్ : రిలేషన్లో మీరు ఏ ఫేజ్లో ఉన్నారు? - ప్రేమను బట్టి గులాబీ రంగు మారుతుందని తెలుసా?
వాలంటైన్స్ వీక్ మొదలైంది - మనసుకు నచ్చిన మనిషికి అందమైన గులాబీ ఇచ్చి ప్రేమను తెలియజేసే రోజు - రోజ్ డే స్పెషల్గా ఎమోషన్కు సరిపోయే గులాబీ రంగు ఏంటో చూద్దాం
Published : February 7, 2026 at 10:39 AM IST
Special Significance of Rose Day : క్యాలెండర్లో తేదీలు మారుతున్నాయి. కానీ ప్రేమికుల మనసులు మాత్రం మారడం లేదు. మంచు కురిసే వేళలో మనసును తట్టి లేపే మల్లె తీగలా వాలంటైన్స్ డే వచ్చేసింది. గులాబీ రేకుల గుసగుసలు, చాకెట్ల తీపి కబుర్లు, ఎర్రటి రంగులతో మెరిసి పోతున్న గిఫ్ట్ షాపులు ఇవన్నీ చూస్తుంటే లోకమంతా ఒకే దగ్గర ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 14 వస్తుందంటేనే ప్రేమికులకు పండగ. ఆ సందడి ఈరోజు (ఫిబ్రవరి 7) నుంచి వారం రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఇవాళ 'రోజ్ డే'. మీ మనసుకు నచ్చిన మనిషికి అందమైన ఓ గులాబీ ఇచ్చి మీ ప్రేమను తెలియజేసే రోజు. ఇక వారం రోజుల పాటు సందడే సందడి. రోజ్ డేతో మొదలై ప్రపోజ్ డే, చాక్లెట్ డే, టెడ్డీ డే, కిస్ డే, హగ్ డే వచ్చేస్తాయి. చివరి రోజున వాలంటైన్స్ డేతో ప్రేమ పండగ రసకందాయంలో పడుతుంది. మరి రోజ్ డే ప్రత్యేకత ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రిలేషన్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో ఫేజ్లో ఉంటారు. ప్రతి అనుభూతిని ఒక్కో రంగుతో పోల్చి, ఆ ఎమోషన్కు సరిపోయే రంగు గులాబీని అవతలి వారికి ఇస్తారీ రోజు.
- గాఢమైన రొమాంటిక్ లవ్కు రెడ్ రోజ్
- సున్నితమైన స్నేహపూర్వక భావాలను తెలియజేయడానికి ఎల్లో రోజ్
- స్వచ్ఛమైన అభిమానాన్ని చూపించడానికి వైట్ రోజ్
- కృతజ్ఞత, అడ్మిరేషన్ తెలియజేయడానికి లేత గులాబీ
- కేరింగ్ అండ్ లవ్కు పింక్ రోజ్
- మీకు ఆ వ్యక్తి ఎంతో స్పెషల్ వారైతే వారికి బ్లూ రోజ్
- చూశారుగా, ఈ రోజు ఏ కలర్ రోజ్ ఇవ్వాలో ఆలోచించుకొని ఇచ్చేయండి మరి.
సెవన్ డేస్ వాలంటైన్ హ్యాంపర్ : ఒక్కో రోజు ఒక్కో ప్రత్యేకతకు తగ్గట్టే, అన్ని రోజులూ తమ ప్రేమను చూపాలనుకునే వారి కోసం సెవెన్ డేస్ వాలంటైన్ హ్యాంపర్, వాలంటైన్ వీక్ హ్యాంపర్ అంటూ మార్కెట్లో బోలెడు బహుమతులు దొరుకుతున్నాయి. ఓయో హ్యాపీ, ఇండియా గిఫ్ట్స్ లాంటి రకరకాల వెబ్సైట్లలో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనం ముందుగానే ఆర్డర్ చేశామంటే వారం రోజులూ రోజుకో కానుక అందించి, మీ లవర్ని ఆశ్చర్యపరచొచ్చు. అందులో కొన్ని మీ కోసం.
'ప్రియమైన బంగారానికి బంగారు కానుక' : తనకు ఎంతో ప్రియమైన తన ప్రియురాలికి ప్రియమైన కానుక ఇవ్వాలనుకునే వారు ఎక్కువగా బంగారు లాకెట్, జ్యువెల్లరీ, గోల్డ్ రింగ్, బంగారు బ్రాస్లెట్ లాంటి మొదలైన గిఫ్ట్లతో తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తుంటారు. ఇది గ్రహించే ఆభరణాల తయారీదారులూ ప్రేమ గుర్తుల్ని పసిడిమెరుపులతో కలిపి సరికొత్త డిజైన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇది వరకు లవ్ లాకెట్లు, ఉంగరాలు మాత్రమే ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు లవ్ పదంలోని అక్షరాలూ (love), గులాబీ పువ్వులూ, ప్రేమికుల జంటల రూపాలతోనూ వస్తున్నాయి. వీటినీ ట్రై చేయొచ్చు.
ప్రేమతో నీ బంగారం - గ్రీటింగ్ కార్డుతో : 'ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా తెలుపనూ- ఎదలోని ప్రేమనూ, మృదువైన మాటనూ' అంటూ ఓ అమ్మాయి తన మనసులోని మాటను కాగితం మీద అక్షరాలుగా పేర్చి ప్రేమించిన అబ్బాయికి గ్రీటింగ్ కార్డులా అందిస్తుంది. ఇప్పటికీ ప్రేమ అనగానే వెంటనే గుర్తుకొచ్చేది ఆ ప్రేమ లేఖలే. ఇప్పుడు గ్రీటింగ్ కార్డుల్లోనూ కొత్త రకాలు ఉన్నాయి. మన మనసులోని భావాన్ని చెప్పే లవ్స్టోరీ రొమాంటిక్ కార్డ్స్, వుడెన్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్లాంటి వెరైటీలెన్నో ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా మీ ప్రేమను వ్యక్తపరచండి.
