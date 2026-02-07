ETV Bharat / state

రోజ్​ డే​ స్పెషల్​ : రిలేషన్​లో మీరు ఏ ఫేజ్​లో ఉన్నారు? - ప్రేమను బట్టి గులాబీ రంగు మారుతుందని తెలుసా?

వాలంటైన్స్​ వీక్​ మొదలైంది - మనసుకు నచ్చిన మనిషికి అందమైన గులాబీ ఇచ్చి ప్రేమను తెలియజేసే రోజు - రోజ్​ డే స్పెషల్​గా ఎమోషన్​కు సరిపోయే గులాబీ రంగు ఏంటో చూద్దాం

Special Significance of Rose Day
Special Significance of Rose Day (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 10:39 AM IST

Special Significance of Rose Day : క్యాలెండర్​లో తేదీలు మారుతున్నాయి. కానీ ప్రేమికుల మనసులు మాత్రం మారడం లేదు. మంచు కురిసే వేళలో మనసును తట్టి లేపే మల్లె తీగలా వాలంటైన్స్ డే వచ్చేసింది. గులాబీ రేకుల గుసగుసలు, చాకెట్ల తీపి కబుర్లు, ఎర్రటి రంగులతో మెరిసి పోతున్న గిఫ్ట్​ షాపులు ఇవన్నీ చూస్తుంటే లోకమంతా ఒకే దగ్గర ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 14 వస్తుందంటేనే ప్రేమికులకు పండగ. ఆ సందడి ఈరోజు (ఫిబ్రవరి 7) నుంచి వారం రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఇవాళ 'రోజ్​ డే'. మీ మనసుకు నచ్చిన మనిషికి అందమైన ఓ గులాబీ ఇచ్చి మీ ప్రేమను తెలియజేసే రోజు. ఇక వారం రోజుల పాటు సందడే సందడి. రోజ్​ డేతో మొదలై ప్రపోజ్​ డే, చాక్లెట్​ డే, టెడ్డీ డే, కిస్​ డే, హగ్​ డే వచ్చేస్తాయి. చివరి రోజున వాలంటైన్స్​ డేతో ప్రేమ పండగ రసకందాయంలో పడుతుంది. మరి రోజ్​ డే ప్రత్యేకత ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ రిలేషన్​లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో ఫేజ్​లో ఉంటారు. ప్రతి అనుభూతిని ఒక్కో రంగుతో పోల్చి, ఆ ఎమోషన్​కు సరిపోయే రంగు గులాబీని అవతలి వారికి ఇస్తారీ రోజు.

  • గాఢమైన రొమాంటిక్​ లవ్​కు రెడ్​ రోజ్​
  • సున్నితమైన స్నేహపూర్వక భావాలను తెలియజేయడానికి ఎల్లో రోజ్​
  • స్వచ్ఛమైన అభిమానాన్ని చూపించడానికి వైట్​ రోజ్​
  • కృతజ్ఞత, అడ్మిరేషన్​ తెలియజేయడానికి లేత గులాబీ
  • కేరింగ్​ అండ్​ లవ్​కు పింక్​ రోజ్
  • మీకు ఆ వ్యక్తి ఎంతో స్పెషల్​ వారైతే వారికి బ్లూ రోజ్​
  • చూశారుగా, ఈ రోజు ఏ కలర్​ రోజ్​ ఇవ్వాలో ఆలోచించుకొని ఇచ్చేయండి మరి.

సెవన్​ డేస్​ వాలంటైన్​ హ్యాంపర్​ : ఒక్కో రోజు ఒక్కో ప్రత్యేకతకు తగ్గట్టే, అన్ని రోజులూ తమ ప్రేమను చూపాలనుకునే వారి కోసం సెవెన్​ డేస్​ వాలంటైన్​ హ్యాంపర్​, వాలంటైన్​ వీక్​ హ్యాంపర్​ అంటూ మార్కెట్​లో బోలెడు బహుమతులు దొరుకుతున్నాయి. ఓయో హ్యాపీ, ఇండియా గిఫ్ట్స్​ లాంటి రకరకాల వెబ్​సైట్లలో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనం ముందుగానే ఆర్డర్​ చేశామంటే వారం రోజులూ రోజుకో కానుక అందించి, మీ లవర్​ని ఆశ్చర్యపరచొచ్చు. అందులో కొన్ని మీ కోసం.

'ప్రియమైన బంగారానికి బంగారు కానుక' : తనకు ఎంతో ప్రియమైన తన ప్రియురాలికి ప్రియమైన కానుక ఇవ్వాలనుకునే వారు ఎక్కువగా బంగారు లాకెట్​, జ్యువెల్లరీ, గోల్డ్ రింగ్, బంగారు బ్రాస్​లెట్​ లాంటి మొదలైన గిఫ్ట్​లతో తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తుంటారు. ఇది గ్రహించే ఆభరణాల తయారీదారులూ ప్రేమ గుర్తుల్ని పసిడిమెరుపులతో కలిపి సరికొత్త డిజైన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇది వరకు లవ్​ లాకెట్లు, ఉంగరాలు మాత్రమే ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు లవ్​ పదంలోని అక్షరాలూ (love), గులాబీ పువ్వులూ, ప్రేమికుల జంటల రూపాలతోనూ వస్తున్నాయి. వీటినీ ట్రై చేయొచ్చు.

ప్రేమతో నీ బంగారం - గ్రీటింగ్​ కార్డుతో : 'ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా తెలుపనూ- ఎదలోని ప్రేమనూ, మృదువైన మాటనూ' అంటూ ఓ అమ్మాయి తన మనసులోని మాటను కాగితం మీద అక్షరాలుగా పేర్చి ప్రేమించిన అబ్బాయికి గ్రీటింగ్‌ కార్డులా అందిస్తుంది. ఇప్పటికీ ప్రేమ అనగానే వెంటనే గుర్తుకొచ్చేది ఆ ప్రేమ లేఖలే. ఇప్పుడు గ్రీటింగ్​ కార్డుల్లోనూ కొత్త రకాలు ఉన్నాయి. మన మనసులోని భావాన్ని చెప్పే లవ్​స్టోరీ రొమాంటిక్​ కార్డ్స్​, వుడెన్​ గ్రీటింగ్​ కార్డ్స్​లాంటి వెరైటీలెన్నో ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా మీ ప్రేమను వ్యక్తపరచండి.

