ఈ ఒక్క యాప్​తో ఫోన్​కు భద్రత, సైబర్ నేరాలకు చెక్!

ప్రైవసీకి భంగం కలిగిస్తోందని ఆరోపణలు - మొబైల్‌లో డిఫాల్ట్‌గా ఉండాలని మొదలు ఉత్తర్వులు - డిలీట్ చేయడానికి వీల్లేకుండా ఉండేలా ఆదేశాలు - తప్పనిసరిగా ఉంచాల్సిన పని లేదని క్లారిటీ

Sanchar Saathi App
Sanchar Saathi App (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 5:44 PM IST

4 Min Read
Sanchar Saathi App : సైబర్ నేరాలకు అడ్డు అదుపు లేకుండా పోతోంది. తెల్లారితే చాలు. ఇందుకు సంబంధించిన వార్తలే అంతటా. టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ అందుకు తగ్గట్టుగానే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ పెరుగుతున్నాయి. పోగొట్టుకున్న సొమ్మును రికవర్ చేసే అవకాశం కూడా తక్కువగా ఉండడం వల్ల కోట్ల రూపాయలు నష్టపోవాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

ఇప్పుడు సంచార్ సాథీ యాప్‌ను తీసుకుని రావడం వాటిల్లో ఒకటే అంటోంది . ఇకపై ఈ యాప్ డిలీట్ చేయడానికి కూడా వీల్లేకుండా అన్ని ఫోన్లలోనూ డిఫాల్ట్‌గా ఉండాల్సిందేనని ఇటీవలే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అప్పటి నుంచి అలజడి మొదలైంది. ఈ కారణంగానే కేంద్రం కాస్త వెనక్కి తగ్గి నిబంధనల్లో మార్పు చేయాల్సి వచ్చింది. అసలు ఏంటీ వివాదం? సంచార్ సాథీ యాప్ ఎలా పని చేస్తుంది? వచ్చిన అభ్యంతరాలేంటి? కేంద్రం చేసిన మార్పులేంటి?

మొబైల్​లో డిఫాల్ట్​గా సంచార్ సాథీ యాప్​ : సంచార్ సాథీ. ఇదేం కొత్తది కాదు. రెండేళ్ల క్రితమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పోర్టల్‌ తీసుకుని వచ్చింది. తరవాత ఈ ఏడాది జనవరిలో సైబర్ నేరాలను అడ్డుకునేందుకు ఉద్దేశించిన సంచార్ సాథీ అప్లికేషన్‌ తెచ్చింది. పోర్టల్ వచ్చి రెండేళ్లవుతోందన్న మాటే కానీ ఈ సర్వీస్‌లు వాడుకుంటున్న వారి సంఖ్య చాలా తక్కువ. అందుకే ఇకపై అందరూ ఈ సేవలు వాడుకునే విధంగా కేంద్రమే జోక్యం చేసుకుంది. మొబైల్‌లో డిఫాల్ట్‌గా సంచార్ సాథీ యాప్‌ ఉండాలని ప్రకటన చేసింది.

సంచార్ సాథీ సేఫేనా? - అవసరమైతే యాప్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చంటున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం (ETV)

ప్రైవేట్​గా ఉత్తర్వులు జారీ : ఈ మేరకు నవంబర్ 28వ తేదీన ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. అయితే ఈ ఉత్తర్వులను ప్రైవేట్‌గా ఉంచింది. యాపిల్, సామ్‌సంగ్, షియోమి, వివో, అప్పో సంస్థలకు ఈ ఆర్డర్‌లు జారీ అయ్యాయి. కొత్త ఫోన్‌లలో తప్పనిసరిగా ఈ యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఉండాలని తేల్చి చెప్పింది. అంతే కాదు. 90 రోజుల్లో ఇది అమల్లోకి రావాలని స్పష్టం చేసింది. పాత మొబైల్స్‌లో అయితే సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్‌తో పాటు ఈ యాప్ వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.

కేంద్రం నిబంధనల్లో సడలింపు : సంచార్ సాథీ యాప్‌ డిఫాల్ట్‌గా ఉండాలి అనగానే ప్రతిపక్షాలు చేసిన మొదటి వాదన ఏంటంటే వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం వాటిల్లుతుందని. ఈ యాప్‌ డిఫాల్ట్‌గా ఉండడం వల్ల ఓ వినియోగదారుడు చేసే ప్రతి ఫోన్ కాల్, పంపే ప్రతి మెసేజ్‌పైనా నిఘా ఉంటుందని, దీని వల్ల ప్రైవసీకి విలువే ఉండదని కాంగ్రెస్ వాదించింది. రాజ్యాంగానికే విఘాతం కలిగించే విధంగా ఉందనీ మండి పడింది. స్మార్ట్‌ఫోన్లు అన్నింటినైనా కేంద్రం నిఘా ఉంటుందన్నది ఆ పార్టీ వ్యక్తం చేస్తున్న అభ్యంతరం. మొబైల్ సంస్థలు కూడా దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో సానుకూలంగా స్పందించినట్టుగా లేవు.

యాపిల్ అయితే నేరుగానే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం. డిఫాల్ట్‌గా యాప్‌ ఉంచడం అనేది సాధ్యం కాదు అని కాస్త గట్టిగానే తేల్చి చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. ఇంత జరిగాకే కేంద్రం ఈ నిబంధనల్లో కాస్త సడలింపు చేసింది. పార్లమెంట్‌లోనూ ఈ వ్యవహారంపై అలజడి రేగడం వల్ల స్వయంగా టెలికాం మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ఓ ప్రకటన చేశారు. ఈ వివాదం ఓ కొలిక్కి తెచ్చేందుకు స్పష్టత ఇచ్చారు.

''సంచార్ సాథీ యాప్‌తో వ్యక్తిగత డేటాపై నిఘా ఉండదు. కాల్ మానిటరింగ్ కూడా చేయదు. మీకు ఇష్టమైతేనే ఈ యాప్ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే వదిలేయవచ్చు. మీ మొబైల్‌లో ఈ యాప్ ఉంచుకోవాలి అనుకుంటే ఉంచుకోవచ్చు. లేదంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్‌లో డిఫాల్ట్‌గా కొన్ని యాప్స్ వస్తాయి. ఉదాహరణకు గూగుల్ మ్యాప్స్‌నే తీసుకుందాం. మీకు నచ్చితే వాడవచ్చు. లేదంటే డీయాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా సంచార్ సాథీ యాప్ వాడాలని లేకపోతే డిలీట్ చేయవచ్చు. ఇదేం తప్పనిసరి కాదు. యాప్ వినియోగించడం ఇష్టం లేకపోతే రిజిస్టర్ చేయకుండానే ఉండవచ్చు.'' - జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, కేంద్ర టెలికాం శాఖ మంత్రి

ఎందుకు యాప్​ డిఫాల్ట్​గా పెట్టాలనుకున్నారంటే? : ఇదీ కేంద్ర మంత్రి చెప్పిన విషయం. అంటే ఈ యాప్ డిఫాల్ట్ కాదు. అవసరం అనుకుంటే ఉంచుకోవచ్చు. లేదంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది పూర్తిగా వినియోగదారుడి ఇష్టం. పనిలో పనిగా అసలు ఈ యాప్ డిఫాల్ట్‌గా పెట్టాలని ఎందుకు అనుకున్నారో కూడా చెప్పారు సింధియా. దేశ పౌరులు ఎవరైనా సరే సైబర్ మాయాజాలంలో చిక్కుకోకుండా ఉండాలన్నదే తమ లక్ష్యం అని వివరించారు. అందుకే ఈ స్థాయిలో అందరిలోనూ అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది కేంద్రం. కాకపోతే యాప్ డిలీట్ చేసే వెసులుబాటు ఉండదని మొదట ఉత్తర్వులు రావడమే ఆందోళనలకు దారి తీసింది. ఇదో స్నూపింగ్ యాప్ అనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. మంత్రి ప్రకటనతో కొంత వరకూ ఈ వివాదానికి బ్రేక్‌లు వేసినట్టుగా అయింది.

అసలు ఈ యాప్ ఎలా పని చేస్తుంది? : ఈ అప్లికేషన్‌ని వినియోగదారులు ఎలా వాడాలనేది తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు. డిపార్ట్‌మెంట్ ఆప్ టెలీ కమ్యూనికేషన్స్ శాఖ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇది. ఆండ్రాయిడ్‌తో పాటు యాపిల్‌ ఐఓఎస్​ సాఫ్ట్‌వేర్‌లోనూ ఇది పని చేస్తుంది. మొబైల్ వినియోగదారులకు భద్రత కల్పించడంతో పాటు సైబర్ నేరాలు జరగకుండా నియంత్రించేందుకు తెచ్చిన యాప్ ఇది.

అనుకోకుండా మొబైల్ పోయినా, లేదా చోరీకి గురైనా అలాంటి సమయంలో ఆ ఫోన్ దుర్వినియోగం కాకుండా ఈ యాప్ ద్వారా అడ్డుకోవచ్చు. ఓసారి ఈ యాప్‌ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే చోరీకి గురైన లేదా పోగొట్టుకున్న మొబైల్‌ ఫోన్‌లో మరే సిమ్ వేసినా పని చేయని విధంగా బ్లాక్ చేయవచ్చు. సింపుల్‌గా ఓ రిక్వెస్ట్‌తో ఈ పని పూర్తి అవుతుంది. అంటే ఇలా బ్లాక్‌ అయిన మొబైల్‌ దేశంలో ఎక్కడున్నా సరే ట్రేస్ చేసేందుకు వీలవుతుంది.

