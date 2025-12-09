తుపాను, టైఫూన్, హరికేన్లు ఒకటే! - అన్నీ ప్రకృతి విపత్తులే!
శాస్త్రీయంగా ఇవన్నీ ఒకే రకంగా ఏర్పడతాయి - భౌగోళిక ప్రాంతం ఆధారంగా వేర్వేరు పేర్లు
What is Difference Between Cyclone, Typhoon and Hurricane: 'దిత్వా’ తుపాను శ్రీలంక, తమిళనాడులో బీభత్సం సృష్టించింది. గత నెలలో ‘ఫుంగ్-వాంగ్' సూపర్ టైఫూన్ ఫిలిప్పీన్స్ను వణికించిన విషయం తెలిసిందే. అక్టోబర్లో కరేబియన్ దేశం జమైకాలో 'మెలిసా' హరికేన్ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసింది. ఇవన్నీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలే.
మనకు అర్థం అయ్యేలా మాట్లాడుకోవాలి అంటే టైఫూన్, హరికేన్ కూడా తుపాన్లే. వీటి పేర్లు వేరైనా శాస్త్రీయంగా ఇవన్నీ ఒకే రకంగా ఏర్పడతాయి. అన్నీ ప్రమాదకరమైనవే. వాటి తీవ్రత ఆధారంగా బలమైన ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాలు సంభవిస్తాయి. అయితే ప్రపంచంలో అవి ఏర్పడిన భౌగోళిక ప్రాంతం ఆధారంగా వాటికి పేర్లు మారుతూ ఉంటాయి. సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు 26 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే గనక తుపాన్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన వేడి, తేమను అందిస్తాయి.
తుపాను ప్రభావిత దేశాలు: హిందూ మహాసముద్రం, దక్షిణ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడితే వాటిని తుపాన్లుగా అభివర్ణిస్తారు. ఆయా సముద్రాల పరిసరాల్లో ఉన్న భారత్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆస్ట్రేలియా తదితర దేశాలు తరచూ వీటి వల్ల ప్రభావితం అవుతున్నాయి.
ఓ వైపు భారీ వర్షాలు, మరోవైపు తీర ప్రాంతాల్లో వరదల కారణంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం, ఆస్తి నష్టం సంభవిస్తున్నాయి. హిందూ మహాసముద్రంలో తుపాన్లను (ఐఎండీ) భారత వాతావరణ విభాగం, దక్షిణ పసిఫిక్లో అధికారికంగా ఫిజీ మెటీయరలాజికల్ సర్వీస్, న్యూజిలాండ్కు చెందిన మెట్ సర్వీస్ వీటిని పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. ఆస్ట్రేలియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మెటీయరాలజీ, అమెరికాకు చెందిన జాయింట్ టైఫూన్ వార్నింగ్ సెంటర్ అనధికారికంగా తుపాన్ల సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయి.
హరికేన్ల తుపాన్లు: అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, ఈశాన్య పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడే తుపాన్లను హరికేన్లుగా పిలుస్తారు. అమెరికా, కరేబియన్, మెక్సికో తదితర ప్రాంతాలపై ఇవి ఉగ్ర రూపం చూపిస్తాయి. దాంతో ఆయా దేశాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుంది.
ఈ తుపాన్లను గాలి వేగం ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. అందుకోసం సఫిర్-సింప్సన్ స్కేల్ ఉపయోగిస్తారు. ఈ స్కేల్ సహాయంతో వీటిని కేటగిరీ 1 నుంచి కేటగిరీ 5 వరకు వర్గీకరిస్తారు. అట్లాంటిక్ సముద్రంలో హరికేన్లను ఫ్లోరిడాలోని నేషనల్ హరికేన్ సెంటర్ (NHC), ఈశాన్య పసిఫిక్లో హరికేన్లను ఎన్హెచ్సీతో పాటు హవాయిలోని సెంట్రల్ పసిఫిక్ హరికేన్ సెంటర్ (CPHC) పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.
టైఫూన్ల విపత్తులు: వాయవ్య పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడే విపత్తులను టైఫూన్లు అని చెబుతారు. వీటి వల్ల జపాన్, ఫిలిప్పీన్స్, చైనా, తైవాన్ తదితర ప్రాంతాలు ప్రభావితం అవుతున్నాయి. అక్కడ సముద్రాలు ఎప్పుడూ వేడిగా ఉండడం, ఇతర వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన టైఫూన్లలో కొన్ని ఇక్కడే ఏర్పడుతున్నాయి. వాయవ్య పసిఫిక్లో టైఫూన్లను జపాన్ మెటీయరలాజికల్ ఏజెన్సీ (JMA) పర్యవేక్షిస్తుంది. ఈ కేంద్రం ఆ ప్రాంతానికి రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెటీయరలాజికల్ సెంటర్ (RSMC)గా పని చేస్తుంది.
