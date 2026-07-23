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ఎల్​నినో సంక్షోభంలో మన పాత్ర ఎంత? - పర్యావరణ విధ్వంసమే ఈ విపత్తుకు కారణమా?

మానవాళిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న ఎల్​నినో - పర్యావరణ విధ్వంసమే ప్రకృతి విపత్తులకు కారణమా? - ఎల్​నినో సంక్షోభంలో మానవుని పాత్ర ఎంత? - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అవసరం

Severe Impact of ElNiño on Rainfall
Severe Impact of ElNiño on Rainfall (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 11:37 AM IST

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Severe Impact of ElNiño on Rainfall : వానాకాలంలో వేసవిలా ఉక్కపోత పెడుతుందేమి? రెండు నెలలవుతున్నా భారీ వర్షాలు లేదేంది? ఎల్​నినో అంట ఈసారి వర్షాలు పడయంట. ఇలా ఎక్కడ విన్నా ఇవే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. జీవజాలం నిలకడగా ఉండేందుకు ఉపయోగపడే పంచభూతాలను మనం పరిరక్షిస్తున్నామా? మెల్లమెల్లగా భక్షిస్తున్నామా? ఎవరికి వారు ప్రశ్నించుకుంటే ‘అయ్యో మనం ఇంత ఘోరం చేస్తున్నామా? అనిపిస్తుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాటుపడినప్పుడు మాత్రమే ప్రకృతి ఒడిలో హాయిగా జీవించొచ్చు. సమయానికి వర్షాలు కురుస్తాయి. ఎల్‌నినో ముప్పు సైతం రావడానికి భయపడుతుంది. లోటు వర్షపాతంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. భగవంతుడికి పూజలు, ప్రార్థనలతో పాటుగా పర్యావరణ పరిరక్షణకు చిత్తశుద్ధితో కంకణబద్దులైతేనే కాలం మేలు చేస్తుంది.

నరుకుడు ఆపి నాటుదాం : పచ్చదనం, హరితహారం, వన మహోత్సవాల పేరిట ఏటా మొక్కలు నాటుతున్నప్పటికీ, అంతకుమించి చెట్లు నరికి వేసి పర్యావరణ విధ్వంసానికి పాల్పడుతున్నాం. అభివృద్ధి చెందిన పట్టణాల్లో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంటోంది. ప్రాజెక్టులు, పరిశ్రమల నిర్మాణం పేరుతో చెట్ల నరికివేతతో అటవీ విస్తీర్ణం తగ్గుముఖం పడుతోంది. రహదారులను విస్తరించే క్రమంలో వేల సంఖ్యలో వృక్షాలు నేలవాలుతున్నాయి. ఒక్క చెట్టు తొలగిస్తే పది మొక్కలు నాటాలి. అప్పుడు మాత్రమే వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయి. శుద్ధమైన ప్రాణ వాయువు అందుతుంది.

ప్లాస్టిక్‌ భూతాన్ని తరిమికొడదాం : ప్లాస్టిక్‌ వాడకం పెరిగినట్లయితే భూతాపం ఆందోళనకరంగా మారుతుంది. పలు జిల్లాల్లో సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌ నిషేధం అమలవడం లేదు. అది భూమిలో కరిగేందుకు వందల సంవత్సరాలు పడుతోంది. ప్లాస్టిక్‌ చెత్త పేరుకుపోతోంది. అది జీవరాశులకు ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. పర్యావరణం తీవ్రంగా విధ్వంసం అవుతోంది. సిద్దిపేట, హుస్నాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల మాదిరిగా స్టీల్‌ బ్యాంకులు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి.

కాలుష్యానికి బ్రేకులు : వాహనాల అతి వాడకం వల్ల కాలుష్యం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. సంగారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాల్లో పారిశ్రామిక వాడలు పెద్ద సంఖ్యలో వెలిశాయి. వాటి కాలుష్యం కట్టడికి నియంత్రణ మండలి చొరవ పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజలు పర్యావరణ పరిరక్షణ బాధ్యతగా ఈ-వాహనాల వైపు మళ్లాలి. అప్పుడు మాత్రమే వాయు కాలుష్యం కొంత తగ్గించవచ్చు.

ప్రతి నీటి చుక్కనూ ఇంకిస్తే : ప్రతి నీటి చుక్క భావితరానికి తొలి మెట్టు అని చెప్పవచ్చు. చాలా మంది నీటిని వృథా చేస్తున్నారు. వర్షం నీరు ఇంకించే పరిస్థితి కరవవుతోంది. ఇంకుడు గుంతల వైపు మళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పట్టణాల్లో నిర్దేశిత విస్తీర్ణంలో ఇంకుడు గుంతలను నిర్మించడం లేదు. గతంలో గ్రామాల్లో పలు పథకాల కింద నిర్మించినవి మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇంటింటికీ ఇంకుడు గుంత నిర్మించిన సిద్దిపేట జిల్లా ఇబ్రహీంపూర్​ను అందరూ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి.

అందరి బాధ్యత :

  • ప్రభుత్వాలు, ప్రజలు సంయుక్తంగా బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి.
  • ప్రతి పౌరుడు, విద్యార్థి కనీసం 10 మొక్కలు నాటి పెంచాలి. విద్యార్థికి క్రెడిట్లను ఇవ్వాలి.
  • అడవుల్లో విత్తన బంతులు చల్లడం లాంటి చర్యలు చేపట్టాలి.
  • ఇళ్లు, అపార్ట్‌మెంట్లలో మొక్కల పెంపకం నిబంధనను అమలు చేయాలి.
  • కాలనీల సంఘాలు మొక్కలు నాటే బాధ్యత తీసుకోవాలి.

"వార్షిక వర్షపాతంలో 70 శాతం వాన నైరుతి రుతుపవనాలపై ఆధారపడుతుంది. ఎల్‌నినో కారణంగా అతి లేదా అనావృష్టి సంభవిస్తుంది. పంటల దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. విద్యుత్తు ఉత్పత్తి కూడా తగ్గుతుంది. ఆయా పరిస్థితుల నుంచి ప్రజలు అప్రమత్తమవ్వాలి. ముందు నుంచే పర్యావరణహితమైన చర్యల్లో భాగస్వాములుగా మారాలి" - మధుసూదన్‌, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌, సిద్దిపేట

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TAGGED:

ELNINO EFFECT ON MONSOON IN TG
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REASONS FOR LOW RAINFALL IN TG
ఎల్​నినో సంక్షోభంలో మన పాత్ర
IMPACT OF EL NIñO ON TELANGANA

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