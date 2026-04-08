ముంచుకొస్తున్న సూపర్ ఎల్నినో! - రుతుపవనాలపై దీని ప్రభావం ఎంత?
అత్యంత శక్తిమంతమైన ఎల్నినో ఏర్పడనుంది - ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతాయి - ఎల్నినో ప్రభావంపై ఐఎండీ అధికారి శ్రీనివాస్రావు
Published : April 8, 2026 at 10:38 PM IST
ELNINO EFFECT ON MONSOON : భూమిపై అత్యంత శక్తిమంతమైన ఎల్నినో ఈ ఏడాదిలో ఏర్పడవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు. దీన్ని సూపర్ ఎల్నినోగా వారు అభివర్ణిస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోతాయని చెబుతున్నారు. ఎల్నినో, సూపర్ ఎల్నినో అంటే ఏమిటీ. ఇవి ఎలాంటి వాతావరణ మార్పులు, ప్రభావాలకు గురిచేస్తాయనే అంశాలపై హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావుతో ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి జ్యోతికిరణ్ ముఖాముఖి.
ఎల్నినో అంటే ఏంటి? దీనివల్ల ప్రభావాలు ఏంటి?
వేసవికాలం తర్వాత ఇండియన్ సమ్మర్ మాన్సూన్ ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి వేసవిలో వేడిమే కారణం. ఉత్తర భారతదేశంలో రాజస్థాన్ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వేడి ఉండటం వల్ల అల్పపీడనం ఏర్పడుతుంది. అలాగే దక్షిణ భారతదేశం దాటి భూమధ్య రేఖకు అవతల ఉన్న ఉన్న ప్రాంతానికి శీతాకాలం ఏర్పడుతుంది. మస్కారన్ ఐలాండ్స్ అనే ప్రాంతంలో భూమధ్యరేఖకు దిగువగా బలమైన అధిక పీడన వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. అధిక పీడనం నుంచి ఉత్తర భారత్లోని అల్పపీడన ప్రాంతం వైపు గాలుల ప్రవాహం ఉంటుంది. పసిపిక్, హిందూమహసముద్రం, బంగాళఖాతం మీదుగా వేడిగాలులు ప్రయాణం చేసి రావడం వల్ల చాలా తేమను తీసుకువచ్చి ఒక నాలుగు నెలల పాటు భారత భూభాగంలో వర్షాలు పడుతుంటాయి. అయితే బుతుపవనాలపై ప్రభావం చూపించే రెండు వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. అవే ఎల్నినో, లానినో.
ఎల్నినో ప్రభావాలు ఇవే : పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న జలాల ఉష్ణోగ్రతలు 0.5 డిగ్రీలు పెరిగినా అది రుతుపవనాలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా భూమధ్య రేఖకు అనుకుని 5 డిగ్రీ ఉత్తర, 5 దక్షిణ మధ్యలో ఉన్న పసిఫిక్ జలాల ఉష్ణోగ్రతల్లో పెరుగుదల ఉన్నట్లయితే దానిని ఎల్నినో అంటారు. ఎల్నినో వల్ల రుతుపవనాలు ఆలస్యం కావడం, వర్షాలు పడక పోవడం లాంటివి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి.
పసిఫిక్ మహాసముద్రం తర్వాత ఆ పవనాలు హిందూమహాసముద్రం మీదుగా వస్తాయి. ఇండియన్ ఓషియన్ డైపోల్(ఐవోడీ) అనే పరిస్థితి ఉంటుంది. తూర్పు వైపు వేడిగా ఉండి, పశ్చిమ వైపు చల్లగా ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ ఐవోడీ అంటారు. దీనివల్ల మాన్సూన్మీద ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. పశ్చిమాన వేడి జలాలు ఉండి, తూర్పులో చల్లని జలాలు ఉన్నట్లయితే దానిని పాజిటివ్ ఐవోడీగా పిలుస్తుంటారు. దీనివల్ల ఎల్నినో ప్రభావం తటస్థం చేసి రుతుపవనాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఎల్నినో ఐవోడీ తటస్థంగా ఉన్నాయి. మే చివరి నాటికి ఇది ఎల్నినోగా మారొచ్చని ఐఎండీ అంచనా వేస్తుంది.
ప్రశ్న : మేలో ఎల్నినో ఏర్పడి జూన్లో ప్రభావం ప్రారంభమై అగస్టు నాటికి బలపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి? నైరుతి రుతుపవనాల రాక ఆలస్యమవుతుందా? వర్షాలు ఈసారి అనుకున్న స్థాయిలో కురిసే అవకాశం ఉందా?
జూన్, జూలై, అగస్టు, సెప్టెంబర్ ఈనాలుగు నెలల్లో వర్షాలు పడే రుతుపవనాల సమయం. ఈ టైమ్లో ఏ నెలలో అయినా ఎల్నినో, ఐవోడీ నెగిటివ్ ప్రభావం ఉంటే కచ్చితంగా మాన్సూన్పై ప్రభావం ఉంటుంది. మొదటి నుంచి ఎల్నినోగా కొనసాగుతుంటే రుతుపవనాలు ఆలస్యమవ్వొచ్చు. అనుకున్న సమయానికి వర్షాలు పడకపోవడం లాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. తెలంగాణలో జులై, ఆగస్టు నెలల్లో ఎక్కువగా వర్షం పడుతుంది. ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నట్లయితే ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుంది. ఒక్కోసారి జూన్లో భారీ వర్షాలు పడి, జులై అంతా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. మాన్సూన్ వర్షపాతం తగ్గడం లాంటివి ఎల్నినో లక్షణాలు.
సూపర్ ఎల్నినో అంటే అంటే ఏమిటి?
పసిఫిక్లో రెండు మూడు డిగ్రీలు పెరిగినట్లయితే అది తీవ్ర ప్రభావం అని అర్థం.
రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో భానుడి నిప్పుల వర్షం - హెచ్చరించిన ఐఎండీ
తెలంగాణలో పెరిగిన ఎండ తీవ్రత - ఆ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు