'ఎక్స్ అఫీషియో' ఓటు అంటే ఏమిటి? - ఎవరు వేయగలరు? దాని ప్రాధాన్యం ఏంటి?
రసవత్తరంగా కొనసాగుతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు -కాసేపట్లో తేలనున్న అభ్యర్థుల భవితవ్యం - ఎక్స్ అఫీషియో ఓటు అవసరం అవుతుందా? లేదా? అనే ఉత్కంఠ - అసలు ఎక్స్అఫీషియో ఓటు అంటే ఏమిటి?
Published : February 13, 2026 at 10:46 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : పురపాలక సంఘాల ఎన్నికల్లో తరచుగా వినిపించే పదం "ఎక్స్ అఫీషియో ఓటు". ముఖ్యంగా ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల సమయంలో ఈ ఓట్లు నిర్ణయకంగా మారతాయి. పుర పోరు ముగిసి, ఓట్ల లెక్కింపు తర్వాత రెండు పార్టీల సభ్యుల సంఖ్య సమానంగా ఉన్న సందర్భాల్లో ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుల ఓటు ఎవరి వైపు పడుతుందో అదే ఫలితాన్ని తేల్చుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పుర పోరు ముగిసింది. ప్రస్తుతం ఓట్ల లెక్కింపు రసవత్తరంగా కొనసాగుతోంది. ఓటర్లు ఏ గట్టున ఉన్నారో, అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఏంటో కాసేపట్లో తెలియనుంది. ఈ పుర పోరు సందర్భంగా ఎక్స్అఫీషియో ఓటు అంటే ఏమిటి? ఎవరు వేయగలరు? దాని ప్రాధాన్యం ఏమిటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఎక్స్అఫీషియో అంటే ఏమిటంటే? : "ఎక్స్అఫీషియో" (Ex-Officio) అనేది లాటిన్ పదం. దాని అర్థం "పదవీ హోదా కారణంగా" అని. అంటే ఒక వ్యక్తి తనకు ఉన్న ప్రస్తుత పదవీ హోదా వల్ల మరో సంస్థలో సభ్యుడిగా గుర్తింపు పొందడం అని అర్థం. పురపాలక సంఘాల విషయంలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు వంటి ప్రజాప్రతినిధులు తమ పదవీ హోదా కారణంగా మున్సిపాలిటీల్లో ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులుగా ఉంటారు. వారు నేరుగా మున్సిపల్ వార్డుల్లో పోటీ చేసి గెలవకపోయినా, తమ హోదా వల్ల మున్సిపాలిటీ సమావేశాల్లో పాల్గొనే హక్కు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఓటు హక్కు ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే? : ఎమ్మెల్యేలు, లోక్సభ సభ్యులు తమ నియోజకవర్గ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల్లో ఒకచోట మాత్రమే ఓటు వేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎమ్మెల్సీలు, రాజ్యసభ సభ్యులు రాష్ట్రంలోని ఏ మున్సిపాలిటీలో అయినా ఒకదాన్ని ఎంపిక చేసుకుని అక్కడ ఓటు వేయవచ్చు.
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే? : ఎక్స్అఫీషియో ఓటు వినియోగించుకోవాలంటే నిర్దిష్ట విధానం ఉంటుంది.
- ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల ముందు
- నిర్దిష్ట తేదీ (ఉదాహరణకు ఈ నెల 14వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోపు)
- ఆయా మున్సిపాలిటీ కమిషనర్కు లిఖితపూర్వకంగా దరఖాస్తు చేయాలి.
- దరఖాస్తు చేసిన తర్వాతే ఆయా ప్రజాప్రతినిధికి ఓటు హక్కు అమల్లోకి వస్తుంది.
- సమయానికి దరఖాస్తు చేయకపోతే ఓటు హక్కు వినియోగించుకోలేరు.
