బంగారం మీద హాల్​మార్క్​ అవసరం లేదని అంటున్నారా? - కొనేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించండి చాలు

బంగారం భారీగా కొనే దేశాల్లో భారత్​ది ప్రముఖ స్థానం - ఏదైనా బంగారం కొనడం మనకో సెంటిమెంట్​ - నాణ్యత, బరువు విషయాల్లోనే కాదు, మేకింగ్​ విషయంలోనూ జాగ్రత్త - బంగారంపై స్పెషల్​ స్టోరీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 3:12 PM IST

5 Min Read
Precautions to take when Buying Gold : హాల్‌మార్క్ అవసరం లేదు. మా మీద నమ్మకం లేదా? ఏళ్లుగా ఇక్కడే ఉంటున్నాం హాల్​మార్క్​ లేకపోయినా ఫర్వాలేదు అని బంగారం దుకాణం దారులు మీతో అంటున్నారా? ఐతే తస్మాత్​ జాగ్రత్త! కారణం లక్షలు రూపాయలు పోసి బంగారం కొనేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. లేదంటే మోసపోక తప్పదు.

బంగారం అంటే అందరికీ ఇష్టమే. రూ.4 వెనకేసుకొని పుత్తడి కొనాలనేది అనేక మంది భావన. పెట్టుబడికీ ఆసక్తి చూపుతారు. ఇదే అదనుగా కొందరు వ్యాపారులు మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. ప్రజల అమాయకత్వం, అవసరం సొమ్ము చేసుకుంటారు. స్వచ్ఛత ప్రమాణాలు లెక్కచేయకుండా, నకిలీ, నాణ్యత లేని బంగారం అంటగడుతుంటారు.

బంగారు నగల్లో నాణ్యత లోపాల నివారణకు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినదే బ్యూరో ఆఫ్ ఇండి యన్ స్టాండర్డ్స్-BIS. బంగారు నగల స్వచ్ఛత పరీక్షించి వాటికి హాల్‌మార్క్ వేయటం బీఐఎస్​ ప్రధాన విధి. తద్వారా కొనుగోలు దారులు నష్టపోకుండా చూడవచ్చు. హాల్‌మార్క్ ఉండే ఆభరణాలనే విక్రయించాలని వ్యాపారులకు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రతి ఆభరణంపైనా లోగో, గోల్డ్ ప్యూరిటీ, ఆరంకెల HUID నంబర్ ఉండాలని కూడా ఆదేశించింది. ఈ హాల్‌మార్క్ అనేది బంగారం స్వచ్ఛతకు హామీ ఇస్తుందన్నమాట.

నాణ్యతను గుర్తించేందుకు హాల్​మార్క్​ : నాణ్యతలో లోపం గుర్తించడం, ఫిర్యాదు చేసేందుకు బీఐఎస్​ హాల్‌మార్క్‌, HUID నంబర్లు ఉపయోగపడతాయి. ఐతే హాల్‌మార్కింగ్ నిబంధన ఉన్నా కొత్తకొత్త మోసాలకు కొందరు వ్యాపారుల తెరతీస్తున్నారు. సాధారణంగా బీఐఎస్​ లైసెన్స్​ పొందిన ఎస్సేయింగ్​ హాల్​ మార్కింగ్​ కేంద్రం-AHC నుంచి హాల్​ మార్కింగ్​ ముద్రించి ఉండాలి. కానీ, కొందరు వ్యాపారులు సొంతంగా హాల్​ మార్క్​ ముద్రించే యంత్రాల్ని సమకూర్చుకొని బీఐఎస్​ నంబర్లు ముద్రిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

మరికొందరేమో 22 క్యారెట్​ ఆభరణాలకే హాల్​మార్క్​ ఉంటుందని వినియోగదారుల్ని మభ్యపెడుతున్నారు. వాస్తవానికి ప్రభుత్వం 9,14,18,20,22,23,24 క్యారెట్లకు హాల‌్‌మార్క్ తప్పని సరి చేసింది. ఆభరణం బరువు 2 గ్రాములకంటే తక్కువ ఉంటేనే హాల్‌మార్క్ అవసరం లేదని బీఐఎస్​ అధికారులు చెబుతున్నారు.

"బీఐఎస్​ హాల్​మార్క్​లు బంగారం తయారీలో మూడు మార్కులు ఉంటాయి. ఈ మూడింటి ద్వారా బంగారం స్వచ్ఛతను గుర్తించవచ్చు. మార్కెట్​లో ఇచ్చింది హాల్​మార్క్​ బంగారం అవునో కాదో గుర్తించవచ్చు. ఈ నంబర్లలలో ఏది లేకపోయినాసరే అది హాల్​మార్క్ బంగారం కాదు." - పీవీ శ్రీకాంత్, డైరెక్టర్, బీఐఎస్‌, హైదరాబాద్

బీఐఎస్(BIS)​ కేర్​ యాప్​ : బంగారం ఫ్యూరిటీలో జరిగే అక్రమాల గుర్తింపునకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బీఐఎస్​ కేర్​ యాప్​ని తీసుకొచ్చింది. యాప్​ లాగిన్​ అయ్యాక ఆభరణంపై ఉన్న హెచ్​యూఐడీ నంబర్​ ఎంటర్​ చేస్తే దానిని తయారు చేసిన దుకాణం, వారి రిజిస్ట్రేషన్​ నంబర్​, బరువు, క్యారెట్​ వివరాలు, రాళ్ల బరువు, రాళ్ల వివరాలు ఇలా అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. దుకాణదారులు మోసపూరిత నంబర్​ వేసినట్లైతే బీఐఎస్​ కేర్​ యాప్​లో ఆభరణానికి సంబంధించిన వివరాలు కనిపించవు. అప్పుడు ఒక్క క్లిక్​తోనే బీఐఎస్​ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

BIS వెబ్​సైట్​తో మోసాలకు చెక్​ : తద్వారా హాల్​మార్క్​ మోసాల నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా బీఐఎస్​ వెబ్​సైట్​ సైతం అందుబాటులో ఉంది. అయితే యాప్​, వెబ్​సైట్​పై ప్రజలకు సరైన అవగాహన లేకపోవటం ఇక్కడ గమనార్హం. బీఐఎస్​ కేర్​ యాప్​కి మరింత ప్రాచుర్యం కల్పించాల్సిన బాధ్యత అధికారులు, యంత్రాంగంపై మరింత ఉందన్నది కాదలేని సత్యం. ఇక ప్యూరిటీ విషయంలో మోసాలకు పాల్పడకుండా రిజిస్టర్డ్ దుకాణాలను BIS అధికారులు పర్వవేక్షిస్తారు. హైదరాబాద్‌లో ప్రతీనెల 100 ఆభరణాల చొప్పున ఏడాదికి కనీసం 1200 ఆభరణాలను ర్యాండంగా పరీక్షిస్తారు. ఏదైనా ఆభరణంలో అవకతవకలు జరిగాయని గుర్తిస్తే ఆ దుకాణంపై చర్యలు తీసుకుంటారు.

నాణ్యతలోనే కాదు, తూకాల్లోనూ మోసాలు : కొందరు వ్యాపారులు నాణ్యతలోనే కాదు, తూకాల్లోనూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. వాస్తవానికి బంగారాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలతోనే తూకం వేయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాక ఎవరైన సంప్రదాయ పద్ధతిలో తూకం వేస్తే అందులో మోసం ఉన్నట్లే. అందుకే ఆభరణం కొనుగోలు చేసేప్పుడు బరువు తప్పక చూసుకోవాలి. ట్యాగ్‌పై ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్‌లో వచ్చిన బరువు ఒక్కటేనా కాదా అని చెక్ చేయాలి. ముందు దుకాణంలోని ఎలక్ట్రానిక్​ మిషన్ ఒక్క గ్రాముదా లేక 2 గ్రాముల నుంచి కొలిచేదా అనే విషయం అడిగి తెలుసుకోవటం మేలు. ఈసారి బంగారం దుకాణానికి వెళ్లినప్పుడు వారి వద్ద ఉన్న ఎలక్ట్రానికి మిషన్ ఈ విలువను సైతం అడిగాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆభరణం తూకంలో తేడా వస్తే నేరుగా తూనికలు కొలతల శాఖకు ఫిర్యాదు చేయాలని వివరిస్తున్నారు.

గోల్డ్​ ప్లేటింగ్​ మోసం : బంగారు ఆభరణాల్లో మరో రకమైన మోసం గోల్డ్ ప్లేటింగ్. కొందరు కేటుగాళ్లు గోల్డ్ ప్లేటింగ్ బంగారు నగలు పూర్తి బంగారం అని చెప్పి విక్రయించే ప్రమాదం ఉంది. ఇవి చూడటానికి అచ్చం బంగారు నగల్లానే ఉంటాయి. పైన పొర కూడా బంగారపుదే ఉంటుంది. కానీ, లోపల మాత్రం బంగారం ఉండదు. ఇలాంటి మోసాలపైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

మేకింగ్​, వేస్టేజీ ఛార్జీల విషయంలో అప్రమత్తం అవసరం : బంగారు నగల కొనుగోళ్ల సమయంలో మేకింగ్​, వేస్టేజీ ఛార్జీల విషయంలోనూ అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. కుందన్ ఆభరణాలు ఓ రకమైన ఛార్జీలు, డైమండ్‌కి మరోరకం, పోల్కీ, టెంపుల్‌, నక్షి ఇలా ఒక్కోరకమైన ఆభరణానికి ఒక్కో తరహాలో నగల వ్యాపారులు మేకింగ్, వేస్టేజీ ఛార్జీలు వేస్తుంటారు. కనిష్ఠంగా 10 శాతం నుంచి వేస్టేజీ ఛార్జీలుంటాయి. ఒక్కోసారి 5,8 శాతాలు సైతం ఉంటాయి.

అయితే ఎక్కువగా చూస్తే పనితనం బాగుంటుంది. పూర్తిగా హ్యాండ్‌మేడ్, మిషన్ తయారీ కాదు. రాళ్లు పొదిగిన తీరు చూడండి అంటూ ఒక్కోసారి 18నుంచి 25 శాతం వేస్టేజీ కూడా వేస్తుంటారు. అంటే 10 గ్రాముల నగకు 20 శాతం వేస్టేజీ వేస్తే 2 గ్రాముల ధర అధికంగా చెల్లించాలి అన్నమాట. అంటే కొన్నది 10 గ్రాముల బంగారం వేస్టేజీతో కలిపి 12 గ్రాములు అవుతుంది. ఇలాంటప్పుడే నగ ఎంత నచ్చినా డబ్బు నష్టపోకుండా కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

రాళ్లు పొదిగిన ఆభరణాల విషయంలో జాగ్రత్త : బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లలో రాళ్లు పొదిగిన ఆభరణాల విషయంలోనూ తస్మాత్ జాగ్రత్త అన్నది నిపుణుల అభిప్రాయం. ముద్దబంగారంలా ఉండే ఆభరణాల కంటే రాళ్లు పొదిగిన నగలు ధగధగ మెరుస్తుంటాయి. అందుకే రాళ్లు పొదిగిన వాటిపై మహిళలు మక్కువ చూపుతుంటారు. అయితే రాళ్లనగల విషయంలో బరువులోని తేడాలు గుర్తించటం కష్టమే. గ్రాస్‌వెయిట్‌, నెట్‌వెయిట్, స్టోన్‌వెయిట్‌ని దుకాణదారులను నమ్మి తీసుకోవటమే తప్ప దానిని గుర్తించటం మాత్రం అసంభవం. అలా గుర్తించాలంటే నగని కరిగించటం తప్ప మరోమార్గం ఉండదు.

ఈ నేపథ్యంలో బిల్లులు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నగ కొనుగోలు చేసేప్పుడు బిల్లులో బంగారం బరువు సరిగా వేశారా లేదా, రాళ్ల బరువు, వాటిని నాణ్యత, ఏ రకం రాళ్లు ఎన్ని పొదిగారు అన్న అంశాలను వివరంగా నమోదు చేశారో లేదో సరిచూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. రాళ్ల ధరలోనే కాదు, రాళ్ల నాణ్యతలోనూ లోపాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒక్కోసారి స్టోన్స్​ లేకుండా ఎనామిల్​, మైనం లాంటి వాటిని వేసి స్టోన్స్​లా కనిపించేలా డిజైన్​ చేసే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే నగల విషయంలో తస్మాత్​ జాగ్రత్త.

