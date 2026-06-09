యాంత్రిక లోపమా? నాసిరకం ముడిసరుకా? స్టీల్ప్లాంట్ ప్రమాదంపై వెల్లువెత్తుతున్న అనుమానాలు
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదానికి కారణాలపై అన్వేషణ - యాంత్రిక లోపంగానే కాకుండా రసాయన మార్పుల కోణం కూడా భాగమేనా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:00 AM IST
Causes OF Visakha Plant Steel : విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లోని స్టీల్ మెల్టింగ్ షాప్-1 (SMS-1) యూనిట్లో సంభవించిన భారీ పేలుడు పారిశ్రామిక వర్గాలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. 70 నుంచి 80 అడుగుల వ్యాసార్థంలో కరిగిన ద్రవ ఉక్కు ఒక్కసారిగా అగ్నిపర్వతంలా బయటకు చిమ్మడం ఈ ప్రమాదం తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఈ ఘోర ప్రమాదానికి గల సాంకేతిక కారణాలు, లోపాలపై లోతైన విశ్లేషణ.
ఘటన జరిగిన తీరు: ప్రాథమిక అంచనాలు : సోమవారం సాయంత్రం, కన్వర్టర్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత ద్రవ ఉక్కుతో నిండిన లాడిల్-19ని కాస్టింగ్ మెషిన్-2 వైపు తరలించడానికి షిఫ్ట్ ఇన్చార్జ్ అనుమతి ఇచ్చారు. అయితే కంటిన్యూయస్ కాస్టింగ్ మెషిన్ వద్దకు చేరుకున్నాక, ఉక్కును బయటకు విడుదల చేయాల్సిన 'స్లైడింగ్ గేట్' సకాలంలో తెరుచుకోకపోవడమే ఈ విపత్తుకు ప్రధాన కారణంగా అనుమానిస్తున్నారు. గేట్ జామ్ అవ్వడం వల్ల లాడిల్ లోపల విపరీతమైన పీడనం (Pressure) పెరిగి, అది ఒక్కసారిగా పేలిపోయి ఉంటుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
నీటి లభ్యత అసంభవం: ఎందుకంటే? : సాధారణంగా ఉక్కు కర్మాగారాల్లో లాడిల్ పేలుళ్లకు తేమ లేదా నీటి చుక్కలు ప్రధాన శత్రువులుగా ఉంటాయి. లాడిల్ లోపల స్వల్పంగా నీరు ఉన్నా, 1600 డిగ్రీల సెల్సియస్ పైగా ఉష్ణోగ్రత ఉండే ద్రవ ఉక్కు పడగానే అది క్షణాల్లో ఆవిరిగా మారి పేలుడుకు దారితీస్తుంది. కానీ, ఈ నిర్దిష్ట ప్రమాదం ఉక్కు పోసే ప్రారంభ ప్రదేశంలో (Pouring point) కాకుండా, కాస్టింగ్ మెషిన్ వద్దకు తరలించిన తర్వాత జరిగింది. కాబట్టి ఈ ప్రమాదానికి నీరు కారణం కాదనే నిర్ధారణకు వస్తున్నారు.
సాంకేతిక కోణాలు - పరిశోధించాల్సిన ముడిసరుకు నాణ్యత : ఈ ప్రమాదాన్ని కేవలం యాంత్రిక లోపంగానే కాకుండా ఉక్కు తయారీ ప్రక్రియలోని రసాయన మార్పుల కోణంలో కూడా పరిశీలించాల్సి ఉంది
- అల్యూమినియం ఇంగోట్ల నాణ్యత లోపం: కరిగిన ఉక్కులో అనవసర వాయువులను తొలగించడానికి (Degassing) అల్యూమినియం ఇంగోట్లను కలుపుతారు. ఒకవేళ వాడిన అల్యూమినియం పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నా, లేదా అది నాసిరకం నాణ్యతతో కూడుకున్నదైనా వాయువులు పూర్తిగా తొలగిపోవు.
- సరికాని మిశ్రమానుపాతాలు: స్టీల్ తయారీలో ఫెర్రోఅలాయ్స్, అల్యూమినియం వంటివి ఖచ్చితమైన నిష్పత్తిలో కలపాలి. ఇందులో ఏ చిన్న తేడా వచ్చినా రసాయన సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది.
- వాయువుల పీడనం (Gas Trapping): ఒకవేళ డీగ్యాసింగ్ ప్రక్రియ సరిగ్గా జరగకపోతే, ద్రవ ఉక్కు వేగంగా ప్రవహించే సమయంలో లోపల వాయువులు బందీ అవుతాయి. ఇవి బయటకు రావడానికి దారి లేక స్లైడింగ్ గేట్ కూడా మూసుకుపోవడంతో లాడిల్పై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడి బాంబులా పేలిపోయే అవకాశం ఉంది.
నిపుణుల కమిటీ విచారణ అవసరం : బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ నుంచి వచ్చే వేడి లోహాన్ని కన్వర్టర్లోకి పంపి ఆక్సిజన్ ఊదడం (Oxygen blowing) ద్వారా కార్బన్, సిలికాన్, మాంగనీస్ వంటి మూలకాలను తొలగించే ప్రక్రియ నుంచి ఆర్గాన్ రిన్సింగ్ స్టేషన్ (Argon Rinsing Station) లో నైట్రోజన్, ఆర్గాన్ గ్యాస్లతో ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధీకరించే వరకు ప్రతి దశను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాల్సి ఉంది. ఈ ప్రమాదం వెనుక కార్మిక నిర్లక్ష్యం ఉందా, సాంకేతిక వైఫల్యం ఉందా లేదా ముడిసరుకు నాణ్యతా లోపాలు ఉన్నాయా అనే విషయాలు సమగ్ర విచారణ తర్వాతే పూర్తిస్థాయిలో వెలుగులోకి రానున్నాయి.
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