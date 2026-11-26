4 గోడలకే పరిమితమవుతోన్న బాల్యం - మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకు పొంచి ఉన్న 'ఊబకాయం' ప్రమాదం!
Obesity From Junk Food : ఇష్టానుసారంగా జంక్ ఫుడ్ తినడం, ఫోన్ చూడటం వల్ల ఊబకాయ బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 2:24 PM IST
ఇష్టంగా తినే జంక్ ఫుడ్, ఫోన్ వ్యసనం, బయటి ప్రపంచానికి దూరంగా 4 గోడలకే పరిమితమైన బాల్యం. ఇవన్నీ పిల్లలను ఊబకాయులుగా మారుస్తున్నాయి. మారిన జీవన శైలి, తినే అలవాట్లు, తెలియని ఒత్తిడి ఇవన్నీ వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. మారిన పరిస్థితుల్లో వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలా మంది బరువు పెరుగుతున్నారు. మెదక్, వికారాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో బాల్య ఊబకాయ బాధితుల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి, ప్రణాళికాబద్ధమైన జీవనశైలిని అలవర్చాలని సిద్దిపేటకు చెందిన శిశు వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ గోపాలపురం సాయిరాం చెబుతున్నారు.
ప్రతి 100 మందిలో 11 మందికి ఊబకాయం
సిద్దిపేట, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో గతంతో పోలిస్తే ఊబకాయంతో బాధపడే వారి సంఖ్య పెరిగింది. ప్రతి వంద మందిలో 11 మంది ఈ జాబితాలో చేరుతున్నారని వైద్య నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రధానంగా 5-19 సంవత్సరాల వయస్సు వారు ఎక్కువగా పట్టణాల్లో నివసిస్తున్నారు. అక్కడ తలెత్తే సమస్యలతో వారు ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ప్రతి జిల్లాలో నెలకు సగటున సుమారు 500 మంది బాధితులు పెరుగుతున్నారు. దీనిని అధిగమించడానికి వైద్యులు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇందులో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల అనుబంధ సర్వజన ఆసుపత్రుల చిన్నపిల్లల వైద్య విభాగాలు కీలకంగా మారాయి.
కొవ్వు పదార్థాల వల్ల అధిక బరువు
ఫాస్ట్ ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్, జంక్ ఫుడ్ అధిక ప్రభావం చూపుతోంది. ఆహారంలో అధిక పిండి, కొవ్వు పదార్థాలు ఈ సమస్యను పెంచుతున్నాయి. అధిక మాంసం, శీతల పానీయాలు కూడా ఒక కారణం అవుతున్నాయి. కొందరు బయటి నుంచి భోజనం తెచ్చి, తమ పిల్లలకు తినిపిస్తున్నారు. నిద్ర లేమి, కొన్ని సందర్భాల్లో జన్యుపరమైన కారకాలు కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పిల్లల్లో స్వల్పకాలిక సమస్యలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో సమస్యలు మాత్రం తప్పవని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కలిగే నష్టాలు ఇవే
- అధిక బరువు వల్ల త్వరగా అలసిపోతారు.
- శ్వాస సమస్యలు వస్తాయి. గురకతో బాధపడతారు.
- నడిచేటప్పుడు, పరిగెత్తేటప్పుడు అలసటగా అనిపిస్తుంది.
- ఆత్మ విశ్వాసం తగ్గుతుంది.
- భవిష్యత్తులో బీపీ, షుగర్ (క్రానిక్), కీళ్లు, మోకాళ్ల నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వైద్యుల సూచనలు ఇవే
బయటి ఆహారం, శీతల పానీయాల తినకూడదు. రెండు సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకు ఫోన్లు అలవాటు చేయవద్దు. ఇప్పటికే మొబైళ్లకు అలవాటుపడిన పిల్లలు వినియోగాన్ని తగ్గించేలా చేయాలి. ప్రతిరోజూ ఒక గంట పాటు పిల్లలకు పరుగు, సైక్లింగ్, ఇష్టమైన ఆటలు ఆడించాలి. ఇంట్లో సమతుల ఆహారం అందించాలి. రోజుకు మూడుసార్లు సాధారణ ఆహారం, రెండుసార్లు అల్పాహారం అందించవచ్చు. సహజంగా లభించే పండ్లు, కూరగాయలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. బీఎంఐ (బాడీ మాస్ ఇండెక్స్) చాట్స్ ద్వారా ఎత్తు, బరువును అంచనా వేయవచ్చు. తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆచరించి, పిల్లలకు మార్గనిర్దేశం చేయాలి.
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