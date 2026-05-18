ఇంధన పొదుపు ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత - ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే డబ్బు ఆదా, పర్యావరణానికి మేలు!
ఇంధన పొదుపుతో పర్యావరణ, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు - ఇంధనం పొదుపు పాటించాలని ఇటీవలే పిలుపునిచ్చిన ప్రధాని - ఇంధనాన్ని పొదుపు చేయడం ఎలా? మార్గాలేంటి అనే వివరాలు మీకోసం
Published : May 18, 2026 at 9:56 PM IST
Fuel Saving Tips in Telugu : హైదరాబాద్ నగరం వేదికగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన ‘పొదుపు’ పిలుపుతో దేశంలోని ప్రజా ప్రతినిధులు తమ కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించుకుంటూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. పాలకులు ఇంతలా నడుం బిగించిన వేళ సమాజంలో ప్రతి పౌరుడు కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ పొదుపుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక్కరు వెళ్లేందుకు కూడా పెద్ద పెద్ద కార్లను వాడటం కారణంగా ఇటు జేబు గుల్లఅవ్వడమే కాకుండా అటు రోడ్లపై కూడా ట్రాఫిక్ నరకం కనిపిస్తుంది. మరోవైపు ఇంధనం కూడా వృథా అవుతుంది. నగరంలో వాహనాల వాడకాన్ని తగ్గించడానికి, ఇంధనాన్ని ఆదా చేసేందుకు అనేక మార్గాలున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
ఆర్టీసీ, మెట్రో సర్వీసులు : ప్రజారవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా మెట్రో, రైలు, ఆర్టీసీ బస్సులు లాంటి సర్వీసుల్లో ప్రయాణించినట్లయితే అటు ప్రయాణ ఖర్చు అదా అవ్వడమే కాకుండా ఇంధన పొదుపునకు అవకాశం ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ యాతన లేకుండా, సమయానికి ఆఫీస్నకు చేరుకునేందుకు మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సులను ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చుకోవడం ఉత్తమం. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి ఆదాయం చేకూరుతుంది. పర్యావరణానికి మేలు కలుగుతుంది.
కారు/బైక్ పూలింగ్ : ఒకే ప్రాంతం, ఒకే ఆఫీస్నకు వెళ్లేటువంటి సహోద్యోగులు, స్నేహితులు కలిసి ‘కార్ పూలింగ్’, ‘బైక్ పూలింగ్’ పద్ధతిని పాటించవచ్చు. దీనివల్ల సమయం, డబ్బు, ఇంధనం ఆదా చేయొచ్చు.
సమీప దూరాలకు వాహనం వద్దు : ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది చిన్నచిన్న దూరాలకు కూడా బైక్లపై వెళ్తున్నారు. దీనివల్ల ఇంధనం వృథా అవుతుంది. సమీప దూరాలకు నడక లేదా సైకిల్పై వెళ్లడం ద్వారా ఇంధనాన్ని డబ్బును కూడా ఆదాచేసినట్లుగా ఉంటుంది. మరోవైపు ఆరోగ్యానికీ మంచిది.
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్,హైబ్రిడ్ మోడల్ : ఐటీ, కార్పొరేట్ సంస్థలు వారంలో కనీసం రెండు మూడు రోజులు ఇంటి నుంచి(వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్) పనిచేసే సదుపాయం కల్పించినట్లయితే వాహనాల ఒత్తిడి సగానికి పైగా తగ్గుతుంది.
ఖర్చులు కాలుష్యం తగ్గుతాయి :
- ఇటీవల పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో సొంత వాహనాల వాడకాన్ని తగ్గించినట్లయితే ఇంధన ఖర్చులు, వాహన నిర్వహణ ఖర్చులు ఆదా అవుతాయి.
- వాహనాల నుంచి వెలువడే విషపూరితమైన వాయువుల వల్ల వాయు కాలుష్యం గణనీయంగా పెరిగిపోతుంది. దీని ప్రభావం ప్రజారోగ్యంపై తీవ్రంగా పడుతోంది. అందువల్ల ప్రజా రవాణా వాడకం పెరిగినట్లయితే కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి.
- రోడ్లపై వాహనాల సంఖ్య తగ్గితేనే ట్రాఫిక్ సమస్య తప్పుతుంది. మరోవైపు రహదారి ప్రమాదాలూ తప్పుతాయి.
- పైన వివరించినటువంటి టిప్స్ పాటించడం వల్ల ఇంధనం ఆదా అవ్వడంతో పాటు పర్యావరణానికి కూడా ఎంతో మేలు చేసిన వారం అవుతాం.
- మరోవైపు మనదేశం విదేశాల నుంచి ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేయడం తగ్గించడం వల్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేసేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇంధన వనరుల సరఫరా గొలుసులో అంతరాలు ఏర్పడుతున్న విషయం తెలిసిందే.
'పెట్రో' ధరలు హైదరాబాద్లోనే అత్యధికం : దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే భాగ్యనగరంలోనే పెట్రో ధరలు అధికంగా ఉన్నాయి. తాజాగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగిన తర్వాత రాష్ట్రంలో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.110.89, డీజిల్ రూ.98.96కు చేరుకుంది. దేశరాజధాని దిల్లీ నగరంతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లోనే పెట్రోల్ ధర అధికంగా ఉండటానికి ప్రభుత్వం విధించేటువంటి వ్యాట్ అధికంగా ఉండటమే కారణంగా తెలుస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్రోల్పై 35.50 శాతం, డీజిల్పై 27 శాతం వ్యాట్(వాల్యు యాడెడ్ ట్యాక్స్) విధిస్తున్నారు.
