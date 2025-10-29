ఉన్నచోటు ప్రశాంతం - చుట్టూ ప్రాంతాల అల్లకల్లోలం : తుపాన్లు తరచూ విరుచుకుపడడానికి కారణాలేంటి?
సముద్రంపైన ఉష్ణోగ్రత, పీడనాల్లో తేడా వల్ల వేగంగా వీచే గాలి తుపాను - అన్ని అల్పపీడనాలు తుపాన్లుగా మారేందుకు ఆస్కారం తక్కువ - తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటే అధిక నష్టం
Published : October 29, 2025 at 3:43 PM IST
Why Do Storms Break Out? : ఎక్కడో సముద్రంలో ఏర్పడుతుంది. మెల్లిగా కదులుతుంది. తాను ఉన్న చోటును ప్రశాంతంగానే ఉంచుతుంది. కానీ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలను అల్లకల్లోలం చేస్తుంది. కుండపోత వానలు, భీకర గాలులతో అపార ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం కల్గిస్తుంది. తుపాను అంటే ఏమిటి అంటే సమాధానాన్ని ఈ నాలుగు మాటలతో ప్రారంభించవచ్చు. అయితే అక్కడితోనే అయిపోలేదు, ఇంకా చాలానే ఉంది. తుపాన్ల వెనక ఇంకా చాలా పెద్ద కథే ఉంది. మరి ఏమిటా కథ? అసలు తుపాను అంటే ఏమిటి? అది ఎలా ఏర్పడుతుంది? గతంతో పోలిస్తే ఇటీవల కాలంలో తుపాన్లు తరచూ విరుచుకుపడడానికి కారణాలు ఏమిటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తుపాను వచ్చే ముందు ఇలా : తుపాన్ల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ముందుగా అల్పపీడనం, వాయుగుండం గురించి మాట్లాడుకోవాలి. సముద్రంపైన ఉష్ణోగ్రత, పీడనాల్లో తేడా వల్ల వేగంగా వీచే గాలులు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో ఆ ప్రాంతాన్ని అధిక పీడనం అంటారు. అతి తక్కువ గాలులు ఉంటే దాన్ని అల్పపీడనం అంటారు. ఈ 2 పీడనాలు గాలుల కదలిక వల్లే ఏర్పడతాయి. ఈ గాలుల్లోనూ వేడి గాలి, చల్లగాలి అని వేర్వేరుగా ఉంటాయి. వేడిగాలి తేలికగా ఉండి పైకి చేరుతుంది. చల్లగాలి నెమ్మదిగా కిందకు దిగుతుంది. భూ వాతావరణాన్ని సమీపించే కొద్దీ ఈ గాలి చల్లబడుతుంది. గాల్లో ఆవిరి ఘనీభవించి స్ఫటికాలుగా ఏర్పడతాయి. దట్టమైన మేఘాలు ఏర్పడతాయి.
తీరం తాకడం అంటే : కొన్నిచోట్ల సుడులు తిరుగుతూ మరింత గాలిని గ్రహిస్తాయి. అల్పపీడనం తీవ్రంగా మారితే వాయు గుండంగా మారుతుంది. అది మరింత బలపడితే తుపానుగా మారుతుంది. సముద్రంలో వేడెక్కిన నీటి ఆవిరిని తుపాన్లు గ్రహిస్తాయి. సముద్రంలో ఏర్పడే సుడులు చల్లబడి దట్టమైన మేఘాలుగా ఏర్పడిన తర్వాత తుపానుతో కలిసి ప్రయాణిస్తాయి. సముద్రంలో సుడుల రూపంలో ఉండే తుపాను భూ వాతావరణంలోకి రావడాన్నే తీరం తాకడం అంటారు. తుపాను తీరం తాకగానే సుడుల రూపంలో ఉన్న మేఘాలు చెల్లాచెదురై, అది ఉన్న ప్రాంతం నుంచి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల మేర భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. సుడులకు కారణమైన గాలులు గంటకు 60 నుంచి 250 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలవు.
అతి పెద్ద శూన్య ప్రదేశమే కన్ను : తుపాను గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే 'కన్ను' అనే మాట గురించి కూడా ప్రస్తావించాల్సి ఉంటుంది. తుపాను సుడిలో ఉండే అతి పెద్ద శూన్య ప్రదేశమే కన్ను. తుపాను ప్రయాణంలో ఇది కేంద్ర స్థానంగా ఉంటుంది. ఇందులో మేఘాలు, గాలి, వర్షం ఉండవు. వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. తుపాను ప్రభావం బట్టి దీని విస్తీర్ణం 10 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఉంటుంది. కన్ను చుట్టూ ఉండే వలయాకారాన్ని కంటి గోడలుగా పేర్కొంటారు. కంటి గోడల విస్తృతి కేంద్ర స్థానం నుంచి 225 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. 1979 మేలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీరం తాకిన తుపాను కంటి విస్తృతి 425 కిలోమీటర్లు. అంటే కేంద్ర స్థానం నుంచి అంత దూరంలో ప్రభావం చూపించింది. ఇది ఒక రికార్డుగా చెబుతారు.
తుపానుగా బలపడిన తర్వాత : హుద్ హుద్ విస్తృతి 44 నుంచి 66 కిలోమీటర్లు సాధారణంగా తుపాను కన్ను విస్తృతి ప్రాంతంలో అధిక వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. భారీ నుంచి అతి భారీ, అంతకు మించిన తీవ్రతతో వర్షాలు కురుస్తాయి. వీటితో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, మేఘాలు కలిసి చుట్టూ ప్రభావం చూపిస్తాయి. తుపానుగా బలపడిన తర్వాత దాని కేంద్ర స్థానంగా పిలుచుకునే ఈ కన్ను స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. తీవ్ర తుపాను అయితే మరింత పెద్దగా కనిపిస్తుంది.
వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో అలజడి : తుపాను సమయంలో అది తీరం తాకిన కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల చోట విపత్తులు సంభవిస్తే అది ఉన్న చోట మాత్రం వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి గాలి, వాన ఉండదు. సముద్రం ప్రశాతంగా ఉంటుంది. తుపాను తీరం దాటిందా అని అక్కడున్న వారే ఆశ్చర్యపోయే విధంగా వాతావరణం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది తుపాను కేంద్ర స్థానం కావడంతో దానికి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోనే అలజడి అధికంగా ఉంటుంది. అందుకే తుపాను తీరానికి చేరువయ్యే కొద్దీ భారీ వర్షాలు, గాలులు వీస్తాయి. తీరం తాకినపుడు ప్రభావం ఉండదు. తర్వాతే విలయం ఆరంభం అవుతుంది. తీరం దాటినప్పుడు అలసత్వం వహిస్తే, ఆ తర్వాత భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది.
తుపానుకు ప్రత్యేక పేరు? : తుపాన్లు వచ్చిన ప్రతిసారి దానికి ఓ ప్రత్యేకమైన పేరు నిర్ణయిస్తారు. అయితే ఆ పేర్లు నిర్ణయించడం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ పర్యవేక్షణలోని వ్యవస్థ ద్వారా పేర్లను నిర్ణయిస్తారు. ఈ పేర్లు పెట్టే సంప్రదాయాన్ని 2000 సంవత్సరంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనమిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఆసియా అండ్ పసిఫిక్, ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థలు సంయుక్తంగా ప్రతిపాదించాయి. సుదీర్ఘ చర్చల తర్వాత 2004లో ఆమోదముద్ర వేశారు.
'మొంథా' అంటే అర్థం : ఆసియాలో ఏర్పడే తుపాన్లకు హిందూ మహాసముద్రం తీర ప్రాంతం కల్గిన 13 దేశాలు పేర్లను నిర్ణయిస్తాయి. 2018లో ఖతార్, ఒమన్, ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ దేశాలు ఈ గ్రూపులో చేరాయి. అక్షర క్రమంలో ఆయా దేశాలు పేర్లను నిర్ణయిస్తాయి. జాబితాలో మొదటి పేరు బంగ్లాదేశ్ కాగా, రెండో పేరు భారత్. ఉత్తర హిందూ మహా సముద్రం, అరేబియా సముద్రంలో పుట్టే తుపాన్లకు భారత వాతావరణ కేంద్రం పేర్లను ప్రకటిస్తుంది. తుపాన్లు, వాటి తీవ్రత గురించి భవిష్యత్తులో మాట్లాడుకోవడానికి, అది వస్తున్నపుడు ప్రజలకు సమాచారం త్వరగా చేరి అప్రమత్తం చేయడానికి, శాస్త్రవేత్తలు సమాచార మార్పిడి చేసుకోవడానికి పేర్లను నిర్ణయిస్తారు. ఈ పేర్లు ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బ తినకుండా నిర్ణయించాలి. బంగాళాఖాతంలో ఇప్పుడు ఏర్పడిన 'మొంథా'కు పేరును థాయ్లాండ్ సూచించింది. థాయ్ భాషలో మొంథాస్ అంటే సువాసన గల లేదా అందమైన పువ్వు అని అర్థం.
