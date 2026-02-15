ETV Bharat / state

మీకు పీఎం కిసాన్​ పథకం నగదు పడట్లేదా? - ప్రధానమైన కారణాలు ఇవి కావొచ్చు

రైతులకు ప్రతిఏటా పీఎం కిసాన్​ డబ్బులు విడుదల చేస్తున్న కేంద్రం - కొన్ని తప్పిదాల వల్ల నగదు సాయం పొందలేకపోతున్న కొందరు రైతులు - నగదు రాకపోవడానికి ప్రధాన సమస్యలేంటి?

PM kisan Samman Nidhi farmers Problems
PM kisan Samman Nidhi farmers Problems (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 15, 2026 at 10:45 PM IST

|

Updated : February 15, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM kisan Samman Nidhi farmers Problems : రైతుల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతి ఏటా అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి. వీటికోసం కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నాయి. అయితే చాలామందికి ఆయా పథకాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వాటి ఫలాలను పొందలేకపోతున్నారు. అలాంటి వాటిలో ఒకటి పీఎం కిసాన్​ సమ్మాన్ నిధి స్కీమ్. ఈ పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి రైతన్నకు కేంద్రప్రభుత్వం మూడు విడతల్లో రెండు వేల రూపాయల చొప్పున మొత్తం రూ.6వేలను అందిస్తోంది. కొంతమంది అన్నదాతలకు పీఎం కిసాన్​ నగదు క్రెడిట్​ కాకపోవడం లాంటి సందర్భాలు ఎదురవుతుంటాయి. కొంతమంది రైతులు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. అసలు నగదు జమకాకపోవడానికి కారణాలేమై ఉంటాయి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నగదు రాకపోవడానికి ప్రధాన సమస్యలు ఇవే :

  • రైతులకు ఫార్మర్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ కార్డు లేకపోవడం
  • ఈకేవైసీని పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల
  • ఏదైనా బ్యాంకు అకౌంట్​ ఆధార్‌తో లింక్‌ చేసుకోకపోవడం వల్ల
  • ఒకే ఆధార్‌ కార్డు ఇద్దరి పట్టాదారు పాసుబుక్​లకు లింక్​ అవ్వడం
  • మంజురైన పట్టా పాస్​బుక్​లో భూ సంబంధిత సమస్యలు ఉండటం
  • విదేశాలకు వెళ్లినవారి ఆధార్‌ కార్డులకు మొబైల్​ నంబర్ లేక ఈ కేవైసీ చేయకపోవడం
  • పీఎం కిసాన్‌ లబ్ధిదారులకు సెల్​ నంబర్లు నవీనీకరించకపోవడం.
  • ఈకైవైసీ పూర్తి చేయాలనే తొందరలో అధికారులు ఏదో ఒక కారణాన్ని చూపడం
  • ఐటీ రిటర్న్స్‌ చూపించి ఇంటి లోన్​ తీసుకోవడం

గతంలో ఒకే రేషన్‌ కార్డును కలిగిన ఇద్దరు వ్యక్తులకు పీఎం కిసాన్‌ నగదు జమయ్యేది​. అలాంటి వారిని గుర్తించి ఆ లబ్ధిదారులకు డబ్బులు జమచేయడం ఆపేశారు. గతంలో ఎన్నేళ్ల నుంచి నగదు తీసుకున్నారో అన్ని సంవత్సరాలు డబ్బులు ఆపుతారు. ఆ సమయం ముగిసిన తర్వాత ఒకరికే పీఎం కిసాన్​ పథకం సాయాన్ని మంజురు చేస్తారు.

నగదు జమకాకపోతుంటే ఏం చేయాలి : మీకు ఒక వేళ పీఎం కిసాన్​ సమ్మాన్​ నిధి పథకం డబ్బులు జమకాకపోతుంటే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వెంటనే మీ వ్యవసాయ అధికారి వద్దకు వెళ్లి విషయాన్ని వివరించండి. మీ వద్ద ఉన్న పత్రాలను చూపించండి. తద్వారా ఆయన మీ సమస్యను పరిష్కరించగలరు. ముందుగా మీ ఆధార్​ కార్డును అప్​డేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఆధార్​లో ఎవైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే వాటిని సరిదిద్దుకోండి. తగిన మొబైల్​నంబర్​ను ఇవ్వండి. మీ భూముల వివరాలు ప్రభుత్వ వెబ్​సైట్​లో సరిగా చూపిస్తున్నాయో లేదో సరిచూసుకోండి. ఒక వేళ ఏమైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే వెంటనే రెవెన్యూ అధికారిని కలవండి. తగిన డాక్యుమెంట్లను సమర్పించి ఆ వివరాలను సరిచేసుకోండి. బ్యాంకుకు వెళ్లి మీ అకౌంట్​ ఆధార్​తో లింక్ అయిందో లేదో తెలుసుకోండి. ఒకవేళ లేనట్లయితే వెంటనే లింక్ చేసుకోండి. ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్​లో వివరాలు నమోదు చేశారో లేదో తెలుసుకోండి.

ఇక్కడ సర్వర్ పనిచేయదు - అక్కడ నమోదు కాదు : సా....గుతున్న 'ఫార్మర్‌ రిజిస్ట్రీ' నమోదు

Last Updated : February 15, 2026 at 10:54 PM IST

TAGGED:

PM KISAN SAMMAN NIDHI ISSUES
పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ఫథకం
KISAN SAMMAN NIDHI SCHEME UPDATE
PM KISAN SAMMAN NIDHI ISSUES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.