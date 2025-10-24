బస్సుల్లో తరచూ అగ్నిప్రమాదాలు - మంటల నుంచి బయటపడలేకపోవడానికి కారణాలివే!
3 రోజుల వ్యవధిలోనే మూడు బస్సు ప్రమాదాలు - మొన్న స్కూల్ బస్, నిన్న పెళ్లి బృందం బస్సు, తాజాగా మరో ఘోరం - అసలు ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాలు జరగడానికి కారణమేంటి?
Published : October 24, 2025 at 9:40 AM IST
Frequent fire accidents In buses : 'బస్సులో మంటలు వ్యాపించి ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు' అనే వార్తలు తరచూ వినిపిస్తుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో బస్సులో సేదదీరుతూ గమ్యస్థానాన్ని చేరాలనుకునే సుదూర ప్రయాణికులు, ఊహించని ప్రమాదాల్లో శాశ్వత నిద్రలోకి వెళ్లడం ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కదిలించి వేస్తోంది.
కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఇతర ప్రైవేటు వాహనాలతో పోలిస్తే బస్సుల్లో ప్రయాణం సురక్షితం. బస్సులు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైనా ప్రాణ నష్టం అత్యంత తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అదే అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన సందర్భాల్లో మాత్రం ప్రాణ నష్టం ఊహకు అందడం లేదు. అసలు బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాలు జరగడానికి ముఖ్య కారణాలేంటి? మంటలు శరవేగంగా వ్యాపించడానికి కారణాలేంటి? ప్రయాణికులు తేరుకునేలోగానే అగ్ని కీలలు వారిని ఏవిధంగా ముంచెత్తుతాయి? అనే సందేహాలను నివృత్తి చేసే ప్రయత్నమే ఈ కథనం ముఖ్య ఉద్దేశం.
బస్సుల్లో మంటలు వ్యాపించడానికి కారణాలు
మండే పదార్థాలు : బస్సుల్లో ఆయిల్, ప్లాస్టిక్ భాగాలు, రెగ్జీన్, దూది లాంటి మెటీరియల్తో సీట్లను తయారు చేస్తారు. ఇవి తేలికగా మంటలు అంటుకుని త్వరగా వ్యాపించేందుకు కారణమవుతాయి.
ఫ్యూయల్ లీకేజీ : రోడ్డు ప్రమాదాల్లో బస్సుల్లోని ఆయిల్ ట్యాంకు, పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా చేసే పైపులు దెబ్బతిని లీకవుతుంటాయి. దీంతో అప్పటికే వేడిగా ఉన్న ఇంజిన్ భాగాలపై ఇంధనం పడి మంటలు చెలరేగుతుంటాయి.
విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ : బస్సుల్లో టీవీ, బల్బులు, ఫ్యాన్లు, ఏసీ లాంటి విద్యుత్ ఆధారిత పరికరాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నాణ్యత లేని వైరింగ్ వాడకం వల్ల కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
అధిక వేడి : షార్ట్ సర్క్యూట్ తర్వాత ఎక్కువ బస్సు ప్రమాదాలు ఇంజిన్ వేడి కారణంగా జరుగుతుంటాయని సంబంధిత నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంజిన్ భాగాల వేడి కారణంగా డీజిల్, పెట్రోల్ లీకై మంటలు అంటుకుని బస్సు మొత్తాన్ని దహనం చేస్తాయని చెబుతుంటారు.
గాలి తీవ్రత : బస్సుల లోపలి భాగంలో గాలి వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ఫైర్ చెలరేగినపుడు ఈ గాలి మంటలను మరింతగా వ్యాప్తి చేయడంలో ఉపకరిస్తుంది.